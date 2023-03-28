Армія РФ зазнала великих втрат у бронетехніці, намагаючись оточити Авдіївку, - британська розвідка
Упродовж останніх днів Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланнямна РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, найімовірніше, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.
Численні звіти з відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, попри навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.
"Втрати 10-го танкового полку, найімовірніше, здебільшого були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - зазначають у Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пиши вже москальською говіркою. Не треба соромитися стропів парашута за спиною.
І так, Соледарсько--Бахмутська оборонна операція, згідно з оперативно-тактичним задумом Генерального штабу ЗСУ, повинна скувати сили і засоби противника на визначеній ділянці, щоб завдати йому разючого удару по інших дирекціях, оточити і розгромити великі угруповання і звільнити великі території тимчасово окупованої української землі.
Так відбулося, зокрема, в результаті Ізюмсько--Куп"янської офензиви.
Вопрос в том есть ли политическая воля и желание Запада помочь Украине одержать победу над РФ.
Пока это выглядит как спасатели кинули круг утопающему и поехали на своем катере дальше. А утопающий ... Ну, как-нибудь дальше сам.
Я уверен, что на Западе, и в частности в Европе, имеется достаточное кол-во техники и боеприпасов. НО:
24.02.22 показало всему миру, что Армия - это не для того "щоб було". После чего Запад начал "наводить резкость" на свои армии. И выводы были безрадостные. Выяснилось, что бОльшая часть техники находится в нерабочем состоянии. А та, что на консервации - ВСЯ в нерабочем состоянии.
А уже в ходе войны были сделаны еще более безрадостные выводы. Дальнобойной артиллерии - явный недостаток, ракет малого и среднего радиуса действия - явный недостаток. Складских запасов боеприпасов хватит на пару месяцев интенсивных боев.
Вопрос:
Отдать все что есть Украине или восстанавливать свою обороноспособность?
Ответ предельно простой: "Отдать все что есть Украине" не позволят граждане не одной страны мира. Такая власть будет сразу отправлена не ху ... (возможно даже не мирным путем).
Те же снаряды они могли начать усиленно производить еще в начале лета когда уже дали нам 155 пушек. А начали только этой весной, почему они такие не дальновидные - я не понимаю.
Но это не меняет суровой действительности. С осознания и принятия суровой реальности начинаются изменения. В этом и проблема, что нет в обществе этого самого "осознания и принятия". Поэтому и изменений нет ... Оголтелым "урапатриотизмом", "путин-*****" и т.п. - войны не выигрываются.