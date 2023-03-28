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Окупанти за минулу добу 8 разів обстріляли Херсон, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

херсонщина

Минулої доби окупанти здійснили 60 обстрілів Херсонщини, по Херсону випустили 29 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

На жаль, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 116 осіб.

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обстріл (28357) Херсон (3343) Херсонська область (5726)


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