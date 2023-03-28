У районі повітряного простору Києва виявлено і знищено 12 "Шахедів", - КМВА
За уточненими даними щодо нічної повітряної атаки силами ППО в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено 12 ворожих "Шахедів".
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Оновлення інформації щодо атаки баражуючими боєприпасами "Shahed" на столицю. Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Горесто Гоголь #552947
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+6 Филипп Филиппович Преображенск
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+5 Stanislav Bryzhyk
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Для того, щоб не ставили запитання, чому у нас не здійснюються заходи проти білоруських "бізнесменів", які під "дахом" Кубракова (ставленика Єрмака) продовжують грабувати Україну навіть під час війни.
... За https://vkursi.pro/news/content/300-dniv-viyny-iaki-zminy-vidbulys-iz-10-naydokhidnishymy-kompaniiamy-ukrainy-z-rosiyskym-abo-bilorus-787927 даними дослідження , топ-10 компаній за виручкою, які потрапили в реєстр, очолюють компанії з білоруським, а не російським корінням.
https://vkursi.pro/card/tov-iermak-hold-36166843 ТОВ "Єрмак голд" співпадіння, не інакше . Засновник - АТ "*** фінанцхолдинг аг" (Швейцарія), Ілля Алєксандров (Мальта, проживає в рф). Бенефіціар - Ілля Алєксандров.
https://vkursi.pro/card/tov-bnk-ukraina-36949031 ТОВ "БНК-Україна" . Засновник - БНК та "Бєлоруснафта".
https://vkursi.pro/card/tov-z-ii-belfert-ukraina-32305906 ТОВ з ІІ "Белферт Україна" . Засновник - ВАТ "Гомельський хімічний завод".
https://vkursi.pro/card/tov-venta-ltd-21947206 ТОВ "Вента.лтд" . Засновник - АТ "Катрен" (рф).
https://vkursi.pro/card/tov-bzt-ukraina-41076013 ТОВ "БЗТ-Україна" . Засновник - "Бєлзарубєжторг"
https://vkursi.pro/card/tov-ahrorozkvit-40628970 ТОВ "Агророзквіт" . Засновник - ВАТ "Білоруська калійна компанія" (Білорусь) та Андрій Моргуль (Україна).
https://vkursi.pro/card/tov-brokard-ukraina-24597296 ТОВ "Брокард Україна" . Засновник - "Інденон холдингс лімітед" (Кіпр), бенефіціар - Філіп Бенасен (Франція).
https://vkursi.pro/card/tov-ttvk-36285831 ТОВ "ТТВК" . Засновник - "Кайфел трейдинг лімітед" (Кіпр), бенефіціар - Євген Морозов (рф).
https://vkursi.pro/card/tov-nissan-motor-ukraina-33236598 ТОВ "Ніссан мотор Україна" . Засновник - компанія "Ніссан аутомотів Європа Са С" (Франція) і ТОВ "Ніссан менуфекчуринг рус" (рф).
https://vkursi.pro/card/pat-kvbz-05763814 ПАТ "КВЗ" . Бенефіціари - Станіслав Гамзалов (рф), Володимир і Наталія Приходько (Україна).
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Джерело:
Єрмак дав наказ ні в якому разі не згадувати, що всі Шахеди по Києву, Півночі і Заходу запускаються з ториторії Білорусі, тому для цього спеціально придумали брехню про Брянську область.
Я про це.
Мабуть для того і позакривали роти нормальним тг-каналам на кшталт radar_ukr чи Лачен пише, щоб 73% не задавали питання - якого х8я дрони РАЗ і раптом опинилися в повітряному просторі Києва. Себто, а **** їх не збивали ще ДО того як вони до повітряного простору Києва добралися? А не збивали їх очевидно тому, що летять вони з бсср, а про бсср заборонено згадувати вищим керівництвом опи...
Зелених дерьмаків до відповідальності.