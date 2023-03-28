До наступу на Авдіївку військове керівництво РФ залучило висококваліфіковані підрозділи ПВК "Вагнер", - ISW
Американські аналітики припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх військ підрозділами "Вагнера" для наступу на Авдіївку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В огляді ISW припускають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.
Як зазначають військові аналітики, чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.
Крім того, за даними інституту, є припущення і про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на сході України.
У звіті вказують: ISW не може підтвердити чутки про звільнення Мурадова або Нікіфорова, але варто зазначити, що російські блогери обговорюють потенційні звільнення командувачів, пов'язані з районами операцій, в яких російські війська не змогли досягти значних успіхів або зазнали значних втрат.
Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, – додають фахівці.
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начальніка калоніїсєрдца ставшиє на защиту.... ну карочє ставшіє в строй.Іхнімі імєнамі назовут парти в школах. Как говорітся-шагнулі із тюрємной камєри в Вєчность. обезьяннегров.
А ось тим, хто протистоїть атакам на передовий, зовсім не байдуже - йдуть на них дилетанти з іржавим автоматом або йдуть навчені та досвідчені фахівці військової справи з найкращою зброєю.
Так, згоден, що куля та снаряд з однаковою легкістю влітають у будь-яке тіло. Просто в тіло професійного військового вони влітають набагато рідше