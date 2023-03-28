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Новини Окуповані території
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У Бердянську окупанти хочуть створити курорт для своїх військових, - ЗМІ

бердянськ

Російські окупанти планують створити в тимчасово захопленому курортному Бердянську базу для реабілітації своїх військових на тисячі осіб.

Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, базу планують створити майновому комплексі групи санаторіїв курорту "Бердянськ". Керівником призначили місцевого колаборанта Миколу Мірошниченка.

"У планах окупантів - перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії. З усіма іншими наслідками, які буде мати таке рішення. Звісно, що при утворенні такого масштабу, по суті, військової бази, яка здатна прийняти одночасно тисячі осіб, така територія буде ретельно охоронятися як військовий об’єкт", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росіяни посилюють режимні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб

Видання зазначає, що Бердянськ поки знаходиться в глибокому тилу - а значить, окупанти розраховують "на недоторканість своїх недобитків".

Автор: 

Бердянськ (469) курорт (97) окупація (6681) санаторій (59) Запорізька область (3588)


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Топ коментарі
+13
Курорт? Будет и курорт. И какао с кофэ под звуки хаймерса. Кацапам понравится.
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28.03.2023 09:13
+9
Курорт "В гостях у Кобзона"...
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28.03.2023 09:14
+9
Хаймарси дуже ********** такі курорти
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28.03.2023 09:15
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Курорт? Будет и курорт. И какао с кофэ под звуки хаймерса. Кацапам понравится.
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28.03.2023 09:13 Відповісти
Замануха - так собі...
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28.03.2023 10:00 Відповісти
Та ну нах -- страх загубили .
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28.03.2023 09:14 Відповісти
Надеюсь,что скоро кацапы получат и солнечный и тепловой удар на курорте от хамерсов и пойдут на "отдых" на вечно ,на фрагментацию.
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28.03.2023 09:14 Відповісти
Курорт "В гостях у Кобзона"...
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28.03.2023 09:14 Відповісти
Хаймарси дуже ********** такі курорти
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28.03.2023 09:15 Відповісти
ТЮ!!!! а нам же Буданов.Поворознюк, Марафон щоденно розказують,що там земля горить під ногами русні,суцільна бавовна скрізь!1 А воно бач як повернулося,курортна місцевість......
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28.03.2023 09:15 Відповісти
Не на часі, щоб не перетворилося на 2014 рік.
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28.03.2023 09:20 Відповісти
Готель ОРСЬК їх з нетерпінням чекає. Місця бронюйте заздалегідь.
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28.03.2023 09:20 Відповісти
Саратов,но не суть.
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28.03.2023 09:25 Відповісти
Крематорії їм потрібні а не санаторії.
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28.03.2023 09:24 Відповісти
Спочатку гряязіі…
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28.03.2023 09:30 Відповісти
На березі моря Лаптєвих будуть рашини санаторії разом із чорноморським флотом...
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28.03.2023 09:24 Відповісти
Скоріше за все, відпочинок їм буде гарантовано у морзі Ростова. Прохолоду і персональний лежак отримає кожен орк. Велком до ростовського моргу, мордорівці! Гойда!
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28.03.2023 09:39 Відповісти
Україна бере на себе зобов'язання шоденно доставляти свіжі Хаймерси. Гарно відпочинок буде гарантовано.
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28.03.2023 09:28 Відповісти
робіть, робіть ... гарна мішень буде для хаймарса
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28.03.2023 09:28 Відповісти
Буде багато мальчіків в трусіках
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28.03.2023 09:29 Відповісти
Идиоти, да вам вже піздець
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28.03.2023 09:33 Відповісти
І, взагалі, навіщо публікувати таку інформацію? Тепер не буде сюрпрайза ні для орків, ні для нас. Ось публікація звіту про "дружній" візит пари пакетів Хаймерсів - оце було б чудово, бажано з фото і відео шматочків відпочиваючих на навколішньому пляжі.
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28.03.2023 09:35 Відповісти
Нехай здаються, українці полоненим теж курорти влаштували.
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28.03.2023 09:37 Відповісти
Щось накшталт такого...
""
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28.03.2023 09:49 Відповісти
Підтримую!!! Робіть та кучніше збирайтеся!!!
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28.03.2023 09:51 Відповісти
Ласкаво просимо! на український курорт "Затишок"!
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28.03.2023 10:25 Відповісти
Та "Будь ласка!" Всі туристичні комплекси чітко забиті координатами у всесвітню глобальну систему позиціонування Достатньо по мобільному сказать назву комплексу А "Хаймерси" дістануть!
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28.03.2023 10:35 Відповісти
Курорти з гарячими процедурами "Хаймарс". І осколочним масажем внутрощів.
В організмі буде багато заліза.
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28.03.2023 10:50 Відповісти
Езжайте лучше в Сочи, тут для оккупантов климат не подходит, дохнут как тараканы.
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28.03.2023 10:52 Відповісти
Та то таке, головне зафіксувати точні координати на літній період.
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28.03.2023 10:57 Відповісти
Невже яму глибоку на цвинтарі вже викопали?
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28.03.2023 12:57 Відповісти
 
 