Росія провела ротацію в окупованій Новій Каховці, і здавалося, що військові покинули місто, - ОК "Південь"
В окупованій Новій Каховці російські загарбники провели масовану ротацію, тому здалося, що війська покинули місто.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять. Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші.
Така робота в принципі проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які прилягають до лівого берега, оскільки вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з гарячих точок", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 23 березня повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки, а потім спростував цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нет, разумеется гораздо разумнее допустить, что враг без боя покинул выгодную позицию и разрешил создать плацдарм для наступления. Ну ведь чудеса случаются же, и верить в них логичнее.
Якщо вам про це відомо, то навіщо тоді розповсюджувати інформацію про повне виведення???
Чи ще хтось сумнівається в професійності наших буданових....
може перестанете красти?
Якась гнида зелена постаралась
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
Разбираться нужно не с тем, "почему не было дерзкого броска", а с тем, что несет эта женщина и главное, с какой целью.
Большие сомнения на счет "десятков тысяч орков" в Каховке.
Согласен: "кацап - далеко не дурачек". Но проебы случаются. Вопрос: Хватит ли у НАС ума, воспользоваться ******** противника.
Нет никакого смысла разбираться с этим факапом пресцентра. Это мелочь по сравнению с тем коррупционным адом, который творится в Украине.
Такое чувство, что какие-то полковники и генералы на оплате у кацапов. Те им платят миллионы на карман, ну а они позволяют кацапам за бесплатно проводить ротации и не выносят самые вкусные цели, хотя гражданские жизнями рискуют, чтобы куда-то камеру засунуть или заснять на телефон выгодную цель, а затем отправить ее нашим.