Масовані ракетні атаки відходять у минуле, ворог шукає тактику, яка може спрацювати, - ОК "Південь"
Масовані обстріли росіян вже відходять у минуле, оскільки не мають відповідного потенціалу. Ймовірно ворог вдаватиметься до точкових ударів.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, - це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - заявив Гуменюк.
Водночас керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня відзначила, що, вочевидь, росіяни почнуть використовувати проти України ракетні або ж "шахедні" точкові атаки.
Як пояснила Гуменюк, скоріш за все для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі.
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Паріж, Лондон грозілісь опять жи ж.
Дєди ваєвалі, іх викопают і в тачанкі посодют.
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