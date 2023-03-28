У Бердянську окупанти хочуть створити курорт для своїх військових, - ЗМІ

Російські окупанти планують створити в тимчасово захопленому курортному Бердянську базу для реабілітації своїх військових на тисячі осіб.

Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, базу планують створити майновому комплексі групи санаторіїв курорту "Бердянськ". Керівником призначили місцевого колаборанта Миколу Мірошниченка.

"У планах окупантів - перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії. З усіма іншими наслідками, які буде мати таке рішення. Звісно, що при утворенні такого масштабу, по суті, військової бази, яка здатна прийняти одночасно тисячі осіб, така територія буде ретельно охоронятися як військовий об’єкт", - йдеться у повідомленні.

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Видання зазначає, що Бердянськ поки знаходиться в глибокому тилу - а значить, окупанти розраховують "на недоторканість своїх недобитків".