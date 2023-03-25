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ЄС підтримує боротьбу білоруського народу за власну свободу, - Боррель

білорусь

З нагоди Дня Волі - річниці проголошення незалежності Білорусі у 1918 році - високий представник ЄС висловив солідарність із білоруським народом у його боротьбі за демократію та свободу своєї країни.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій на на сайті Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми відзначаємо цей день, як день міжнародної солідарності з Білоруссю. Цього року він має особливе значення в контексті посилення внутрішніх репресій нелегітимним режимом Лукашенка, його дій з підриву незалежності та суверенітету Білорусі, з підпорядкування її Росії та з підтримки злочинної російської агресії проти України", - йдеться у заяві.

Боррель зауважив, що з моменту проведення сфальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року ситуація з дотриманням прав людини в Білорусі продовжує швидко погіршуватися. Десятки тисяч громадян були арештовані за участь у протестах, майже півтори тисячі з них були засуджені та стали політичними в’язнями режиму. Сотні громадських організацій були заборонені.

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"За даними ООН, були задокументовані численні випадки тортур та іншого нелюдського поводження або приниження учасників протестів. Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини від 22 березня свідчить про продовження систематичних та кричущих порушень прав людини в білорусі, деякі з яких можуть кваліфікуватися як злочини проти людства", - йдеться у заяві.

Судова система країни стала інструментом для переслідування представників опозиції, а також блогерів, журналістів, правозахисників, представників професійних спілок та адвокатів. Злочини режиму залишаються непокараними. Режим Лукашенка нехтує не лише інтересами переважної більшості населення країни, але також зневажає власні міжнародні зобов’язання, що лише посилює міжнародну ізоляцію Білорусі.

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"Незважаючи на довгий перелік жорстоких репресій режиму Лукашенка, народ Білорусі продовжує демонструвати виключну мужність у боротьбі за власну свободу та за фундаментальні права. Білоруський народ є джерелом натхнення для всіх нас і має повну підтримку від Європейського Союзу. Ми продовжуємо твердо стояти поряд у солідарності та підтримувати білорусів, які прагнуть жити у вільній, демократичній та незалежній Білорусі", - наголосив Боррель.

День Волі - неофіційне свято, яке традиційно відзначається 25 березня. Свято приурочено до прийняття 3-ї Статутної грамоти 25 березня 1918 року, яка проголосила незалежність Білорусі. 

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Білорусь (7928) права людини (611) підтримка (603) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

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25.03.2023 13:35
+7
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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25.03.2023 13:38
+4
Білоруси борються за свободу? Щось не видно.
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25.03.2023 13:17
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Білоруський народ є джерелом натхнення для всіх нас
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25.03.2023 12:58 Відповісти
то дайте через Україну зброю білорусам у запіллі щоб вони не пестили дронами літаки а реально їх ї*ошили.
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25.03.2023 12:58 Відповісти
Это все равно что московитам оружие отдать. Покорнейшие понесут его в ментовку, а не применят по назначению.
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25.03.2023 13:17 Відповісти
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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25.03.2023 13:38 Відповісти
нічого не давати цим гнидам білорасєйським, закрити усі кордони і тебе, дебіла, туди закинути аби ти блище познайомився з тією ********...
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25.03.2023 13:48 Відповісти
Білоруси борються за свободу? Щось не видно.
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25.03.2023 13:17 Відповісти
Поки що укри боряться за свободу і білорусів, і москалів
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25.03.2023 13:33 Відповісти
Ось тільки питання, а чи підтримує білоруський народ цю боротьбу?
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25.03.2023 13:19 Відповісти
білорасєйський народ чути не хоче слова боротьба, їх влаштовує сидіння на підсосі у расєї та загравання з ЄС за кредити...
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25.03.2023 13:52 Відповісти
Лукашенко плювати хотів на вашу позицію! Тому що потрібно було не визнавати вибори 3%процентого! Чмо захопило владу, а у вас з ним дипломатичні відносини
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25.03.2023 13:30 Відповісти
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

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25.03.2023 13:35 Відповісти
Ага , виборюють свободу стоячи на лавочках... Ідіоти
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25.03.2023 13:56 Відповісти
Всім білорусам, яким потрібна свобода воюють за неї в Україні, чи підривають залізничні колїї в Білорусі. Всі інші чекають коли все буде добре без їх участі. Розмовляйте на рускам язикє далі та чекайте, коли вони прийдуть вбивати вас, недонація.
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25.03.2023 14:01 Відповісти
Спадзяваюсь ты пiшаш с фронту...
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25.03.2023 14:12 Відповісти
Беларусь будзе Вольнай! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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25.03.2023 14:11 Відповісти
Ви вважаєте ,якшо крикнути--ковбаса !,то вона з'явиться сама на столі?
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25.03.2023 14:50 Відповісти
Там люди і раніше зникали безслідно, а зараз їх почнуть прилюдно розстрілювати за будь-яку боротьбу. Тому білоруси і сидять тихо, як миші під віником.
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25.03.2023 14:11 Відповісти
хто ж білорусам винуватий,що сидять ,як миші.? Якшо б захотіли,то б боролись. Вони ждут,що хтось їм дасть свободу. ім слова з "інтернаціоналу"..He ждіть рятунку не від кого:
Ні від богів, ні від царів!..... треба закарбувати на їх чолах.
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25.03.2023 14:57 Відповісти
Не бачити сябрам власної свободи та й білорусів з їх мовою через деякий час не буде.
Поїзд відійшов. То буде територія Московії.
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25.03.2023 16:25 Відповісти
А так звані "білоруси" будуть як буряти чи які небудь адигейці...

А мали можливість мати свою державу.
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25.03.2023 16:34 Відповісти
 
 