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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС заявили, що компенсувати збитки України має Росія, але конфіскувати її заморожені активи буде вкрай складно

рублі,активи

Євросоюз працює над конфіскацією заморожених російських активів на суму близько 350 мільярдів доларів. Проте це буде безпрецедентний крок, тож реалізувати цей задум буде складно.

Про це заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Анлід зазначив, що, коли справа доходить до пошуку величезних сум, призначених для відновлення України, ніщо ніколи не буде просто, знайти законний спосіб конфіскації - це виклик. Європа, як він каже, має бути "інноваційною", щоб впоратися з цим.  

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Анлід наголошує, що це перший випадок, коли Євросоюз планує не лише заморозити активи, а й арештувати їх та передати іншій країні. У глобальному праві таке вдалося зробити лише з іракськими активами, які США арештували перед крахом режиму Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів... Але це складні питання. Будуть короткострокові та довгострокові аспекти того, що ми робимо", – зазначив сказав Анлід.

Він додав, що робочій групі доведеться "бути трохи інноваційнішою, аби рухатися вперед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа: "Я рішуче підтримую використання заморожених активів РФ для відбудови України"

Як зазначає видання, розрізняють два типи заморожених активів: приватні активи, — наприклад, яхту олігарха — та державну власність, таку як валютні резерви центрального банку Росії. Державні активи зазвичай більші та їх легше конфіскувати законним шляхом.. Зокрема, тільки валютні резерви РФ становлять майже 300 мільярдів доларів. 

Якщо ж говорити про приватні активи, то юридичні гарантії означають, що західні держави можуть назавжди конфіскувати їх лише за певних обставин. Як правило, таке трапляється, коли можна довести, що активи є доходами від злочину.

Один із варіантів, за словами Анліда, полягав би в тому, щоб не конфіскувати активи назавжди, а арештувати лише дохід або відсотки з капіталу.

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Спеціальна група ЄС тим часом все ще намагається ідентифікувати російські активи і сподівається досягти прогресу в цьому до травня.

"Про які активи йдеться і де вони? Ця картина ще не настільки чітка, як мала б бути", – зазначив Анлід.

Йдеться про те, що приватні активи часто захищаються фіктивними компаніями, що ускладнює їх арешт.

Але за словами Анліда, попри труднощі "природно, що цей агресор повинен заплатити і компенсувати брутальне знищення України, яке відбувається".

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росія (65098) санкції (11816) Євросоюз (13391) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+6
« заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід»…

Якщо для тебе це завдання дуже складне- звільняйся!

Призначять поляка або кваліфікованого єстонця, які фахово зроблять цю справу.

А якщо ти просто пиаришся, то не требо цего робити.
Треба працювати.
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25.03.2023 15:01
+5
Йой-йой-йой! Складно тому, що з'являться імена європейських політиків?
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25.03.2023 13:59
+3
Что уже заднюю включили? Главное раковой опухоли- Венгрии деньги давайте .
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25.03.2023 13:59
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Йой-йой-йой! Складно тому, що з'являться імена європейських політиків?
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25.03.2023 13:59 Відповісти
« заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід»…

Якщо для тебе це завдання дуже складне- звільняйся!

Призначять поляка або кваліфікованого єстонця, які фахово зроблять цю справу.

А якщо ти просто пиаришся, то не требо цего робити.
Треба працювати.
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25.03.2023 15:01 Відповісти
Что уже заднюю включили? Главное раковой опухоли- Венгрии деньги давайте .
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25.03.2023 13:59 Відповісти
Хочуть і рибку з'їсти ... і у воду не лізти''
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25.03.2023 14:00 Відповісти
А дайте но я ("методом наукового тику") покажу одни з найбільших покладів капіталу московитів: Банк Ватикану (БІНГО!), банки Швейцарії (БІНГО!)... А от з офшорами складно: куди не тикни - на бородату бабцю (чи її "бєняфіціарів") потрапиш...
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25.03.2023 14:14 Відповісти
хіба в європейському праві нема можливості конфіскувати майно яке було нажите в "законний спосіб", після того як його власник зробив жахливий злочин ?

на цьому базується весь зміст понятія "компенсація жертві"

дурню каже пан голова
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25.03.2023 14:19 Відповісти
Пи**еж. У обычных кацапов отнимают все без проблем, а у государства складно. Дело явно в чем-то другом.
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25.03.2023 14:20 Відповісти
По-моему нас на..й посылают.
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25.03.2023 15:07 Відповісти
Бабло Мавзолейное принадлежит не только Олегу Дерипаске...,а всем шизофреникам , даже дворнику или сапожнику, частный капитал на Западе святое дело😁
Обезьяны Мавзолейные разыгрывают из себя вечную жертву...весь мир на них вечно нападает...то Финляндии то Германия то Испания то Венгрия то Грузия то Чечня два раза то Украина с Сирией..издеваются с жертвы все кому не лень😁
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25.03.2023 15:11 Відповісти
читай- не возможно
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25.03.2023 15:16 Відповісти
https://youtu.be/ts0kKzinFlY ...

Люди Ведмедчука контролируют всю адвокатуру Украины и по сию минуту...,так что по любасу Украине ничего не светит в плане репараций и т.д....
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25.03.2023 15:23 Відповісти
Сложно, но не невозможно. Про танки и самолёты то-же самое говорили. Всему своё время.
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25.03.2023 15:39 Відповісти
при кожному уряді кожної держави є табун юристів на зарплатах.

не треба винаходити велосипед - треба дати їм розпорядження підготувати альгоритм конфіскації та передачі Україні тих грошей.

це якщо хотіти допомогти українцям.
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25.03.2023 19:25 Відповісти
складніше ніж розпочати війну?
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25.03.2023 21:33 Відповісти
Але Можно конфіскувати і незаморожені активи. Пароплави, літаки, нерухомість, тощо ...
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25.03.2023 21:54 Відповісти
 
 