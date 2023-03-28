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У районі повітряного простору Києва виявлено і знищено 12 "Шахедів", - КМВА

ппо

За уточненими даними щодо нічної повітряної атаки силами ППО в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено 12 ворожих "Шахедів".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оновлення інформації щодо атаки баражуючими боєприпасами "Shahed" на столицю. Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила всі повітряні цілі навколо Києва, пожежа у Святошинському районі викликана падінням уламків збитого БПЛА, - КМВА

Автор: 

Київ (19441) ППО (3169) дрони (4656) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+8
Єрмак дав наказ ні в якому разі не згадувати, що всі Шахеди по Києву, Півночі і Заходу запускаються з ториторії Білорусі, тому для цього спеціально придумали брехню про Брянську область.
Для того, щоб не ставили запитання, чому у нас не здійснюються заходи проти білоруських "бізнесменів", які під "дахом" Кубракова (ставленика Єрмака) продовжують грабувати Україну навіть під час війни.
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28.03.2023 07:53
+6
Киевская область граничит с Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской областями и Беларусью. Вопрос к знатокам: откуда на Киев прилетела эта нацистская срань?
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28.03.2023 07:23
+5
Шось якась *****.
Мабуть для того і позакривали роти нормальним тг-каналам на кшталт radar_ukr чи Лачен пише, щоб 73% не задавали питання - якого х8я дрони РАЗ і раптом опинилися в повітряному просторі Києва. Себто, а **** їх не збивали ще ДО того як вони до повітряного простору Києва добралися? А не збивали їх очевидно тому, що летять вони з бсср, а про бсср заборонено згадувати вищим керівництвом опи...
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28.03.2023 09:19
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Киевская область граничит с Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской областями и Беларусью. Вопрос к знатокам: откуда на Киев прилетела эта нацистская срань?
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28.03.2023 07:23 Відповісти
Из Брянской области, через Черниговскую.
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28.03.2023 07:25 Відповісти
А коли до Хмельницької та Львівської минулого разу долітали, то теж з "брянської області"?
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28.03.2023 07:56 Відповісти
Скорей всего. Они же могут через всю Украину пролететь, запаса хода хватает.
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28.03.2023 08:00 Відповісти
або з чіпсової недобульбофюрії !!!
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28.03.2023 08:22 Відповісти
То есть все 12 сбитых в Киевской. А что же тогда сбивали в Днепропетровской области? Ведь Игнат же вчера рассказывал что там тоже несколько сбили. В очередной раз официальная информация разнится, тем самым вызывая недоверие к ней... Хоть бы как то согласовывали данные между ведомствами.
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28.03.2023 07:28 Відповісти
Мопедів було 13, крім того був розвідувальний бпла.
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28.03.2023 07:49 Відповісти
Єрмак дав наказ ні в якому разі не згадувати, що всі Шахеди по Києву, Півночі і Заходу запускаються з ториторії Білорусі, тому для цього спеціально придумали брехню про Брянську область.
Для того, щоб не ставили запитання, чому у нас не здійснюються заходи проти білоруських "бізнесменів", які під "дахом" Кубракова (ставленика Єрмака) продовжують грабувати Україну навіть під час війни.
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28.03.2023 07:53 Відповісти
Можете дати посилання на цю інфу?
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28.03.2023 09:48 Відповісти
ЧЕТВЕР, 29 ГРУДНЯ 2022 https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/29/695548/

... За https://vkursi.pro/news/content/300-dniv-viyny-iaki-zminy-vidbulys-iz-10-naydokhidnishymy-kompaniiamy-ukrainy-z-rosiyskym-abo-bilorus-787927 даними дослідження , топ-10 компаній за виручкою, які потрапили в реєстр, очолюють компанії з білоруським, а не російським корінням.
https://vkursi.pro/card/tov-iermak-hold-36166843 ТОВ "Єрмак голд" співпадіння, не інакше . Засновник - АТ "*** фінанцхолдинг аг" (Швейцарія), Ілля Алєксандров (Мальта, проживає в рф). Бенефіціар - Ілля Алєксандров.
https://vkursi.pro/card/tov-bnk-ukraina-36949031 ТОВ "БНК-Україна" . Засновник - БНК та "Бєлоруснафта".
https://vkursi.pro/card/tov-z-ii-belfert-ukraina-32305906 ТОВ з ІІ "Белферт Україна" . Засновник - ВАТ "Гомельський хімічний завод".
https://vkursi.pro/card/tov-venta-ltd-21947206 ТОВ "Вента.лтд" . Засновник - АТ "Катрен" (рф).
https://vkursi.pro/card/tov-bzt-ukraina-41076013 ТОВ "БЗТ-Україна" . Засновник - "Бєлзарубєжторг"
https://vkursi.pro/card/tov-ahrorozkvit-40628970 ТОВ "Агророзквіт" . Засновник - ВАТ "Білоруська калійна компанія" (Білорусь) та Андрій Моргуль (Україна).
https://vkursi.pro/card/tov-brokard-ukraina-24597296 ТОВ "Брокард Україна" . Засновник - "Інденон холдингс лімітед" (Кіпр), бенефіціар - Філіп Бенасен (Франція).
https://vkursi.pro/card/tov-ttvk-36285831 ТОВ "ТТВК" . Засновник - "Кайфел трейдинг лімітед" (Кіпр), бенефіціар - Євген Морозов (рф).
https://vkursi.pro/card/tov-nissan-motor-ukraina-33236598 ТОВ "Ніссан мотор Україна" . Засновник - компанія "Ніссан аутомотів Європа Са С" (Франція) і ТОВ "Ніссан менуфекчуринг рус" (рф).
https://vkursi.pro/card/pat-kvbz-05763814 ПАТ "КВЗ" . Бенефіціари - Станіслав Гамзалов (рф), Володимир і Наталія Приходько (Україна).
...
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28.03.2023 10:19 Відповісти
Дякую, але я мав на увазі брехню про Брянську область.
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28.03.2023 10:36 Відповісти
"Атакують з півночі та з південно-східного напрямку - це Брянська область, східне узбережжя Азовського моря. Це групи "шахедів".
Джерело:
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28.03.2023 10:44 Відповісти


Єрмак дав наказ ні в якому разі не згадувати, що всі Шахеди по Києву, Півночі і Заходу запускаються з ториторії Білорусі, тому для цього спеціально придумали брехню про Брянську область.

Я про це.
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28.03.2023 11:04 Відповісти
Шось якась *****.
Мабуть для того і позакривали роти нормальним тг-каналам на кшталт radar_ukr чи Лачен пише, щоб 73% не задавали питання - якого х8я дрони РАЗ і раптом опинилися в повітряному просторі Києва. Себто, а **** їх не збивали ще ДО того як вони до повітряного простору Києва добралися? А не збивали їх очевидно тому, що летять вони з бсср, а про бсср заборонено згадувати вищим керівництвом опи...
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28.03.2023 09:19 Відповісти
Нашим захисникам, щира подяка.
Зелених дерьмаків до відповідальності.
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28.03.2023 10:02 Відповісти
 
 