У районі повітряного простору Києва виявлено і знищено 12 "Шахедів", - КМВА

За уточненими даними щодо нічної повітряної атаки силами ППО в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено 12 ворожих "Шахедів".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оновлення інформації щодо атаки баражуючими боєприпасами "Shahed" на столицю. Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!" - йдеться в повідомленні.

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