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Нерухомість та гектари землі по всій країні: ЗМІ розповіли про статки Шуфрича на сотні мільйонів гривень. ВIДЕО

Близький соратник Віктора Медведчука, нардеп Нестор Шуфрич володіє статками, записаними на підставних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом", - зазначають журналісти.

Зазначається, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи:

"Перша - персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина Катерина чи батько Іван, син Олександр чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня. Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей", - зазначають автори.

У розслідуванні зазначається, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі - власність на чверть мільярда гривень лише в Козині. Один з маєтків на майже гектарі земля - з виходом до води - оформлений за договором дарування. Вартість "подарунка" орієнтовно становить 120-130 млн грн.

Другий маєток площею 358 м кв. і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову та її фірму.

Третій маєток - у власності сина Олександра, він знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м кв., а його вартість становить близько 30 млн грн. 

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича у 2018 році. Ця фірма згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

Також у нардепа Шуфрича та його сина є шість квартир площею 430 м кв., вартість яких може сягати 130 млн грн. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

За даними журналістів, найдорожчі некиївські активи знаходяться в Одесі. Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. м і двох паркомісць. У липні 2021 року син Шуфрича купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 кв. м. Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 млн грн.

У селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко". Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню, який є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях. Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

Одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт". Серед акціонерів порту – угорська компанія St George Residence, яка належить родині вже згадуваного Штофи. Маєток Шуфрича у тимчасово окупованому Криму розташований біля маєтку Медведчука.

"Ми не називали всі активи, а підрахунки по названихх були дуже-дуже скромними. Все одно, загальна сума навіть цього вражає. Близько 600 млн грн. Це тільки те, що записано безпосередньо на кількох людей", - зазначили автори матеріалу.

Читайте: Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор: 

Шуфрич Нестор (391) Бігус Денис (195)


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Топ коментарі
+57
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28.03.2023 09:59
+45
Зеліни новиє ліца обрані корисними ідіотами у владу.
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28.03.2023 10:09
+39
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28.03.2023 10:18
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ЗМІ розповіли про остатки Шуфрича. Почюдилось...
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28.03.2023 11:38 Відповісти
Почему эта пророссийская **** Шуфрич до сих пор не в тюрьме ? да потому что заплатил зеленскому и Арахами!!! Сам ворюга и других воров при себе держит!
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28.03.2023 12:01 Відповісти
він заплатив спочатку кравчуку, потім кучмі, потім заліз язиком в жопу ющенку, переліз до януковича, потім облизав порошенка, і тіко у кінці став пхатися в зад нинішній владі. так шо не перебільшуй заслуг теперешніх, і спитай порошенка какого *** він нічого не робив а дивився
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29.03.2023 08:26 Відповісти
Чувачок под надёжным прикрытием .
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28.03.2023 12:02 Відповісти
Питання не в тому, що у Шуфрича майно. Шуфричи, Арахамії, яйця по 17 грн., якраз тут все зрозуміло і закономірно. Питання-що робити? Хто буде робити? І чи будуть робити?
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28.03.2023 12:03 Відповісти
Удивляет, что эта гнида до сих пор в Верхоной зРаде. Как такое возможно? Враг, предатель, вор, мерзавец, - и в украинском парламенте. Во время войны сидит, и чем-то там руками водит.
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28.03.2023 12:14 Відповісти
ГПУ,НАБУ,ГБР,САП,СБУ,МВД...это достаточное к-во борцов с коррупцией и коллаборационизмом,а не могут упечь на нары явного прорашиста и ворюгу...."Не в силах или НЕ ХОТЯТ..вот в чем вопрос?
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28.03.2023 12:25 Відповісти
Це ж не липецька хвабрика ! І чому ви всі такі злі, все хочите бідного шуфрика зобидить, тільки один однісінький валодя боневтікович несторку жалує.
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28.03.2023 13:34 Відповісти
Поки шуфрич с дружками на свободе маскали будут лезть в Украину.
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28.03.2023 14:46 Відповісти
Шуфрич разом із вітренчихою, зобов'язані висіти на в'їзді до Одеського морпорту, де вони, свого часу, збирали натовп сруськаизичних🪆💃🏻 і вищали та блокували Американську допомогу для Широколанівського полігону!!!
Вони тоді, і зараз чітко виконують усі вказівки *****!!!
А стефанчук-зеленський, та їх швондер🫣, оберігають «чомусь🤑» всіляко московську агенту🪆 у ВРУ !!!???
То хто і де ворог для України ???‼️‼️‼️
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28.03.2023 14:52 Відповісти
Если эту гниду Шуфрича не прищемили за фотки блокпоста, и незареганое оружие у его охраны, значит на текущую власть у него есть нечто компрометирующее и его боятся трогать ... все как всегда.
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28.03.2023 15:24 Відповісти
просто шуфрич и текущая власть бок о бок работают на одну власть - лубянскую.
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29.03.2023 00:03 Відповісти
це наймерзотншіа потвора яку ні в якому разі неможна випускати з України. Це найогідніша потвора яка должєна сісти за грати на завжди.
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28.03.2023 15:42 Відповісти
ви звернули увагу,у нас розвелося так багато потреотів типу Фаріон,Поворознюк,Тягнибок, всілякі там "тероборонівці".....але за 13 міс війни,не ліквідовано жодного зрадника,диверсанта,колаборанта,прокацапленого типу цього Шуфріча,оппозажопера тощо...Гинуть тільки ідеалісти-патріоти та прості хлопці-солдати....
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28.03.2023 17:40 Відповісти
да! забув-а плаксивих волонтьорів розвелося,як собак нерізаних! і всі вони канючать гроші у простих українців (найбідніших людей у Європі),а до шуфрічей-ярославскіх-пальчевскіх-суркісов тощо чомусь байдужі зі своїми розповідями про хлопців у яких жахливі бої....дивно,так?
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28.03.2023 17:43 Відповісти
Вся післясовкова влада в Україні-це кубло "любих друзів",спадкоємців-дітей політиків,кумів,сватів,зятів,близьких і дальніх родичів,співслужбовців,друзів дитинства,колег по "бізнесу", "потрібних людей" і безліч іншого різноманітного сміття...До сьогоднішнього дня нічого не змінилося.І ви дивуєтесь чому Шуфрич не сидить? Яка ж наївна простота!
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28.03.2023 15:58 Відповісти
Думаю, Зельць і Шуфріч можуть з чистим сумлінням сказати про придуркуватих українців: Ми сдєлалі іх вмєстє!!
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28.03.2023 17:37 Відповісти
Який жах!
І про це, всі не знають?
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28.03.2023 19:09 Відповісти
Скотиняка...
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28.03.2023 20:19 Відповісти
влада працює з шуфричем чи шуфрич з владою - нова супергра Миші і котика.....це буде найзахопливіший мультик якийй згодом переросте в неприємний сєрєял.....щось подібне вже було
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28.03.2023 21:15 Відповісти
Шуфрич, це той же пшонка, тільки, як він сам думає, хитріший та вертлявий….
Українці допоки зайняті, не «шашликами» на травень…..
А для привладних заробітчан, він радімий однодумець….з одного ж клозету субстанція, хоть сморід від опожопника, не приведи Боже!!!!
Допоки усі Українці зайняті обороною держави від хуілових кураторів опожопників, шуфрич залишається НЕ БИТИЙ уже значний час!!
Керівники моноюрби у ВРУ, всебічно лижуть шуфричу і оберігають таких!!
Тому ні бананів Іван, ні данилов його та інших зкацаплених агентів впливу санкціями не турбують…
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28.03.2023 21:33 Відповісти
ОПЗЖопці вже самі просяться позбутися мандатів та зрада стефанчуків не хоче цей солодкий шмат г*вна відпускати. А шмигаль опзжопцу бойка майже героя Украіни підтвердив. Шо там шуфря - медведчукчу зарештованого и обміняного до пу позбавили мандата тільки після пів року як заарештували і то тільки після того як боневтік сподобався його громадянства позбавити.
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28.03.2023 23:08 Відповісти
Этими скандалами прикрывают ворюг у власти
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29.03.2023 00:02 Відповісти
За 32 года независимости Украины мы взростили тысячи мразей как Шуфрич, они процветали и процветают, ограбили страну и продолжают грабить. Все проходит абсолютно безнаказанно! И теперь мы имеем то, что имеем. 32 года всем было по...ер на все и на всех!
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29.03.2023 00:39 Відповісти
Тут мабуть помилка закралась, що у грн., а не USD відобразили вартість нерухомості.
Чому ж змовчали про колишні державні прихватизовані шухричем нафтові і газові свердловини, закордонну нерухомість, офшорні рахунки з багатьма нулями?
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29.03.2023 10:44 Відповісти
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