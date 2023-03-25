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Новини Війна
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Масовані ракетні атаки відходять у минуле, ворог шукає тактику, яка може спрацювати, - ОК "Південь"

ракета,ракети

Масовані обстріли росіян вже відходять у минуле, оскільки не мають відповідного потенціалу. Ймовірно ворог вдаватиметься до точкових ударів.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, - це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - заявив Гуменюк.

Водночас керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня відзначила, що, вочевидь, росіяни почнуть використовувати проти України ракетні або ж "шахедні" точкові атаки.

Як пояснила Гуменюк, скоріш за все для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі.

Також читайте: У Чорному морі 10 ворожих кораблів, зокрема 2 ракетоносії, - ОК "Південь"

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обстріл (28392) ракети (4021) Гуменюк Наталія (804)


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На Берлін пайдут.
Паріж, Лондон грозілісь опять жи ж.
Дєди ваєвалі, іх викопают і в тачанкі посодют.
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25.03.2023 12:20 Відповісти
Та нічого ви не знаєте що можливо, а що ні.
Гадалки
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25.03.2023 12:20 Відповісти
Всі знають, а вони не знають?
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25.03.2023 12:40 Відповісти
Херлобад розвалиться через півроку, рік. А поки очікуємо корита т-34, літаки з назвою ішачки, і-15, і-16 у цих вояк
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25.03.2023 12:25 Відповісти
Масовані ракетні атаки відходять у минуле? Розкажіть це жителям Краматорська, Костянтинівки, Запоріжжя, Сумської області. Так кацапи не обстрілюють енергетику, але це не надовго. Максимум до жовтня. Тому знову бла-бла-бла. А як полетять калібри, Х-101 і тд, то будемо знову рахувати скільки їх у москалів залишилось і нарікати, що олігархи продають електрику закордон.
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25.03.2023 12:43 Відповісти
Прочитав заголовок, ОК Південь, далі навіть не став читати....
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25.03.2023 18:38 Відповісти
 
 