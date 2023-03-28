НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають вступ України до Альянсу, - глава МЗС Чехії Ліпавський

НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Брюсселі.

"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту, і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський після зустрічі.

"Водночас НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають як вступ України до НАТО, так і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі", - додав Ліпавський.

Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року. Цього року зустріч відбудеться в Осло.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

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