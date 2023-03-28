Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 34 людини зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 27 березня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 27 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Слов'янську.



Ще 34 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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