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Новини Агресія Росії проти України
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Росія провела ротацію в окупованій Новій Каховці, і здавалося, що військові покинули місто, - ОК "Південь"

каховка,нова

В окупованій Новій Каховці російські загарбники провели масовану ротацію, тому здалося, що війська покинули місто.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять. Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші.

Така робота в принципі проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які прилягають до лівого берега, оскільки вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з гарячих точок", - зазначила Гуменюк. 

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 23 березня повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки, а потім спростував цю інформацію.

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Автор: 

армія рф (17317) Нова Каховка (180) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+18
ОК Південь гірше пізд…а Арестовича-ім «здалось» і вони побігли про це всім доповісти.
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25.03.2023 14:00
+7
Що значить "здалося"??? А наша "інтернет-ванга" - Кірюша, який ****** медалями нагороджує за що тоді державні гроші отримує??
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25.03.2023 14:28
+5
Коли наші "офіційні" починають нести таку куйню, стає тривожно за долю великого контрнаступу.
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
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25.03.2023 15:09
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ОК Південь гірше пізд…а Арестовича-ім «здалось» і вони побігли про це всім доповісти.
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25.03.2023 14:00 Відповісти
Они не доганяют шо такими формулировками они ещё больше себя выставляют идиотами.
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25.03.2023 15:43 Відповісти
Якщо здавалося, то хрестилися би, кажуть допомагає.
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25.03.2023 17:39 Відповісти
Тварюк треба виганяти а не чєкати на їх буцім то вихід.
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25.03.2023 14:01 Відповісти
Ну то як, виганяти коли будеш? Готовий на лівий берег сходить чи виганялка тільки з дивану виганяє?
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25.03.2023 14:24 Відповісти
А Я на лівому і знаходжуся, а ти на якому?
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25.03.2023 14:34 Відповісти
географія то явно не ваше,чи нагадати де знаходиться Запоріжжя,який нахрен лівий берег,якщо ЗСУ з нього ніколи не йшли?
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25.03.2023 21:24 Відповісти
Добре, клоуни, підловили. Попутав я берега. Але ж суть ти уловив.
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28.03.2023 01:19 Відповісти
А не спешили бы трубить про бегущих московитов, то и оправдываться не пришлось бы.
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25.03.2023 14:05 Відповісти
А-а-ааааа... Не перехрестились ?
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25.03.2023 14:07 Відповісти
А допустить, что это ротация и есть, мозгов не хватило?
Нет, разумеется гораздо разумнее допустить, что враг без боя покинул выгодную позицию и разрешил создать плацдарм для наступления. Ну ведь чудеса случаются же, и верить в них логичнее.
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25.03.2023 14:21 Відповісти
Така робота в принципі проводиться дуже часто

Якщо вам про це відомо, то навіщо тоді розповсюджувати інформацію про повне виведення???
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25.03.2023 14:23 Відповісти
Як навіщо? От на пару днів підкинули шумихи.
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25.03.2023 14:45 Відповісти
зачем? видимость работы, чтобы хоть как-то обосновать зарплату.
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25.03.2023 15:14 Відповісти
зате скільки радості всякі блохери по ютубу розтрубили :"уря уря кацапи втікають з Нової Каховки,уря"
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25.03.2023 21:26 Відповісти
Марафоновирус
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25.03.2023 14:24 Відповісти
під час ротації треба було врізати
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25.03.2023 14:25 Відповісти
Що значить "здалося"??? А наша "інтернет-ванга" - Кірюша, який ****** медалями нагороджує за що тоді державні гроші отримує??
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25.03.2023 14:28 Відповісти
А просраний вивід мокшанських військ з Херсона, нас всіх нічому не навчив ?
Чи ще хтось сумнівається в професійності наших буданових....
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25.03.2023 18:22 Відповісти
Цю речницю за брехню слід відправити у відставку!
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25.03.2023 14:31 Відповісти
зелені довбойоби! досить *******?!

може перестанете красти?
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25.03.2023 14:34 Відповісти
)(уйловська армія йде в глуху оборону.будуть захищати те, що награбували. для )(уйла досягнення є що захопив землі і може видати за перемогу, якщо ЗСУ і підуть у наступ,то )(уйло видасть що це нападєніє на рускіє зємлі. сидіти в обороні, для рашистіських військ легше ніж наступати. тому ще і набирають по могілізації 400 тис.
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25.03.2023 14:44 Відповісти
Цікаво, навіщо Генштаб доповів про виведення кацапів з Н К ?
Якась гнида зелена постаралась
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25.03.2023 15:07 Відповісти
Коли наші "офіційні" починають нести таку куйню, стає тривожно за долю великого контрнаступу.
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
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25.03.2023 15:09 Відповісти
"південь" -це краще говорити про розмінування Чонгару і миттєву(де-кілька годин) окупацію великої південної території України, на котрій ворог не зустрів ніякого спротиву (за відсутності українського війскового угрупування "південь".та навіть відсутності глибоко ешелонованої замінованої системи захисту південних рубежів України,котра була вибудувана за Петра.
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25.03.2023 15:12 Відповісти
Не називайте препіздента та його зелене оточення такими брутальними словами.
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25.03.2023 16:55 Відповісти
Наивные, всё надеются, что орки сами уйдут.
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25.03.2023 15:27 Відповісти
Єрмак обіцяв?
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25.03.2023 15:28 Відповісти
От було б добре, коли в проміжок між виходом одних кацапів і заходом інших, увійшли наші війська. Момент дійсно зручний для атаки. Переконаний, наші штабісти та розвідники взяли це до уваги.
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25.03.2023 15:35 Відповісти
дух люси бьется в сердце ОК "Південь"
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25.03.2023 15:43 Відповісти
Лоханулися, буває
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25.03.2023 15:46 Відповісти
С прес службой "Південь" все было понятно ещё в прошлом году после взятия Херсона...шо они только не высерали в первые месяцы после освобождения.
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25.03.2023 15:47 Відповісти
Одни выходят, другие заходят. Если "...здалося, що війська покинули місто", значит между этими событиями был большой временной промежуток. Т.е. город был пустой. Дерзкий и стремительный бросок для занятия города не рассматривался?
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25.03.2023 16:09 Відповісти
Судячи з усього, наша розвідка не спрацювала у цьому моменті. Адже НК--вельми важливий нп у всіх відношеннях. Та якби знали про план ротаціі москалів заздалегідь, то , гадаю, не втратили б такого гарного шансу повернути місто й закріпитися на лівому березі.
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25.03.2023 17:11 Відповісти
Небыло там никакого промежутка. В Каховке десятки тысяч орков, вывести такое количество, даже для ротации, одновременно невозможно физически - тупо дорог не хватит, не говоря уже о том, что кацап не такой дурачок как всем хочется верить.
Разбираться нужно не с тем, "почему не было дерзкого броска", а с тем, что несет эта женщина и главное, с какой целью.
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25.03.2023 17:56 Відповісти
Вы не можете знать был или не был там промежуток. Есть подозрение, что и наша разведка не очень-то понимала.
Большие сомнения на счет "десятков тысяч орков" в Каховке.
Согласен: "кацап - далеко не дурачек". Но проебы случаются. Вопрос: Хватит ли у НАС ума, воспользоваться ******** противника.
Нет никакого смысла разбираться с этим факапом пресцентра. Это мелочь по сравнению с тем коррупционным адом, который творится в Украине.
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26.03.2023 09:47 Відповісти
Валерий Коломиец 6a8f7b0f, а я думав ви звикли, у прошлому році , в травні на шашлики
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25.03.2023 16:47 Відповісти
freedom of speech , ну ви і зпрощений, звичайно ж ні , по Оманскому договору, Каховка за москалями на вашу думку де вони возьмут воду для Криму
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25.03.2023 16:52 Відповісти
Мало того що ввели в оману Генштаб, то тепер ще й самі визнали, що просрали можливість звільнити місто під час ротації кацапів.
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25.03.2023 17:13 Відповісти
Це ГУР ввели в оману ГШ,заодно пресс Півдня і населеня..Буданову треба оголосити невідповідність займаній посади та відправити на фронт командувати разведбатом,чи разведротою..
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25.03.2023 17:31 Відповісти
А оштрафовать кацапов за перегруппировку? Там же те, кто приехал, явно будет не готов к парочке точных прилетов по ним.

Такое чувство, что какие-то полковники и генералы на оплате у кацапов. Те им платят миллионы на карман, ну а они позволяют кацапам за бесплатно проводить ротации и не выносят самые вкусные цели, хотя гражданские жизнями рискуют, чтобы куда-то камеру засунуть или заснять на телефон выгодную цель, а затем отправить ее нашим.
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25.03.2023 18:09 Відповісти
 
 