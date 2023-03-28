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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 171 730 осіб (+570 за добу), 3602 танки, 2653 артсистеми, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 171 730 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
- танків - 3602 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6966 (+13) од,
- артилерійських систем - 2653 (+15) од,
- РСЗВ - 525 (+2) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од,
- спеціальна техніка - 287 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+21 Bob Fayn
показати весь коментар28.03.2023 08:07
+17 vadyan
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+12 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар28.03.2023 09:01
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2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
(Між іншим - так само чехи про подібне говорили у 1945-му Заводи "Ческа Збройовка" випускали "маузери" та Панцер-38 навіть тоді коли наші війська брали Берлін)