На Бахмутському напрямку впродовж доби ЗСУ ліквідували 86 окупантів, 117 загарбників поранено, - Череватий

Кількість обстрілів на Бахмутському напрямку не зменшилась.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. На жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів. За добу ворог по всьому відтинку фронту 194 рази завдав артилерійського удару зі ствольної артилерії, РСЗВ. Тільки в районі самого Бахмуту - 70 разів завдавав удари. Відбулося 19 бойових зіткнень, 14 з них в районі Бахмуту", - розповів він.

За словами Череватого, російські загарбники втратили на Бахмутському напрямку 86 військових вбитими та 117 пораненими.

"Також було підбито САУ "Гвоздика" та станцію РЕБ "Стриж", - додав речник.

Череватий зазначив, що попри зменшення кількості бойових зіткнень впродовж останніх трьох діб треба зважати на те, що це може бути перегрупування військ РФ.

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