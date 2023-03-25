Вибухи на Північних потоках: за кілька днів до того там були військові кораблі РФ, - T-online

За декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Про це з посиланням на інформацію з кіл безпеки і відкриті дані повідомив німецький портал t-online, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними порталу, угруповання кораблів мало необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв.

26 вересня вибухи пошкодили німецько-російські газопроводи на дні Балтійського моря. За даними t-online, супутникові знімки показують, що щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня.

Читайте: Поблизу "Північного потоку" виявили невідомий об’єкт, Данія запросила оператора газопроводу підняти його. ФОТО

Три інші кораблі ВМФ Росії могли супроводжувати операцію і забезпечувати військовий захист. Міністерство оборони Росії заявило, що корвет "Сообразительный" і фрегат "Ярослав Мудрий" супроводжували конвой кораблів з навчальною метою.

"Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот" - зазначає портал.

Також читайте: Підрив "Північних потоків" не пов’язаними з державою українськими активістами - повна нісенітниця, - Путін

Швеція раніше запідозрила в інциденті диверсію, оскільки були виявлені залишки вибухівки. Однак досі незрозуміло, хто несе за це відповідальність.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.