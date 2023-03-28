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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Ольгівське, Лугівське, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 74 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

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обстріл (28357) Запорізька область (3588)


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