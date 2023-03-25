Маляр про контрнаступ на Харківщині: Завдяки інформаційній тиші реалізовано найуспішнішу операцію за час вторгнення

Оприлюднювати стратегічні військові плани і задуми мають право верховний головнокомандувач, міністр Оборони та Головнокомандувач.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - зазначає Маляр.

"Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі - Верховний Головнокомандувач(Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші - лише цитувати", - додає чиновниця.

На переконання Маляр, не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії.

"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", - резюмує вона.

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