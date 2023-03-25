ЄС підтримує боротьбу білоруського народу за власну свободу, - Боррель

З нагоди Дня Волі - річниці проголошення незалежності Білорусі у 1918 році - високий представник ЄС висловив солідарність із білоруським народом у його боротьбі за демократію та свободу своєї країни.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій на на сайті Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми відзначаємо цей день, як день міжнародної солідарності з Білоруссю. Цього року він має особливе значення в контексті посилення внутрішніх репресій нелегітимним режимом Лукашенка, його дій з підриву незалежності та суверенітету Білорусі, з підпорядкування її Росії та з підтримки злочинної російської агресії проти України", - йдеться у заяві.

Боррель зауважив, що з моменту проведення сфальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року ситуація з дотриманням прав людини в Білорусі продовжує швидко погіршуватися. Десятки тисяч громадян були арештовані за участь у протестах, майже півтори тисячі з них були засуджені та стали політичними в’язнями режиму. Сотні громадських організацій були заборонені.

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"За даними ООН, були задокументовані численні випадки тортур та іншого нелюдського поводження або приниження учасників протестів. Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини від 22 березня свідчить про продовження систематичних та кричущих порушень прав людини в білорусі, деякі з яких можуть кваліфікуватися як злочини проти людства", - йдеться у заяві.

Судова система країни стала інструментом для переслідування представників опозиції, а також блогерів, журналістів, правозахисників, представників професійних спілок та адвокатів. Злочини режиму залишаються непокараними. Режим Лукашенка нехтує не лише інтересами переважної більшості населення країни, але також зневажає власні міжнародні зобов’язання, що лише посилює міжнародну ізоляцію Білорусі.

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"Незважаючи на довгий перелік жорстоких репресій режиму Лукашенка, народ Білорусі продовжує демонструвати виключну мужність у боротьбі за власну свободу та за фундаментальні права. Білоруський народ є джерелом натхнення для всіх нас і має повну підтримку від Європейського Союзу. Ми продовжуємо твердо стояти поряд у солідарності та підтримувати білорусів, які прагнуть жити у вільній, демократичній та незалежній Білорусі", - наголосив Боррель.

День Волі - неофіційне свято, яке традиційно відзначається 25 березня. Свято приурочено до прийняття 3-ї Статутної грамоти 25 березня 1918 року, яка проголосила незалежність Білорусі.

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