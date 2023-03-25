Перед відправленням на фронт мобілізованих десантників навчають 1-2 місяці, - штаб ДШВ ЗСУ

Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає один-два місяці. Бійців не відправляють на фронт без базової підготовки.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії, без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка, чи необхідна також і фахова підготовка. "Це два або, як мінімум, один місяць", - додав він.

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