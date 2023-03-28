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До наступу на Авдіївку військове керівництво РФ залучило висококваліфіковані підрозділи ПВК "Вагнер", - ISW

авдіївка

Американські аналітики припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх військ підрозділами "Вагнера" для наступу на Авдіївку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді ISW припускають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Як зазначають військові аналітики, чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.

Крім того, за даними інституту, є припущення і про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на сході України.

У звіті вказують: ISW не може підтвердити чутки про звільнення Мурадова або Нікіфорова, але варто зазначити, що російські блогери обговорюють потенційні звільнення командувачів, пов'язані з районами операцій, в яких російські війська не змогли досягти значних успіхів або зазнали значних втрат.

Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, – додають фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдіївка у "червоній зоні": місто закривають для волонтерів та журналістів, - голова МВА Барабаш

Автор: 

армія рф (17291) Авдіївка (2342) ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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Топ коментарі
+15
Всім кацапам на землі України - СМЕРТЬ.
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28.03.2023 06:30
+11
Хай кидають у наступ свою "еліту" Краще ми її "перемелемо" у власній глухій обороні, ніж потім воювать з ними, коли оборону займуть вони
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28.03.2023 07:17
+8
пригожин відібрав елітних пєтухів та шнирів туберкульозних.
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28.03.2023 06:39
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Всім кацапам на землі України - СМЕРТЬ.
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28.03.2023 06:30 Відповісти
Чомусь від цих "пєтухів" ЗСУ поки що виключно відступає... Може не треба шапками закидувати? В Інтернеті. Ворог сер'йозний...
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28.03.2023 07:51 Відповісти
пригожин відібрав елітних пєтухів та шнирів туберкульозних.
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28.03.2023 06:39 Відповісти
Да што Ви панімаєтє?Ето гєрої-гвардєйци,па вєлєнію начальніка калонії сєрдца ставшиє на защиту.... ну карочє ставшіє в строй.Іхнімі імєнамі назовут парти в школах. Как говорітся-шагнулі із тюрємной камєри в Вєчность.
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28.03.2023 07:11 Відповісти
Висококваліфікованих зеків,чи що?
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28.03.2023 06:50 Відповісти
З куполами!)
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28.03.2023 07:25 Відповісти
ну звісно русня виснажена, бо ще в давину запрошені тупою руснею іноземні воєначальники підмітили жахливу відмінність нащадків орди - "странє нужньі герої - п@зда рожаєт дураков"(с)
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28.03.2023 07:01 Відповісти
Они же перед этим писали, что Пригожин сворачивает деятельность своей ЧВК в Украине и переезжает с ними в Африку, где в лесах много диких обезьян негров.
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28.03.2023 07:08 Відповісти
То писав Блумберг
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28.03.2023 08:56 Відповісти
Пригожин хоче забратися з України та перекинути "вагнерівців" до Африки, - Bloomberg Джерело:
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28.03.2023 08:58 Відповісти
2 сорта киздунов.
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28.03.2023 13:59 Відповісти
А шо, для них мішків нема ?
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28.03.2023 07:08 Відповісти
Мабуть щоб підвищити статусність висококваліфікованих вагнерівців, під Авдіївку Пригожин надішле зроблені на спецзамовлення брендові чорні мішки ? ))
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28.03.2023 07:15 Відповісти
Хай кидають у наступ свою "еліту" Краще ми її "перемелемо" у власній глухій обороні, ніж потім воювать з ними, коли оборону займуть вони
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28.03.2023 07:17 Відповісти
Aries , та похєр які там вагнерівці майстри справи , для кулі чи снаряду все одно який мочити сорт лайна .
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28.03.2023 07:41 Відповісти
Теж точка зору, але дуже специфічна, бачення військової проблематики з дивана.
А ось тим, хто протистоїть атакам на передовий, зовсім не байдуже - йдуть на них дилетанти з іржавим автоматом або йдуть навчені та досвідчені фахівці військової справи з найкращою зброєю.
Так, згоден, що куля та снаряд з однаковою легкістю влітають у будь-яке тіло. Просто в тіло професійного військового вони влітають набагато рідше
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28.03.2023 07:49 Відповісти
З огляду на те, що наші бійці не підтверджують дефіциту *********** у рашистів, а всупереч заявам про перекидання "вагнерівців" у Африку з України їх продовжують активно використовувати на східному фронті, роблю висновки про те, що дуже багато публічних заяв роССійських нацистів та публікацій у соцмережах, включаючи роліки від Пригожина та рашистських воєнкорів є інформаційною війною та спробою ввести українців у оману розповідаючи те, що нам приємно чути, але відсутнє у реальності!!!
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28.03.2023 08:45 Відповісти
А звідки у "Вагнера" взялись висококваліфіковані підрозділи, якщо увесь Вагнер уже знищений, причому два рази, вони усі уїхали в Африку, у них закінчились снаряди, і вони усі "петухі".
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28.03.2023 09:01 Відповісти
 
 