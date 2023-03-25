У ЄС заявили, що компенсувати збитки України має Росія, але конфіскувати її заморожені активи буде вкрай складно

Євросоюз працює над конфіскацією заморожених російських активів на суму близько 350 мільярдів доларів. Проте це буде безпрецедентний крок, тож реалізувати цей задум буде складно.

Про це заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Анлід зазначив, що, коли справа доходить до пошуку величезних сум, призначених для відновлення України, ніщо ніколи не буде просто, знайти законний спосіб конфіскації - це виклик. Європа, як він каже, має бути "інноваційною", щоб впоратися з цим.

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Анлід наголошує, що це перший випадок, коли Євросоюз планує не лише заморозити активи, а й арештувати їх та передати іншій країні. У глобальному праві таке вдалося зробити лише з іракськими активами, які США арештували перед крахом режиму Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів... Але це складні питання. Будуть короткострокові та довгострокові аспекти того, що ми робимо", – зазначив сказав Анлід.

Він додав, що робочій групі доведеться "бути трохи інноваційнішою, аби рухатися вперед".

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Як зазначає видання, розрізняють два типи заморожених активів: приватні активи, — наприклад, яхту олігарха — та державну власність, таку як валютні резерви центрального банку Росії. Державні активи зазвичай більші та їх легше конфіскувати законним шляхом.. Зокрема, тільки валютні резерви РФ становлять майже 300 мільярдів доларів.

Якщо ж говорити про приватні активи, то юридичні гарантії означають, що західні держави можуть назавжди конфіскувати їх лише за певних обставин. Як правило, таке трапляється, коли можна довести, що активи є доходами від злочину.

Один із варіантів, за словами Анліда, полягав би в тому, щоб не конфіскувати активи назавжди, а арештувати лише дохід або відсотки з капіталу.

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Спеціальна група ЄС тим часом все ще намагається ідентифікувати російські активи і сподівається досягти прогресу в цьому до травня.

"Про які активи йдеться і де вони? Ця картина ще не настільки чітка, як мала б бути", – зазначив Анлід.

Йдеться про те, що приватні активи часто захищаються фіктивними компаніями, що ускладнює їх арешт.

Але за словами Анліда, попри труднощі "природно, що цей агресор повинен заплатити і компенсувати брутальне знищення України, яке відбувається".

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