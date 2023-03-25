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Новини Мобілізація
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Перед відправленням на фронт мобілізованих десантників навчають 1-2 місяці, - штаб ДШВ ЗСУ

десантник,люльчак

Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає один-два місяці. Бійців не відправляють на фронт без базової підготовки.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії, без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка, чи необхідна також і фахова підготовка. "Це два або, як мінімум, один місяць", - додав він. 

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підготовка (182) мобілізація (3048) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+15
1 місяць - це дуже мало.
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25.03.2023 15:05
+10
Хотел как раз сказать. Минимум месяц, десантнику - это как хирургу аппендектомию на ютубе посмотреть... Грустно все это
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25.03.2023 15:07
+8
Радянський Союз в дії. Совкова армія. А Зеленим покуй.
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25.03.2023 15:11
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1 місяць - це дуже мало.
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25.03.2023 15:05 Відповісти
Хотел как раз сказать. Минимум месяц, десантнику - это как хирургу аппендектомию на ютубе посмотреть... Грустно все это
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25.03.2023 15:07 Відповісти
А чим десантники наразі відрізняються від піхоти? лише назвою
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25.03.2023 18:01 Відповісти
Мало для чего? Сидеть в окопе с автоматом можно и 3-я днями подготовки. Вот если пилотов готовят месяц, то это мало. Для штатной пехоты - за глаза.
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25.03.2023 15:10 Відповісти
Тим більше, що це ті, що відслужили в ДШВ. По суті, їх треба підготувати в плані надання медичної допомоги та тактики ******** боїв.
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25.03.2023 15:16 Відповісти
В мене родич в 98 служив в ДШВ, був на полігоні один раз за всю службу, пиз...ти не мішки носити особливо на дивані...
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25.03.2023 16:09 Відповісти
ДШВ на полігонах відпрацьовує, як правило, стрибки/десантування. У цій війні це взагалі не практикується. Вогнева підготовка, а це найголовніше, відпрацьовується на стрільбищах при в/ч.
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25.03.2023 16:27 Відповісти
Диванний експерт, а не вкурсі що їх часто кидають на штурм якихось позицій... ДШВ не призначені сидіти в окопах на то є піхота, пони призначенні тримати оборону в населених пуктах і для штурмів або спецоперацій....

Чи в міському бою потрібна тільки навичка 6 вистрілів зробити на полігоні і автомат в руки і на штурм.... А взагалі нах... автомат Жуков кидав в наступ взагалі без зброї.... в бою здобудуть
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25.03.2023 16:44 Відповісти
А Ви хоч зброю в руках тримали? Чи лише рогатку? Чи за півтора року служби в ДШВ роблять лише по шість пострілів, менше за "стройбат"? Тобто: штурмувати вони вміють, а тримати оборону -- вибачте.
Облиште лити свої совкові "сльози". В ДШВ балерин не брали.
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25.03.2023 16:49 Відповісти
Я би в першу чергу призивав всіх хто не служив.
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25.03.2023 16:51 Відповісти
Ти би? Та хто ти такий? Кого б ти призивав, призиватель мамкин
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25.03.2023 21:23 Відповісти
Хоча вас і так призивають, і це добре.
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26.03.2023 09:35 Відповісти
Сам хоч в армії екперт? Я якраз знаю про що говорю, були часи коли списували пальне і набої... Ще один родич спецпідрозділ в Криму також 90-ті по приходу на спір не зміг 7 раз підтягнутись, пивний живіт в армії від'їв
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25.03.2023 17:36 Відповісти
Дурню, ми з тобою ніби на брудершафт не пили, що ти мені тикаєш.
І ти, свине, мабуть і рогатки в руках не тримав, а не те, щоб служив. Бо в армії т.зв. ШМВС були розраховані на чотиримісячну підготовку. І це з нуля: з вивченням статуті, ЗОМП, стройовою підготовкою etc. І все. До бойових частин. Але з такого лайна, як ти, навіть за десять років воїна підготувати буде неможливо. Тому заткни свою пельку.
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26.03.2023 10:50 Відповісти
Перемогой...б так в армії чи ні???? чи просто бот п...н диванний
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27.03.2023 09:16 Відповісти
Лайно, що патякає з під спідниці, ти ніколи нічого не зрозумієш, бо ти не служило й маєш тваринний страх. Про Військо ти не маєш жодного уявлення. Тому не смерди, а тихо сиди під жіночою спідницею.
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27.03.2023 13:42 Відповісти
Лайно це ти диванний бот, жалко що вас недоробків в армію не призивають а то б чогось навчили трохи а не строчити ....
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27.03.2023 18:57 Відповісти
В Україні немає ДШВ військ а є аеромобільні
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25.03.2023 18:04 Відповісти
Добродію, Ви все проспали.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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26.03.2023 10:46 Відповісти
"...ЗСУ - це окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини..."
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26.03.2023 10:52 Відповісти
то все подря ...
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25.03.2023 17:56 Відповісти
А ви в якому піхотному підрозділі?
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25.03.2023 15:40 Відповісти
Може б приїхав і показав як це в окопі? а я забув треба родину годувати....
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25.03.2023 16:10 Відповісти
Хтось ще вірить цій владі брехунів ?
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25.03.2023 15:11 Відповісти
Радянський Союз в дії. Совкова армія. А Зеленим покуй.
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25.03.2023 15:11 Відповісти
Не готували б. Бо *****. Лисий з кварталах тобі ж сказав. POHUY. Хоть поржете
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25.03.2023 15:21 Відповісти
Ніякого. Лисий спокійно собі їздить в Польщу і назад. На нього заборона на виїзд не розповсюджується.
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25.03.2023 15:41 Відповісти
Ок. А будь ты у руля, ты бы как делал в таких условиях, и в таких обстоятельствах? Ротация нужна, бойцы нужны, времени нет? Как бы ты вышел из положения?
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25.03.2023 16:38 Відповісти
А у них нет ответа, у них есть только вопросы. Они в упор отказываются понимать, что происходит и чем это все может кончиться.
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25.03.2023 17:43 Відповісти
Back In The U.S.S.R
https://www.youtube.com/watch?v=dc2tJqnkLLA
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25.03.2023 15:19 Відповісти
ти, ваня, йдеш за кораблем
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25.03.2023 15:28 Відповісти
головне надати їм нормальних командирів, щоб не були махнуті солдафони "на звйоздочках на погонах", бо таким не шкода солдат, вони женуть їх "в атаку" заради власної вигоди і майбутньої служби.
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25.03.2023 15:35 Відповісти
Диванні б..ть коментатори, які повідмазувались від армії або виїхали і розказують тут що це достатньо....

Місяць це навіть не курс молодого бійця, людина вже за 5 років втрачає фізуху і навики стрільби, якщо їх взагалі вчили колись в армії.... багато було випадків що в деякі часи взагалі не готували, люди були один два рази за службу на полігоні...

Якщо ми будемо воювати в стилі Жукова то програємо... тому що мала совкова армія не виграє в великої совкової.... у них резерв набагато більший, ще й у нас 30% виїхало довоєнного резерву
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25.03.2023 16:16 Відповісти
а вдругом стиле паны не умеют, кспец, 120 тыщ народу положить это надо уметь.
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25.03.2023 17:54 Відповісти
Базовая подготовка пехотинца в США - два с половиной месяца. Потом , кого нужно готовят по специальностям, еще от двух месяцев до года.
Но есть ньюанс, кадровая армия в США более миллиона человек, а самое главное, страна не ведет войну за свое физическое выживание.
Теперь задайте себе вопрос, может Украина позволить себе готовить пехотинца (вдв, без прыжковой составляющей это обычная пехота) от четырех месяцев до года? Ну, наверное может. Если отойти за Днепр или вообще в Карпаты.
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25.03.2023 17:41 Відповісти
Війна триває другий рік, скільки хвиль мобілізації можна було провести, з курсом по чотири хочаб місяці?
Генерал Кривонос, кричав, не слухайте нікого, набирайте людей, вчіть тактиці, медичці, користуванню зброєю.
Ага, похєрили всіх добровольців що були в ТРО, мої хлопці, що жоден не служив,. з мисливськими рушницями вийшли на блокпости, після втечі підарів, були розпущені, а на слова, якже так, війна ще іде, дайте нам можливість підготуватися,
хочаб з автомата постріляти, їм сказали ідіть не мішайте, о це наші реалії....
А тепер хватають не навчальних людей, і дивуються чому вони не хочуть воювати (вмирати)
Тисячі воїнів, з пораненнями, ампутаціями, люди які реально могли б чогось навчити, підготувати, також нікому не потрібні...
От і вся правда.
Тепер сама влада визнала, що слова комбрига Купола, були правдиві, хто відповість за деморалізацією підрозділу?
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25.03.2023 18:14 Відповісти
І? Хто там «Купола» якось не так зрозумів?
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25.03.2023 18:10 Відповісти
2 місяці це взагалі ....матюкатися не хочеться...
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25.03.2023 18:50 Відповісти
Два місяці якщо з нуля то це нуль...та палочка. Часу на підготовку резерву було більш ніж досить. Просто ніхто в МО та владі не хотів зайнятись організацією процесу... Тепер коли втратили час, та мотивацію людей розказують байки.
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25.03.2023 19:59 Відповісти
 
 