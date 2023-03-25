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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 1300 загиблих під час російської окупації вже виявили поліцейські Київщини, - Нєбитов

загиблі

1374 тіла вбитих під час окупації цивільних громадян вже виявили поліцейські Київщини. 200 загиблих ще не ідентифіковані та 283 особи вважаються зниклими безвісти.

 Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для ідентифікації тіл громадян поліція використовує 2 сучасні ДНК-лабораторії, унікальність яких полягає у швидкості виділення ДНК-профілю. Продовжує свою роботу і вибухотехнічна служба Київщини, яка за рік здійснила понад 1100 виїздів та вилучила понад 2100 боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київська область (4014) Нацполіція (15161) смерть (6746) Нєбитов Андрій (187) воєнні злочини (1859)


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А деж ті покідки з комісії ООН, що звинувачують Україну ?
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25.03.2023 13:09 Відповісти
ЩОДО ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ.

це не завжди мертві.

на майдані висів стенд, де були перелічені зниклі без вісти.

кожного дня їх меншало бо люди знаходилися.

одного я сам знайшов, хлопець завіявся до дівчини в село з якою на майдані познайомився а його мало не в героїчно полеглі записали, ага.

звісно, порівняння некоректне але це дуже делікатне питання, тож, краще 7 разів відміряти перш ніж різати.
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25.03.2023 13:18 Відповісти
Царство Небесне загиблим нашим людям!
А рашистським нелюдам - споконвічні муки ян на землі, так і в пеклі!
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25.03.2023 13:26 Відповісти
"Я ВТРАЧАВ БИ $7 МЛРД НА МІСЯЦЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНОВУ ПОЯСНИВ, ЧОМУ УКРАЇНЦІВ НЕ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ВТОРГНЕННЯ
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25.03.2023 13:32 Відповісти
Зе с дерьмаком ,наумовым Портновым , Кулиничем ,Бакановым вывозили своих родственников и миллионы награбленные
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25.03.2023 18:12 Відповісти
Все эти смерти на руках земразей,которые запустили кацапов красной дорожкой аж до Киева.
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25.03.2023 14:01 Відповісти
Муженко:
"У 2017 ми розробили стратегію на випадок повномасштабної війни, в якій нам з точністю вдалося спрогнозувати всі напрямки вторгнення, і навіть точну чисельність угруповання".
Порошенко ще з 2017 готувався до великої війни. Зеленський готувався до "сойтись посередине".
Denys Tsaruk:
Розмінований Чонгар це тільки вершина оманської змови.
Щоб зайти з путіном в оманську змову по ліквідації України, треба мати дійсно сталеві яйця, або відсутні мізки, але точно має бути ще абсолютна ненависть до українців.
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25.03.2023 14:23 Відповісти
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25.03.2023 14:18 Відповісти
 
 