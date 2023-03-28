НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають вступ України до Альянсу, - глава МЗС Чехії Ліпавський
НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до Альянсу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Брюсселі.
"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту, і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський після зустрічі.
"Водночас НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають як вступ України до НАТО, так і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі", - додав Ліпавський.
Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року. Цього року зустріч відбудеться в Осло.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
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Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд дуже добре знає Україну.
"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.
Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.
Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»
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