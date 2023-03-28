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Новини Війна
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Болгарія може таємно продати Україні величезну кількість боєприпасів, що змінить хід війни, - Euractiv

боєприпаси

Болгарія через посередників, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів. Це може суттєво вплинути на хід війни.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV пояснив: мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

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"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів - сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну", - сказав колишній міністр.

"Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті", - додав він.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для поповнення своїх запасів зброї.

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Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

У понеділок міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена лише "з метою поновлення запасів воєнного часу" для армії.

Він додав, що це є частиною рішення Національних зборів про "підтримку України". Стоянов не відповів, що його міністерство буде робити з боєприпасами.

Президент Румен Радев, який керує країною за відсутності регулярно обраного уряду і парламенту, публічно виступав проти поставок зброї в Україну.

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Кілька днів тому в Брюсселі Радев оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Він заявив про це попри рішення парламенту в середині грудня про те, що болгарська армія буде направляти військову допомогу безпосередньо в Україну.

Якщо боєприпаси будуть передані з армії на військовий завод, а потім експортовані через посередників в Україну, Радев може продовжувати говорити своїм прихильникам, що Софія не допомагає Україні.

Болгарія є однією з країн ЄС, яка не підтвердила свою участь у плані ЄС із закупівлі 1 мільйона боєприпасів для України.

Автор: 

боєприпаси (2266) Болгарія (778) зброя (7447)


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Топ коментарі
+40
Геніально! Передати "таємно" та розтрендіти на весь світ!!!
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28.03.2023 08:53
+22
болгары вообще молодцы, они втихаря передали Украине уже очень много, особо не афишируют,не пиарятся на этом,просто взяли и сделали, и тут я думаю что тоже передадут
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28.03.2023 08:53
+17
Пані Ілащук почала працювати))))
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28.03.2023 08:53
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Пані Ілащук почала працювати))))
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28.03.2023 08:53 Відповісти
Вона працює (с)
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28.03.2023 08:56 Відповісти
А яким саме місцем працює?

Часом фоточек великим планом ще не виклали в нет?
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28.03.2023 09:23 Відповісти
Геніально! Передати "таємно" та розтрендіти на весь світ!!!
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28.03.2023 08:53 Відповісти
І хто про це не знає???Великий відсоток населення Болгарії є пропідорашенським.Склади у Болгарії та вибухи на заводах по виробництву *********** не просто так відбувались.
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28.03.2023 09:40 Відповісти
Навряд вже встигла. Хибащо на таможні в аеропорту. 😁
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28.03.2023 09:27 Відповісти
болгары вообще молодцы, они втихаря передали Украине уже очень много, особо не афишируют,не пиарятся на этом,просто взяли и сделали, и тут я думаю что тоже передадут
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28.03.2023 08:53 Відповісти
втихаря - это потому что в Болгарии очень много ваты прокацапской, в том числе и в парламенте, которая убрала прозападного премьера. и сейчас пока новые парламентские выборы не состоялись страной рулит президент. который, кстати, тоже к русне неравнодушно дышит.
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28.03.2023 09:01 Відповісти
Втихаря, ещё потому, что за бабло! А ещё, потому, что взамен получат новейшее от НАТО, и ещё потому, что совковое досталось бесплатно и дохера с гаком. А уже после всего этого конечно мораль.
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28.03.2023 09:20 Відповісти
У тебя в стране ваты прокацапской миллионы, плюс власти все время независимости были прокацапские, которые уничтожили економику,ВПК,армию,разведку под ноль, не стоит смотреть и указывать на других,когда в своем глазу такое бревнище что просто кошмар. И кстати если бы у нас небыло ваты на которую ты грешишь сейчас, то и войны бы не было, и болгарам не пришлось бы нам боеприпасы передавать. Нужно их благодарить за эту помощь,а не скулить, виноваты в этой войне, тоесть точнее всего виноваты в том что мы не были готовы к этой войне только мы сами, ни болгары,ни немцы,ни американцы ни даже кацапы в этом не виноваты, это наши люди ходили и голосовали за дибилов, до 2014 года считали что мы чуть ли не один народ с кацапами и думали что армия нам не нужна потому что воевать не с ким, лучше взять это все,разокрасть,распродать
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28.03.2023 09:48 Відповісти
вата починається з язика общєнія!
лікарю - вилікуйся сам!
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28.03.2023 13:21 Відповісти
вата начинается с мозгов,если ты даже говоришь на украинском,да и на другом каком либо языке,но мозгов нет то язык тебе ничем не поможет
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28.03.2023 13:34 Відповісти
тим не менше, в Україні кацапська мова общєнія - основна ознака приналежності до вати
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28.03.2023 14:04 Відповісти
Тем не мение под Бахмутом как минимум половина тех кто защищает страну говорит на русском, они тоже вата? Или они может в сто раз больше сейчас для страны делают даже чем украиноязичные граждане которые решили что на основании только того что оин говорят на украинском они почему то большие патриоты?
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28.03.2023 14:53 Відповісти
Твоя фсбшна методичка про половину і більше москворотих на фронті застаріла років на 9, буряте. А по-друге, не ******** військових і не намагайся прикриватися ними - бо вони воюють не за панування мови окупанта в Україні.
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28.03.2023 16:15 Відповісти
Поедь под Бахмут и посмотри и пообщайся с людьми тогда поймешь козломордый, а потом будешь тут свои теории рассказывать, пока ты в Польше очко полируеш свое люди со всего мира, которые не только на украинском или русском говорят защищают Украину от кацапов, поэтому сидишь там на дальгнем продолжай сидеть тряпка.то что ты говоришь на украинском тебя исключительным не делает, о человеке говорят дела,а не язык, многие русскоговорящие сейчас защищают Украины вокопах.а такие как ты сидят где то на дальнем и скулят о том что они патриоты на освновании того что знают украинский
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28.03.2023 16:32 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте лаптєногий. Спробуй пожебракувати у Рязані.
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28.03.2023 16:41 Відповісти
Давай ничтожество бесполезное приедь под Бахмут и попробуй предьявить людям которые говорят на русском и воюют сейчас там что то. Толку от тебя для Украины полный 0, а ты себя тут ставишь выше других только потому что ты на украинском говоришь Очень "большое" достижение конечно же, для Украины и украинцев очень "важно" сйечас что ты сидя на жопе ровно в Польше умеешь на украинском говорить Ты прям "титанический" вклад в победу над кацапами этим сидением и тем что говоришь на украинском приносишь Сиди там на дальнем ссыкло и продолжай сидеть, те кто победит прийдут с фронта не взирая на то на каком языке они говоят будут тебе лещей раздавать за то что ты ссыкло смоталось в Польшу в то время когда Украина оказалась в беде, более того,сидишь тут и скулишь о том что кто то там не прав в чем то. Пшел вон нечисть
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28.03.2023 16:48 Відповісти
Щось белькоче собі тунгус в кокошнику своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то параднне, щоб посцяти. ))
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28.03.2023 17:57 Відповісти
Я бы тебе на морду твою нассал ссыкуняра ты подлая, которая сбежала с страны и рассказывает о своем патриотизме, так нассал бы что ты б до конца жизни запомнил
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28.03.2023 18:10 Відповісти
Свиняче москальське мурло показує своє бидляче нутро. )) Не плач, мордовська дівчинко - твоє ×уйло тебе врятує. ))
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28.03.2023 19:18 Відповісти
Кто б говорил, кацапская свинособака свалила с позором подтянув стринги на своей жопе в Польшу в то время когда на его родину напал враг
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28.03.2023 20:45 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність - і це чудово! )))
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28.03.2023 21:08 Відповісти
Так ти не українець,ти сикса остання, від того,що ти українську знаєш і що в тебе припускаю є український паспорт тебе це українцем не робить, українець це внутрішнє світосприйняття,принципи і вчинки. А ти як остання сикса обісралася і звалила в Польщу під час війни апріорі вважатися українцем не можеш, справжні українці зараз як мінімум в Україні, а патріоти на фронті ісеред них багато російськомовних, а ти україномовний чурбан якого українцем язик не повертається назвати
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28.03.2023 21:12 Відповісти
Попри шалений кацапський спротив мені таки вдалося змусити тупого бурята скористатися перекладачем, щоб звернутися до українця. Значить, день точно не змарнований. ))
І на доданок трохи мудрісті для вузькощелепного ватного імбецила: "Москворотий українець така сама маячня, як козломекаючий соловей". ))
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28.03.2023 21:29 Відповісти
"щоб звернутися до українця" --- так я до українців і не звертався,я тобі намагався сказати,що ти обісране позорище
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28.03.2023 21:33 Відповісти
Тупа бурятська собака собі гавкає, а український караван іде. )))
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28.03.2023 21:37 Відповісти
Іде до перемоги, але не зрозуміло тобі до цього яке діло? Ти не українець,сикса,обісранець, сидиш на дальньому в стрінгах Що ти маєш до України?
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28.03.2023 21:41 Відповісти
Час від часу навчаю свинособак поваги до української, сцикло диванне. До речі, не погано в мене виходить. )))
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29.03.2023 02:34 Відповісти
Все так вати в Україні багато, а як це відміняє той факт, що вата є і в інших країнах? Тобто ми повинні миритись з ватою в інших країнах?
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23.05.2023 13:14 Відповісти
Не спорь с шароварником хуторянским---таким бурштын мыть, ментам своим отстёгивать, святое дело. Уже в конце 2014г громко было сказано и не раз. Что половина добробатов и ВСУ тогда и спасли страну, так вот половина там говорит и продолжает сегодня по русски и другая половина солдат прекрасно друг друга понимают. А вот со стороны ордло нет и не было ни одного, кто бы разговаривал по украински. Давно печатал---два должно быть в стране гос языка, второй английский, и гос экзамен по нему. А кто после школы изучал третий европейский и сдал его максимально высоко, освобождается от платного обучения в любой абсолютно вуз. Не ново. Так поднималась и поднялась Япония с 1946 по пусть 56гг. Так еще таких посылали учится в лучшие вузы США и Европы. И в догон---вернулись все. Так работает нация!
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28.03.2023 23:03 Відповісти
у меня в стране? или в нашей стране? или ты не украинец? ну а в остальном все верно, кроме: 1) я не скулил, а указывал одну из причин, по которой болгары скрытно передают Украине боеприпасы и это правильно, исходя из того какая ситуация политическая в Болгарии; 2) главным виновником агрессии против Украины, разумеется, являются кацапы.
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28.03.2023 14:18 Відповісти
Втихаря другим странам,которые затем передали Украине.Это "втихаря" даже среди трофеев армии поребриковой федерации случилось.
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28.03.2023 09:30 Відповісти
Ну просто неймовірна таємність. Раша ніколи не дізнається.
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28.03.2023 08:55 Відповісти
zvidky u malen'koi Bolgarii stil'ky ***********?
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28.03.2023 08:55 Відповісти
Після "варшавського договору" залишилося.
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28.03.2023 08:56 Відповісти
А у смердючому придністров'ї звідки?

Так сталося, снаряди зберігали по різних кутках совка, ніхто ж не читав історію про розпад імперій.
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28.03.2023 08:58 Відповісти
Там купа заводів ще з совка, котрі до цих пір виготовляли й виготовляють велику номенклатуру *********** для радянської зброї
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28.03.2023 09:02 Відповісти
Они сами производят
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28.03.2023 13:16 Відповісти
Ага, ''роздвонити'' всьому світу , і таємно продати..
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28.03.2023 08:57 Відповісти
що знають двоє, знає і свиня
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28.03.2023 09:01 Відповісти
Якщо хтось в Європі шольцює та боїться передати нам **********, типе не хоче провокувати ху#ла - то хай дядя Сем вказує їм дорогу до Болгарії - хай везуть туди снаряди і болгари нам їх таємно передадуть і в них більше не буде таких гнилих відмазок
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28.03.2023 09:09 Відповісти
Про таке не потрібно трубити на весь світ.
В Болгарії вже не один раз вибухали склади зі зброєю. Сліди ведуть до рашистських покидьків.
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28.03.2023 09:10 Відповісти
Если вдруг амбасадорка Олеся Ілащук, призначена попри відсутність досвіду, почала роботу в Болгарії корабельною сосною, и сразу такие успехи у сосны ,то пусть продолжает гортанно работать на оборону страны))
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28.03.2023 09:10 Відповісти
Если Болгария продаст нам снаряды за недорого,Зеля с Ермаком будут обязаны наградить амбасадорку орденом "За глубокую глот заслуги".
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28.03.2023 09:30 Відповісти
А мені от байдуже яким місцем пані Ілащук досягає успіхів у постачанні потрібної для ЗСУ амуніції. Хай продовжує і вдосконалює свої навички.
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28.03.2023 14:18 Відповісти
Декілька посередників і ціна набоїв зростає в рази, але вже краще так, ніж ніяк.
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28.03.2023 09:14 Відповісти
Це називається таємно? Після того як у вас пронос стався?
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28.03.2023 09:17 Відповісти
Подкалиберное шило в мешке не утаишь.
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28.03.2023 09:19 Відповісти
Члєнкиня дєрьмака недаремно стала послицею у Болгарії. Бо через фірми-прокладки, завхозу можна дуже непогано прібарахлітся при купівлі ***********
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28.03.2023 09:21 Відповісти
Передаите а тоді розказуите -- хочем передати -- так швидко вболтала .
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28.03.2023 09:22 Відповісти
таємно! ну тоді я ні кому не скажу
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28.03.2023 09:22 Відповісти
Все знают этот секрет Полишинеля, что коллективный Запад поставляет нам оружие. Так что "милости просим" к нам пушечное рабсейское мясо, потому что просить вас оставаться людьми и заниматься своей страной бесполезно. Людям - демократический мир и объединение - кровавой диктатуре рашистов - развал и забвение.
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28.03.2023 09:24 Відповісти
солов"іний навоз сповістили, щоб зовсім було таємно?
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28.03.2023 09:28 Відповісти
пасліца насасала?
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28.03.2023 09:29 Відповісти
Амбасадор наамбасадорила..

П.С. З цими вашими "таємно" на весь світ, в болгарії вже почали вибухати склади. Менше шуму би бляха..
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28.03.2023 09:41 Відповісти
А вот сейчас на авансцену должны выйти болгарские бигусы-инфо, которые разоблачат этих болгарских свинарчуков!
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28.03.2023 09:52 Відповісти
Послиця насмоктала. Вже встигла.
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28.03.2023 09:55 Відповісти
Походу "дуже ТАЕМНО", да?
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28.03.2023 09:55 Відповісти
главное ТАЙНО
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28.03.2023 10:07 Відповісти
Полная конспирация.
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28.03.2023 10:12 Відповісти
Не ********** міняють хід війни. Війна закінчиться вже завтра, якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом
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28.03.2023 10:45 Відповісти
Бізнесмени скрізь...
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28.03.2023 11:05 Відповісти
А може і не продати, а може і не "таємно"... Майстри заголовків просто
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28.03.2023 11:09 Відповісти
 
 