Росія провела ротацію в окупованій Новій Каховці, і здавалося, що військові покинули місто, - ОК "Південь"

В окупованій Новій Каховці російські загарбники провели масовану ротацію, тому здалося, що війська покинули місто.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять. Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші.

Така робота в принципі проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які прилягають до лівого берега, оскільки вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з гарячих точок", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 23 березня повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки, а потім спростував цю інформацію.

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