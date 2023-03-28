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Новини
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У Словаччині Міноборони хоче подати в суд на проросійського політика Фіцо, який був проти Міг-29 для України

роберт,фіцо

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що можливо позиватиметься до лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо, що закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Раніше Фіцо заявляв, що рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним. Крім цього, він твердив, що війну в 2014 році почали "українські фашисти", а повернути окупований Крим нібито неможливо.

У відповідь на це Надь планує закликати інших членів уряду подати кримінальну скаргу на Фіцо у зв’язку з неправдивими звинуваченнями.

"Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії - це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії", - заявив Надь.

Дивіться: У Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи": "Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

А 23 березня перші чотири літаки вже були доставлені на територію України.

Автор: 

авіація (4116) допомога (8327) літак (2900) Словаччина (1098)


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Топ коментарі
+10
Респект!...
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28.03.2023 09:28
+7
Наші русини споріднені зі Словаччиною і їм не однаково, що коїться в Україні.
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28.03.2023 09:30
+6
Словацька гнида.
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28.03.2023 09:32
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Респект!...
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28.03.2023 09:28 Відповісти
Наші русини споріднені зі Словаччиною і їм не однаково, що коїться в Україні.
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28.03.2023 09:30 Відповісти
Словацька гнида.
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28.03.2023 09:32 Відповісти
По ходу он словацкии аналог Кивы.
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28.03.2023 13:21 Відповісти
Idite ***** !
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28.03.2023 09:39 Відповісти
І хто в твоєму розумінні нацисти?
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28.03.2023 09:41 Відповісти
Для кацапів усі нацисти, окрім них самих.
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28.03.2023 09:43 Відповісти
Дійсно, чим більше зброї, тим менше загиблих українців. Смерть російським фашистам! Ти згоден, *********** нацюцюрник. Для тупих кацапів переведу, нацюцюрник - це гандон.
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28.03.2023 09:45 Відповісти
Нажаль, за цього прокацапського нацюцюрника заплатить бліда кремлівська воша. Але і це добре.
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28.03.2023 09:42 Відповісти
Шановні словаки! Не звертайте уваги на того ушльопка - робіть свою справу.... хоча ні, набийте йому пику.
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28.03.2023 09:42 Відповісти
війна кристалізувала політиків в в країнах Східної Європи. Залишились інородні ******* за Тисою.
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28.03.2023 09:46 Відповісти
Добре Словаччина, але у нас президент, його оточення і провладна партія усі проросійські і хто буде подавати позов?
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28.03.2023 09:48 Відповісти
Булоб добре, якби всі уряди антімордорської коаліції зробили те саме зі своїми прох*йловцями!
А потім возилиб їх у клітках по всій лінії фронту, як пересувне "Шапіто-долвбо(ОЙ)бів"...
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28.03.2023 09:53 Відповісти
Правильно. Всіх під суд хто не хоче щось Україні передавати.
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28.03.2023 09:55 Відповісти
Словаки та інші ловлять кацапів скоріше, ніж наша зелена шобла.
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28.03.2023 10:09 Відповісти
А ти попробуй сам себе зловити. То вже, хіба, вже повна шизофренія має бути. Хоча, то для них не проблема...
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28.03.2023 10:55 Відповісти
 
 