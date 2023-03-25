ЄС розробляє нові санкції, щоб обмежити постачання до Росії споживчих товарів подвійного призначення, - The Telegraph

Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження щодо країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та старі автомобілі, бо Росія використовує їх для ремонту підбитих на фронті танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Чиновники, які стежать за торгівельними потоками до Москви, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС та традиційними союзниками Кремля у Центральній Азії... Активність на нових маршрутах підстрибнула на 60-80 %, і є побоювання, що Росія використовує їх для обходу санкцій", - пише видання.

The Telegraph вдалося отримати доступ до конфіденційного документа, у якому йдеться про те, що європейські столиці обговорюють плани, як підірвати спроби Москви обійти санкції. Пропонується обмежити доступ будь-якої країни, бізнесу або приватної особи до ринку ЄС, якщо буде виявлено докази, що вони реекспортували заборонені товари до Росії.

"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - йдеться у цьому документі.

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Як відомо, попри безпрецидентні санкції РФ вдається виробляти сучасні ракети та іншу техніку, хоча й в менших масштабах, ніж до вторгнення. Є побоювання, що багато товарів розбираються, а напівпровідники та інші компоненти використовуються для відновлення російських танків, бронетранспортерів та безпілотників-розвідників, пошкоджених на війні з Україною.

Як зазначає видання, чиновники ЄС можуть відстежувати свої товари лише до кордону блоку, а далі вони реекспортуються з Білорусі до Середньої Азії.

Як повідомлялося, наразі ЄС працює над посиленням контролю за реекспортом до Росії та тисне на Казахстан і Туреччину. Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії, а Казахстан пообіцяв посилити контроль за реекспортом.

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