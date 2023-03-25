Понад 1300 загиблих під час російської окупації вже виявили поліцейські Київщини, - Нєбитов

1374 тіла вбитих під час окупації цивільних громадян вже виявили поліцейські Київщини. 200 загиблих ще не ідентифіковані та 283 особи вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для ідентифікації тіл громадян поліція використовує 2 сучасні ДНК-лабораторії, унікальність яких полягає у швидкості виділення ДНК-профілю. Продовжує свою роботу і вибухотехнічна служба Київщини, яка за рік здійснила понад 1100 виїздів та вилучила понад 2100 боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 75 тисяч воєнних злочинів військовослужбовців РФ задокументовано Офісом Генпрокурора України. ІНФОГРАФІКА