Угорщина не підтримає вступ України в ЄС через закон про освіту, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.
Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.
"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці" - заявив Сійярто.
Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто
Раніше в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.
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"Принцип одностайності прийняття рішень з зовнішньою та безпековою політикою обговорюється вже років п'ять. Країни по різному дивилися на загрози тієї чи іншої ситуації всередині ЄС. Коли ми говоримо про східний план, ми можемо не враховувати позицію Португалії, наприклад. Коли ми говоримо про Середземномор'я, можна не враховувати естонську позицію, а прислухатися до тих країн, яких це стосується. Те, що зараз відбувається щодо санкцій і позиції Угорщини - це вже не питання національних інтересів всього Європейського Союзу, а питання шантажу однією країною інших", - розповіла вона.
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https://suspilne.media/author/aroslav-prisepa/ Ярослав Прищепа
15 липня 2022, 14:59
Уряд Угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського Закарпаття у разі, якщо збройна агресія РФ сягне цього регіону.
Про це в інтерв'ю виданню Index https://index.hu/kulfold/2022/07/15/szijjarto-peter-gazbeszerzes-haboru-minimumado-kettos-adoztatas-diplomacia заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що будь-яка країна, поруч із якою йде війна, має бути готова захистити себе.
"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - сказав посадовець.
ну в самом деле, ну что это такое?
сидит себе *****, коррупционер, разжиревший на кремлевских взятках, автократ, троянский конь посреди ЕС!!! беззаботно поплевывает на мнение абсолютного большинства, и откровенно гадит!
а спроси этих мадьяров, кого они выберут в следующий раз, они ответят - *****ов!
рашизм головного мозга это не только на востоке но и на западе!
а вообще можно сейчас устроить жесточайшую обструкцию. Вы не пустите, ОК. Ни 1 вывески на венгерском, ни 1 школы, ни 1 предмета, отловить уродов с венг. паспортом максимально нагадить и т.д.
Те, що Угорщині дозволяють ще щось вякати - не її заслуга, а воля більш впливових країн, які таким чином можуть залишитися чистими та пухнастими та не псувати собі імідж, доки ця помийка робить та озвучує для них те, що треба.