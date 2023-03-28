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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 171 730 осіб (+570 за добу), 3602 танки, 2653 артсистеми, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 171 730 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків - 3602 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6966 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2653 (+15) од,
  • РСЗВ - 525 (+2) од,
  • засоби ППО - 277 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 287 (+2).

Також читайте: Сили оборони відбили 62 атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 171 730 осіб (+570 за добу), 3602 танки, 2653 артсистеми, 6966 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) ліквідація (3899) знищення (7190) техніка (1824) втрати (4393)


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Топ коментарі
+21
За останні тижні ,помітно збільшилась кількість знищених артсистем та броньованих машин.
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28.03.2023 08:07
+17
Арта!
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28.03.2023 08:05
+12
Авдіївка становиться другою фортецею, тиснуть, але тримаються. Бахмут важко,але орки не в центрі, за містом дій не має. Кремінна так це ліси і незначні успіхи московії за багато тижнів атак. Читала,що до Авдіївка ванігрет підкинули, ще й написали ,що аси ..Бахмут уже показав ,що не страшний чорт, як малюють. Усе буде Україна
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28.03.2023 09:01
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Арта!
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28.03.2023 08:05 Відповісти
Кацапський наступ мабуть завершився...
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28.03.2023 08:06 Відповісти
За останні тижні ,помітно збільшилась кількість знищених артсистем та броньованих машин.
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28.03.2023 08:07 Відповісти
Робота на перспективу
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28.03.2023 13:16 Відповісти
У танків ювілей сьогодні був!
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28.03.2023 08:11 Відповісти
І у авто теж )
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28.03.2023 08:56 Відповісти
https://youtu.be/xxXJjUuvypQ В Беларуси произошли взрывы на Минском автозаводе!
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28.03.2023 08:25 Відповісти
там ремонтують рашистську техніку.. І це не одне підриємство та фірма ,де ремонтується та обслуговується рашистська сволота,і лікується і годується...А ви в білорусів спитайте -хто ж працює на цих підприємствах,невже один Лукадрищ.?У відповідь ви почуєте-нас акупировали,нам надо карміть сємьї..Нас асвабадят...ось з останнього-свободительный поход белорусских патриотов при поддержке добровольцев из НАТО. «литовских, польских, украинских националистов и белорусских патриотов»
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28.03.2023 09:03 Відповісти
До речі - перед тим як запостити це посилання, я перевірив білоруські канали - знайшов https://t.me/mkbelarus/32477 відео з підтвердженням пожежі.
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28.03.2023 09:26 Відповісти
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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28.03.2023 09:40 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!»
Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
 - А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
(Між іншим - так само чехи про подібне говорили у 1945-му Заводи "Ческа Збройовка" випускали "маузери" та Панцер-38 навіть тоді коли наші війська брали Берлін)
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28.03.2023 10:13 Відповісти
Тільки у 1945 згадані війська були не "наші", а червона окупаційна армія, з якою ми фактично і зараз воюємо.
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28.03.2023 16:01 Відповісти
З дуба впав? Там наші діди воювали - визволяли батьківщину від нацизму Вони не винні що фашизм залишися інший!
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28.03.2023 18:08 Відповісти
Все? Я не знаю по якій статті сидів твій дід Мого просто розстріляли в 40-му Інший згинув у Дарницькому концтаборі - у 1941-му А ще один дійшов до Берліну Мені їх "ділить на "касти"? Спочатку своїх "поділи"! А я з тебе приклад візьму
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28.03.2023 19:28 Відповісти
Я з тебе не падав. Це якийсь ватний маразм - розбірки окупантів називати звільненням батьківщини. За нашу Батьківщину тоді воювала лише УПА. У гітлерівській армії воювали діди з у сієї Європи, включно з Україною, але нікому у Європі навіть на думку не спадає така дурість називати гітлерівську армію "наші". Така вада мозку лизати дупу окупаційній армії властива винятково постсовковим меншовартісним валянкам.
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28.03.2023 19:10 Відповісти
Не "пересмикуй" Від того що наші діди боролися з нацизмом - не їх вина а їх біда Бо змушені були вибирать між двома відтінками ЗЛА І не нам з тобою судить їх
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28.03.2023 19:31 Відповісти
Це ти пересмикуєш. Я нікого не засуджував, окрім совкового менталітету, хоча легко міг би. Якщо когось загребли служити в окупаційну армію, то він у деяких випадках може вважатися жертвою, але аж ніяк не героєм, на честь якого треба називати вулиці і шанувати в окупованій цією армією країні. Ти ж не пишаєшся тим, що умовно кажучи наші діди у складі окупаційної армії вивозили українців у Сибір, запобігали втечі селян від голодомору, окупували Латвію, Естонію, Литву, Фінляндію, при чому за тим самим кривавим сценарієм, за яким зараз окуповує Україну фактично та сама армія і навіть із нашими співгромадянами у її складі, як і 80 і 105 років тому.
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28.03.2023 19:57 Відповісти
Ти завжди все ділиш на "чорне" і "біле"? Скажи про це полякам - почуєш що вони тобі скажуть Про українців Пілсудського Бандеру... І "сядеш з своїм "чороно-білим баченням" на "сраку"...
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28.03.2023 20:07 Відповісти
Турбуйся про свою сраку, а в мене проблем з двома стільцями нема. Я якраз не ділю на чорне і біле, навпаки - раджу не скочуватися у крайнощі пабєдабєсія і героїзації окупантів. Нічого не маю проти дня пам'яті. Але при цьому не забувати, хто ти і відповідно про чию батьківщину маєш дбати - а це точно не совок і не московія, чиє існування трималося і тримається насамперед на кривавих багнетах окупаційної червоної армії.
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28.03.2023 20:53 Відповісти
Повернися в Україну поїдь на фронт і там "поділи на категорії" всіх хто там воює Я подивлюся ЩО тобі там скажуть!
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28.03.2023 21:01 Відповісти
Хіба я питав тебе, що мені робити? На нашому фронті зараз як раз все чітко визначено - де свої, де ворог. А оця твоя остання безпорадна фраза в цьому контексті надто нагадує відомий ватний висер "ні фсьо так адназначна".
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28.03.2023 21:19 Відповісти
А чого ж ти з "Польщі" нам "вказівки" роздаєш? Приїдь і покажи нам - як "правильно"!
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28.03.2023 21:49 Відповісти
З тебе вже якась базарна херня полізла. Вказівки хай тобі твій лікар дає, хоча навряд чи совок в голові лікується без особистого бажання пацієнта. ))
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29.03.2023 02:47 Відповісти
Так це ж саме на базарі всіх прилавком ділять - наче ти Так щ тобі "базар" звичніший!
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29.03.2023 04:54 Відповісти
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28.03.2023 18:45 Відповісти
Мама, я сгорел, и голодные псы, Растерзав моё тело, набьют свои животы.
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28.03.2023 08:39 Відповісти
катюши, т-54 и бтр-50 прибыли из тюмени на фронт?
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28.03.2023 08:43 Відповісти
Нове кладовище в Краснодарскому(Екатеринодарському) краї..https://twitter.com/i/status/1640340685994770432
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28.03.2023 08:44 Відповісти
душа радіє
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28.03.2023 09:18 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап
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28.03.2023 13:15 Відповісти
Бажаю щоб по всій кацапії
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28.03.2023 13:18 Відповісти
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28.03.2023 08:48 Відповісти
48 одиниць техніки і майже 600 чумардосів! Броня і арта дуже радують, логістика і спецтехніка наздоганяють. Слава ЗСУ!
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28.03.2023 08:54 Відповісти
Авдіївка становиться другою фортецею, тиснуть, але тримаються. Бахмут важко,але орки не в центрі, за містом дій не має. Кремінна так це ліси і незначні успіхи московії за багато тижнів атак. Читала,що до Авдіївка ванігрет підкинули, ще й написали ,що аси ..Бахмут уже показав ,що не страшний чорт, як малюють. Усе буде Україна
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28.03.2023 09:01 Відповісти
иди на передок - тебя там посчитают...!
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28.03.2023 14:49 Відповісти
 
 