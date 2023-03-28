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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку впродовж доби ЗСУ ліквідували 86 окупантів, 117 загарбників поранено, - Череватий

бахмут

Кількість обстрілів на Бахмутському напрямку не зменшилась.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. На жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів. За добу ворог по всьому відтинку фронту 194 рази завдав артилерійського удару зі ствольної артилерії, РСЗВ. Тільки в районі самого Бахмуту - 70 разів завдавав удари. Відбулося 19 бойових зіткнень, 14 з них в районі Бахмуту", - розповів він.

За словами Череватого, російські загарбники втратили на Бахмутському напрямку 86 військових вбитими та 117 пораненими. 

"Також було підбито САУ "Гвоздика" та станцію РЕБ "Стриж", - додав речник.

Череватий зазначив, що попри зменшення кількості бойових зіткнень впродовж останніх трьох діб треба зважати на те, що це може бути перегрупування військ РФ.

Читайте: Сили оборони відбили 62 атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Бахмут (1559) ЗСУ (7522) Череватий Сергій (166)


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На Бахмутському напрямку найгарячіші бої і там за добу вбили 86 окупантів... а де ж тоді вбили ще 600 чи 700, як щодня подає Генштаб в статистиці?
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28.03.2023 09:48 Відповісти
А хіба війна тільки біля Бахмута йде? Подивиться на мапу бойових дій, який фронт зараз, а є ще удари по базам русні їх в тилу, наприклад у Мелітополі.
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28.03.2023 10:44 Відповісти
Ще раз. на найгараячішому напрямку за добу вбили 86, то на менш гарячих, де в основному позиційна війна - 600-700???
Та тобі там, зі Словаччини, в яку ти втік, ппц, як добре видно ))))))))))))))))
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28.03.2023 11:53 Відповісти
Якщо ти пишеш з окопа то чому питаешь, тобі ж все ж так добре видно? Та ще й зарегілось тиждень тому, лол
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29.03.2023 23:39 Відповісти
Лолан, а ти не подумав, що людина крайній рік не мала можливості дописувати?

Сидиш, сцикло, в мами під спідницею - ось і сиди та не відсвічуй, а то ще призвуть! )))
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04.04.2023 15:57 Відповісти
Яка людина? Номерной бот?
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06.04.2023 00:29 Відповісти
 
 