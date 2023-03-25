Маляр про контрнаступ на Харківщині: Завдяки інформаційній тиші реалізовано найуспішнішу операцію за час вторгнення
Оприлюднювати стратегічні військові плани і задуми мають право верховний головнокомандувач, міністр Оборони та Головнокомандувач.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - зазначає Маляр.
"Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі - Верховний Головнокомандувач(Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші - лише цитувати", - додає чиновниця.
На переконання Маляр, не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії.
"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", - резюмує вона.
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Заступниця продавця яєць про стратегічні плани...
Він просто говорить бо може. Це його основна функція.
Ви там охрініли чи що
Даже США, если я правильно помню, в нормальном режиме производят 90 000 в ГОД.
"У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території.
а Маляр разве имеет право с её же слов?
Отже - для русні це виявилось повною несподіванкою!
В истории войн ещё не было такого, чтобы в СМИ рассказывалось о том, откуда и куда поступает вооружение, какое и сколько, и когда оно поступит на фронт, осталось сегодня сообщать о том, в какой день, в какое время и в каком месте начнётся наступление.
Это абсурд, который, к сожалению, идёт с самого верха нашей власти, пора прекратить это безобразие , может быть СМИ окажутся умнее наших чиновников и не будут более сообщать читателям такие подробности?