Сили оборони відбили 62 атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 березня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційні та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. 27 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов’янськ Донецької області, постраждали цивільні люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. В Херсонській області, у місті Берислав, від авіаційного удару противника постраждав цивільний об’єкт.

Вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

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Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфине, Тур’я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині - Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне.

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області; Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.

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На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка.

Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації.

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.