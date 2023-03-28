У Словаччині Міноборони хоче подати в суд на проросійського політика Фіцо, який був проти Міг-29 для України

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що можливо позиватиметься до лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо, що закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Раніше Фіцо заявляв, що рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним. Крім цього, він твердив, що війну в 2014 році почали "українські фашисти", а повернути окупований Крим нібито неможливо.

У відповідь на це Надь планує закликати інших членів уряду подати кримінальну скаргу на Фіцо у зв’язку з неправдивими звинуваченнями.

"Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії - це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії", - заявив Надь.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

А 23 березня перші чотири літаки вже були доставлені на територію України.