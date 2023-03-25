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Угорщина не підтримає вступ України в ЄС через закон про освіту, - Сійярто

угорщина

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці" - заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто

Раніше в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Автор: 

Угорщина (2273) освіта (1298) Україна (5884) членство в НАТО (1719) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+42
Україна не підтримує перебування Угорщини в ЄС і НАТО через корумпованість політиків.
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25.03.2023 14:02
+38
цей ванючий мадяр і посумісництву ********** орбан хаче щоб мадянсьтка менсість в українському закарпатті вчилася на мадярському недо-язику, замість української мови, бо в мадярів на Закарпатті виявляється є якісь права як і в кацапомовних на півдні і сході України !!!
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25.03.2023 14:05
+29
99 угорських шкіл - угорщина будувала в нас школи ? не пішов би він тихенько в ліслсмугу ? Скільки Українських шкіл в угорщині ?
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25.03.2023 14:04
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про які обмеження іде мова? Якщо всі предмети в школі викладались на іноземній (Російська, Угорська), як вони здадуть екзамен у вищі учбові заклади в Украïні?
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26.03.2023 00:07 Відповісти
я учился в рус.школе и по укр.языку было 10 из 12. мне это никак не помешало поступлению в вуз.
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26.03.2023 00:16 Відповісти
Будь-ласка, записуйтесь на мовні курси за бажанням: Англійська, Китайська, Японська і т.д. В Украïні повинна бути одна мова, так само як в Німеччині. Приклад Бельгіï, Канади прошу не наводити: в природі не існуий не Бельгйськоï, ні Канадськоï мов.
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26.03.2023 12:58 Відповісти
Саме цікавіше поміж строк... процес пішов, набирає обертів, відстань до ЕС скорочується. тому нащадки мадярських фашистів і бісяться.
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25.03.2023 15:14 Відповісти
можно найти компромис какой-то. например во всех регионально - разговаривающий школах каждый год начиная с 5-го класса и до выпуска обязательный экзамен по украинскому языку.
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25.03.2023 15:23 Відповісти
А чому б нашим МІДіям не заявити, що Україна не підтримає подальшу присутність у ЄС та НАТО парашинської народної республіки?!
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25.03.2023 15:46 Відповісти
Угорщина користується шантажем інших країн, шукаючи для себе найкращі варіанти співіснування в ЄС. Чи можуть позбавити Угорщину права голосу? Чи будуть реформувати підхід в голосуванні через принципову позицію країни "одна проти всіх"? Свої прогнози http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=3154296 озвучила Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Принцип одностайності прийняття рішень з зовнішньою та безпековою політикою обговорюється вже років п'ять. Країни по різному дивилися на загрози тієї чи іншої ситуації всередині ЄС. Коли ми говоримо про східний план, ми можемо не враховувати позицію Португалії, наприклад. Коли ми говоримо про Середземномор'я, можна не враховувати естонську позицію, а прислухатися до тих країн, яких це стосується. Те, що зараз відбувається щодо санкцій і позиції Угорщини - це вже не питання національних інтересів всього Європейського Союзу, а питання шантажу однією країною інших", - розповіла вона.
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25.03.2023 15:50 Відповісти
Угорщина має план на випадок, якщо війна в Україні сягне Закарпаття - МЗС країни

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https://suspilne.media/author/aroslav-prisepa/ Ярослав Прищепа

15 липня 2022, 14:59

Уряд Угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського Закарпаття у разі, якщо збройна агресія РФ сягне цього регіону.

Про це в інтерв'ю виданню Index https://index.hu/kulfold/2022/07/15/szijjarto-peter-gazbeszerzes-haboru-minimumado-kettos-adoztatas-diplomacia заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що будь-яка країна, поруч із якою йде війна, має бути готова захистити себе.

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - сказав посадовець.
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25.03.2023 15:49 Відповісти
як завжди, мають таємний протокол лаврова-сіярто на кшталт молотова-рібентропа, про розподіл України між угорщиною та росією, але при цьому прикриваються оон-івським новоязом про захист бла-бла-бла
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25.03.2023 16:31 Відповісти
Хосспади, неужели нельзя никак выключить эту венгрию?!
ну в самом деле, ну что это такое?
сидит себе *****, коррупционер, разжиревший на кремлевских взятках, автократ, троянский конь посреди ЕС!!! беззаботно поплевывает на мнение абсолютного большинства, и откровенно гадит!
а спроси этих мадьяров, кого они выберут в следующий раз, они ответят - *****ов!
рашизм головного мозга это не только на востоке но и на западе!
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25.03.2023 16:01 Відповісти
иди ***** *************** мадьяр..............................
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25.03.2023 16:05 Відповісти
Якщо в Угорщині буде 100 українських шкіл, то не проти щоб у нас було 100 Угорських. Якщо ні - то ні
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25.03.2023 16:31 Відповісти
мне одному его хочется придушить?!?

а вообще можно сейчас устроить жесточайшую обструкцию. Вы не пустите, ОК. Ни 1 вывески на венгерском, ни 1 школы, ни 1 предмета, отловить уродов с венг. паспортом максимально нагадить и т.д.
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25.03.2023 16:34 Відповісти
Захотять насправді мати Україну в ЄС - засцяну Угорщину і не спитають. Скажуть "зробіть то і то, або буде атата" і весь войовничий запал здується.
Те, що Угорщині дозволяють ще щось вякати - не її заслуга, а воля більш впливових країн, які таким чином можуть залишитися чистими та пухнастими та не псувати собі імідж, доки ця помийка робить та озвучує для них те, що треба.
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25.03.2023 17:24 Відповісти
Мы поступим очень хитро. Мы сделаем все так, как хотят эти козлины - вступим в евросоюз. А потом, если эти козлины будут дергаться, мы все отмотаем назад)
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25.03.2023 17:27 Відповісти
в евросоюзе есть свои правила и про поддержку языков нацменьшин. если туда хотим, то прогнемся, никуда не денемся
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25.03.2023 18:49 Відповісти
які правила? конкретніше, будь-ласка
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26.03.2023 13:13 Відповісти
Да пошли вы идиоты нахрен, будете ещё нам свои условия ставить!
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25.03.2023 19:05 Відповісти
Хитроср_акі очільники Угорщини на те ************ дупою Україну від Євросоюзу, щоб більшість угорської молоді кидалася до Угорщини, як шлях до Європи. А як опиниться Україна у Євросоюзі, то й потреба така відпаде. Та маємо надію, що знайдеться на цю хитру ср@ку добрячий гвинт !!!
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26.03.2023 13:09 Відповісти
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