Перед відправленням на фронт мобілізованих десантників навчають 1-2 місяці, - штаб ДШВ ЗСУ
Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає один-два місяці. Бійців не відправляють на фронт без базової підготовки.
Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії, без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка, чи необхідна також і фахова підготовка. "Це два або, як мінімум, один місяць", - додав він.
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Чи в міському бою потрібна тільки навичка 6 вистрілів зробити на полігоні і автомат в руки і на штурм.... А взагалі нах... автомат Жуков кидав в наступ взагалі без зброї.... в бою здобудуть
Облиште лити свої совкові "сльози". В ДШВ балерин не брали.
І ти, свине, мабуть і рогатки в руках не тримав, а не те, щоб служив. Бо в армії т.зв. ШМВС були розраховані на чотиримісячну підготовку. І це з нуля: з вивченням статуті, ЗОМП, стройовою підготовкою etc. І все. До бойових частин. Але з такого лайна, як ти, навіть за десять років воїна підготувати буде неможливо. Тому заткни свою пельку.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=dc2tJqnkLLA
Місяць це навіть не курс молодого бійця, людина вже за 5 років втрачає фізуху і навики стрільби, якщо їх взагалі вчили колись в армії.... багато було випадків що в деякі часи взагалі не готували, люди були один два рази за службу на полігоні...
Якщо ми будемо воювати в стилі Жукова то програємо... тому що мала совкова армія не виграє в великої совкової.... у них резерв набагато більший, ще й у нас 30% виїхало довоєнного резерву
Но есть ньюанс, кадровая армия в США более миллиона человек, а самое главное, страна не ведет войну за свое физическое выживание.
Теперь задайте себе вопрос, может Украина позволить себе готовить пехотинца (вдв, без прыжковой составляющей это обычная пехота) от четырех месяцев до года? Ну, наверное может. Если отойти за Днепр или вообще в Карпаты.
Генерал Кривонос, кричав, не слухайте нікого, набирайте людей, вчіть тактиці, медичці, користуванню зброєю.
Ага, похєрили всіх добровольців що були в ТРО, мої хлопці, що жоден не служив,. з мисливськими рушницями вийшли на блокпости, після втечі підарів, були розпущені, а на слова, якже так, війна ще іде, дайте нам можливість підготуватися,
хочаб з автомата постріляти, їм сказали ідіть не мішайте, о це наші реалії....
А тепер хватають не навчальних людей, і дивуються чому вони не хочуть воювати (вмирати)
Тисячі воїнів, з пораненнями, ампутаціями, люди які реально могли б чогось навчити, підготувати, також нікому не потрібні...
От і вся правда.
Тепер сама влада визнала, що слова комбрига Купола, були правдиві, хто відповість за деморалізацією підрозділу?