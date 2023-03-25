Понад 1300 загиблих під час російської окупації вже виявили поліцейські Київщини, - Нєбитов
1374 тіла вбитих під час окупації цивільних громадян вже виявили поліцейські Київщини. 200 загиблих ще не ідентифіковані та 283 особи вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Для ідентифікації тіл громадян поліція використовує 2 сучасні ДНК-лабораторії, унікальність яких полягає у швидкості виділення ДНК-профілю. Продовжує свою роботу і вибухотехнічна служба Київщини, яка за рік здійснила понад 1100 виїздів та вилучила понад 2100 боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
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це не завжди мертві.
на майдані висів стенд, де були перелічені зниклі без вісти.
кожного дня їх меншало бо люди знаходилися.
одного я сам знайшов, хлопець завіявся до дівчини в село з якою на майдані познайомився а його мало не в героїчно полеглі записали, ага.
звісно, порівняння некоректне але це дуже делікатне питання, тож, краще 7 разів відміряти перш ніж різати.
А рашистським нелюдам - споконвічні муки ян на землі, так і в пеклі!
"У 2017 ми розробили стратегію на випадок повномасштабної війни, в якій нам з точністю вдалося спрогнозувати всі напрямки вторгнення, і навіть точну чисельність угруповання".
Порошенко ще з 2017 готувався до великої війни. Зеленський готувався до "сойтись посередине".
Denys Tsaruk:
Розмінований Чонгар це тільки вершина оманської змови.
Щоб зайти з путіном в оманську змову по ліквідації України, треба мати дійсно сталеві яйця, або відсутні мізки, але точно має бути ще абсолютна ненависть до українців.