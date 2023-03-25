ЄС розробляє нові санкції, щоб обмежити постачання до Росії споживчих товарів подвійного призначення, - The Telegraph
Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження щодо країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та старі автомобілі, бо Росія використовує їх для ремонту підбитих на фронті танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
"Чиновники, які стежать за торгівельними потоками до Москви, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС та традиційними союзниками Кремля у Центральній Азії... Активність на нових маршрутах підстрибнула на 60-80 %, і є побоювання, що Росія використовує їх для обходу санкцій", - пише видання.
The Telegraph вдалося отримати доступ до конфіденційного документа, у якому йдеться про те, що європейські столиці обговорюють плани, як підірвати спроби Москви обійти санкції. Пропонується обмежити доступ будь-якої країни, бізнесу або приватної особи до ринку ЄС, якщо буде виявлено докази, що вони реекспортували заборонені товари до Росії.
"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - йдеться у цьому документі.
Як відомо, попри безпрецидентні санкції РФ вдається виробляти сучасні ракети та іншу техніку, хоча й в менших масштабах, ніж до вторгнення. Є побоювання, що багато товарів розбираються, а напівпровідники та інші компоненти використовуються для відновлення російських танків, бронетранспортерів та безпілотників-розвідників, пошкоджених на війні з Україною.
Як зазначає видання, чиновники ЄС можуть відстежувати свої товари лише до кордону блоку, а далі вони реекспортуються з Білорусі до Середньої Азії.
Як повідомлялося, наразі ЄС працює над посиленням контролю за реекспортом до Росії та тисне на Казахстан і Туреччину. Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії, а Казахстан пообіцяв посилити контроль за реекспортом.
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щось роблять ті, хто дає зброю.
щось роблять ті, хто пікетує друзів путіна та росіян.
а санкції нічого не роблять бо коли їх прописували кожна країна собі шпаринку залишила і санкції діряві як сир.
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-vladimir-putin-unleashed-the-monster-of-war-it-must-now-devour-his/ Петро Порошенко у колонці для видання The Globe and Mail пише про те , що газовий шантаж путіна цієї зими не спрацював, а деякі санкції завдали російському режиму справжнього болю. П'ятий Президент наголошує - треба посилювати економічний тиск на росію, щоб позбавити її грошей на війну проти України.
"Зима закінчилася, і світ, здається, успішно розпізнав блеф росії. Місяцями кремль розповідав свою улюблену "страшилку": Європейський Союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до сибірського газу. Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі, грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними; російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року", - констатує Порошенко.
За його словами, лише за перші два місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88 відсотків від запланованого на цілий рік.
"кремль також використовує дезінформацію та залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на Заході. Але санкції однозначно працюють", - вважає Петро Порошенко.
Особливо болючим для москви стало замороження російських державних активів на суму понад 300 мільярдів доларів США та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів; відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT та обмежувальні заходи проти енергетичного сектору росії.
Порошенко закликав західних партнерів припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу, відключити решту російських банків від системи SWIFT і перекрити шляхи уникнення санкцій через інші країни.
Читайте повну українську версію статті Петра Порошенко для The Globe and Mail: "https://eurosolidarity.org/2023/03/25/petro-poroshenko-dlya-globe-and-mail-putin-vypustyv-monstra-vijny-teper-vin-maye-pozherty-jogo-rezhym/ путін випустив монстра війни - тепер він має пожерти путінський режим "