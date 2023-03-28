УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10337 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 625 19

Армія РФ зазнала великих втрат у бронетехніці, намагаючись оточити Авдіївку, - британська розвідка

авдіївка

Упродовж останніх днів Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланнямна РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, найімовірніше, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

Численні звіти з відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, попри навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

"Втрати 10-го танкового полку, найімовірніше, здебільшого були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17291) Велика Британія (5568) розвідка (3857) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Полка хватило на 4 дня в сводке.
показати весь коментар
28.03.2023 09:45
+3
У орків броня і техніка - не сумісні речі...
показати весь коментар
28.03.2023 10:03
+3
В тебе западає клавіша "Є" на клавіатурі, чи в мізках, юрЫю?

Пиши вже москальською говіркою. Не треба соромитися стропів парашута за спиною.

І так, Соледарсько--Бахмутська оборонна операція, згідно з оперативно-тактичним задумом Генерального штабу ЗСУ, повинна скувати сили і засоби противника на визначеній ділянці, щоб завдати йому разючого удару по інших дирекціях, оточити і розгромити великі угруповання і звільнити великі території тимчасово окупованої української землі.

Так відбулося, зокрема, в результаті Ізюмсько--Куп"янської офензиви.
показати весь коментар
28.03.2023 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полка хватило на 4 дня в сводке.
показати весь коментар
28.03.2023 09:45 Відповісти
У орків броня і техніка - не сумісні речі...
показати весь коментар
28.03.2023 10:03 Відповісти
Щуру треба дати можливість засунути голову в пастку...
показати весь коментар
28.03.2023 10:23 Відповісти
В тебе западає клавіша "Є" на клавіатурі, чи в мізках, юрЫю?

Пиши вже москальською говіркою. Не треба соромитися стропів парашута за спиною.

І так, Соледарсько--Бахмутська оборонна операція, згідно з оперативно-тактичним задумом Генерального штабу ЗСУ, повинна скувати сили і засоби противника на визначеній ділянці, щоб завдати йому разючого удару по інших дирекціях, оточити і розгромити великі угруповання і звільнити великі території тимчасово окупованої української землі.

Так відбулося, зокрема, в результаті Ізюмсько--Куп"янської офензиви.
показати весь коментар
28.03.2023 10:49 Відповісти
Ти в Соледарі був?! З окопах строчиш?! Стратег....🤬
показати весь коментар
28.03.2023 10:59 Відповісти
Це відповідь юрію Шмалько😤
показати весь коментар
28.03.2023 11:01 Відповісти
Усе в Божих руках
показати весь коментар
28.03.2023 10:47 Відповісти
Вопрос не в том "сколько бронетехники потеряла РФ". И даже не в том каковы ресурсы и возможности ВПК РФ.
Вопрос в том есть ли политическая воля и желание Запада помочь Украине одержать победу над РФ.
Пока это выглядит как спасатели кинули круг утопающему и поехали на своем катере дальше. А утопающий ... Ну, как-нибудь дальше сам.
показати весь коментар
28.03.2023 11:13 Відповісти
Я сам задаюсь таким вопросом, но ответ более-менее очевиден - нету. Недавно читал что запад до сих пор не хочет передавать нам кассетные снаряды, не смотря на наши просьбы. Ладно там ***-ракеты, или еще какой-то хай-тек, но кассетные снаряды?
показати весь коментар
28.03.2023 11:28 Відповісти
У меня другое мнение.
Я уверен, что на Западе, и в частности в Европе, имеется достаточное кол-во техники и боеприпасов. НО:
24.02.22 показало всему миру, что Армия - это не для того "щоб було". После чего Запад начал "наводить резкость" на свои армии. И выводы были безрадостные. Выяснилось, что бОльшая часть техники находится в нерабочем состоянии. А та, что на консервации - ВСЯ в нерабочем состоянии.
А уже в ходе войны были сделаны еще более безрадостные выводы. Дальнобойной артиллерии - явный недостаток, ракет малого и среднего радиуса действия - явный недостаток. Складских запасов боеприпасов хватит на пару месяцев интенсивных боев.
Вопрос:
Отдать все что есть Украине или восстанавливать свою обороноспособность?
Ответ предельно простой: "Отдать все что есть Украине" не позволят граждане не одной страны мира. Такая власть будет сразу отправлена не ху ... (возможно даже не мирным путем).
показати весь коментар
28.03.2023 15:24 Відповісти
Вполне может и так. Но мне еще кажется что Нато изначально не расчитывало на такую войну: воевать танками/ббм и артой. У Нато основная боевая единица - самолет, и к самолету у них там огромная номенклатура всяких ракет/бомб (и самих самолетов тысячи). А мы воюем танками/ббм и артой и хотим чтобы они нам давали сотни пушек + сотни тысяч снарядов и сотни танков. У них этого просто нету или мало. Но авиацию они нам не хотят давать, и пока даже учить не спешат. Т.к. когда станет вопрос с авиацией ребром они разведут руками и скажут - нужно еще пол года учится.
Те же снаряды они могли начать усиленно производить еще в начале лета когда уже дали нам 155 пушек. А начали только этой весной, почему они такие не дальновидные - я не понимаю.
показати весь коментар
28.03.2023 16:56 Відповісти
Потому что это Сралин мог сказать "к началу лет произвести вдвое больше снарядов, кто не справится того т. Берия лично удавит струной от скрипки". А на Западе вооружение производится частными компаниями, у которых свои планы производства, свои клиенты и свои взгляды на окружающий мир которые не обязательно совпадают с взглядами руководства страны.
показати весь коментар
28.03.2023 17:06 Відповісти
Совершенно правильный вывод. К сожалению украинские любители теорий заговора морально не готовы принять эту простую истину.
показати весь коментар
28.03.2023 16:57 Відповісти
Дело вовсе не в "теориях заговора". И даже не в том, что нам "так хочется". Для нас это вопрос жизни и смерти.
Но это не меняет суровой действительности. С осознания и принятия суровой реальности начинаются изменения. В этом и проблема, что нет в обществе этого самого "осознания и принятия". Поэтому и изменений нет ... Оголтелым "урапатриотизмом", "путин-*****" и т.п. - войны не выигрываются.
показати весь коментар
28.03.2023 18:03 Відповісти
Теория заговора, это не обязательно имеется ввиду теория о том, что Бонэвтик - агент масквы. Это всеохватывающее понятие, включающее любые подозрения в злом умысле, даже там, где его нет и быть не может.
показати весь коментар
28.03.2023 22:36 Відповісти
"Подозрения", "предположения", "зрады" и пр. "теории заговоров" возникают там, где нет достоверной, честной и объективной информации. А такой информации быть не может, т.к. она как лакмусовая бумажка сразу проявит всю бестолковость и беспомощность власти. И это увидят и поймут не только украинцы, но и наши "союзники". Последствия непредсказуемы.
показати весь коментар
29.03.2023 10:26 Відповісти
Сотні тисяч дохлих рашистів, закобзонених західною зброєю і те, що вони взялися вже за самого ху#ла, вказують на величезне бажання добити росію до кінця
показати весь коментар
28.03.2023 12:11 Відповісти
 
 