Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 171 730 осіб (+570 за добу), 3602 танки, 2653 артсистеми, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 171 730 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,

танків - 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6966 (+13) од,

артилерійських систем - 2653 (+15) од,

РСЗВ - 525 (+2) од,

засоби ППО - 277 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од,

спеціальна техніка - 287 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.