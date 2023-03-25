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Новини Війна
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Маляр про контрнаступ на Харківщині: Завдяки інформаційній тиші реалізовано найуспішнішу операцію за час вторгнення

балаклія

Оприлюднювати стратегічні військові плани і задуми мають право верховний головнокомандувач, міністр Оборони та Головнокомандувач.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - зазначає Маляр.

"Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі - Верховний Головнокомандувач(Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші - лише цитувати", - додає чиновниця.

На переконання Маляр, не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії.

"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", - резюмує вона.

Також читайте: У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту

Автор: 

Міноборони (7349) Харківщина (6054) Маляр Ганна (525) наступ (230)


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Топ коментарі
+21
Хитрий план від людини, яка просирає все, за що береться?

Він просто говорить бо може. Це його основна функція.
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25.03.2023 15:29
+15
А чому про це ******* якась шушара з телешоу?

Заступниця продавця яєць про стратегічні плани...
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25.03.2023 15:26
+15
Завдяки тому,що "зебабуїни і прорашистські агенти з ОП ",в тому числі і Маляр , не знали про те,що знав Залужний і західні друзі українського народу ,котрі і спланували операцію, вона і стала успішною
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25.03.2023 16:02
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власне тиші...а не криками України про контрнаступ
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25.03.2023 15:24 Відповісти
А чому про це ******* якась шушара з телешоу?

Заступниця продавця яєць про стратегічні плани...
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25.03.2023 15:26 Відповісти
Сподіваюсь, сьогоднішня заява Зєлі стосовно нестачі зброї то частина якогось Хитрого Плану.
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25.03.2023 15:26 Відповісти
Хитрий план від людини, яка просирає все, за що береться?

Він просто говорить бо може. Це його основна функція.
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25.03.2023 15:29 Відповісти
...у Бога є Хитрий План стосовно вас...
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25.03.2023 15:41 Відповісти
А до чого тут міністр оборони ?
Ви там охрініли чи що
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25.03.2023 15:33 Відповісти
Ну Маляр же заступниця міністра оборони, і тому ...
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25.03.2023 15:38 Відповісти
Чому лише єрмаку дозволено оприлюднювати фото з місць бомбардувань, повернення полонених ?
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25.03.2023 15:36 Відповісти
Ще трохи і буде заборонено мати власну думку, а не те, що її мати.
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25.03.2023 15:42 Відповісти
Що зроблено для того щоб Україна виробляла 20 000 артилерійських снарядів різних калібрів в день? Що заважає крім тупої хуцпи (брехливої демагогії) та розкрадання ресурсів досягти цього мінімуму? І взагалі! скільки підприємств працюють на забезпечення ЗСУ ******** зброєю в необхідній кількості якщо 35% чоловіків в Україні безробітні? Такого бездарного "менеджменту" з точки зору виробництва в Україні не було ніколи. У "слуг" суперефективність лише в сфері розкрадання... Критерій дуже простий - скільки вироблено і скільки поставлено зброї в ЗСУ. Все інше демагогія...
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25.03.2023 15:45 Відповісти
Неначасі! (С)
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25.03.2023 15:56 Відповісти
20 000 в день? Да вы, батенька, сказочник. Надо три нолика убрать, ну максимум два - вот это примерно сколько Украина производит в день.

Даже США, если я правильно помню, в нормальном режиме производят 90 000 в ГОД.
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25.03.2023 16:25 Відповісти
"Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі - Верховний Головнокомандувач(Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші - лише цитувати", - додає чиновниця.

"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території.

а Маляр разве имеет право с её же слов?
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25.03.2023 15:54 Відповісти
ти і тиша,несумісні речі,корабельна сосна!
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25.03.2023 15:56 Відповісти
Завдяки тому,що "зебабуїни і прорашистські агенти з ОП ",в тому числі і Маляр , не знали про те,що знав Залужний і західні друзі українського народу ,котрі і спланували операцію, вона і стала успішною
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25.03.2023 16:02 Відповісти
Максим сама вірна відповідь
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25.03.2023 16:35 Відповісти
Найголовніше, завдяки чому Харьківська операція виявилась вдалою - це тому, що керівництво країні не було посвячене не тільки в її деталі, а взагалі про її планування - всі ці ермаки і подоляки й гадки про неї не мали!

Отже - для русні це виявилось повною несподіванкою!
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25.03.2023 16:04 Відповісти
Тикше їдеш, далі будеш. Болтун-- знахідка для ворога.
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25.03.2023 16:48 Відповісти
Наступ на Харківщині виявися вдалим, бо схоже про нього "забули" поінформувати міністра мародерства і верховного розміновувача Чонгару.
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25.03.2023 17:00 Відповісти
Нынешняя война показала и продолжает показывать насколько глупость государственных чиновников и большинства СМИ , тиражирующих эти глупости, могут вредить Украине и её героической армии, которая порою расплачивается жизнями своих солдат за эти глупости.

В истории войн ещё не было такого, чтобы в СМИ рассказывалось о том, откуда и куда поступает вооружение, какое и сколько, и когда оно поступит на фронт, осталось сегодня сообщать о том, в какой день, в какое время и в каком месте начнётся наступление.

Это абсурд, который, к сожалению, идёт с самого верха нашей власти, пора прекратить это безобразие , может быть СМИ окажутся умнее наших чиновников и не будут более сообщать читателям такие подробности?
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25.03.2023 17:34 Відповісти
Западные партнеры не лучше. Тоже всегда считают нужным рассказать всему миру что и сколько передали.
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25.03.2023 17:45 Відповісти
Вы правы, потому, что там точно такие чиновники и точно такие СМИ.
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25.03.2023 17:54 Відповісти
 
 