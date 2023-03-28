Нерухомість та гектари землі по всій країні: ЗМІ розповіли про статки Шуфрича на сотні мільйонів гривень. ВIДЕО

Близький соратник Віктора Медведчука, нардеп Нестор Шуфрич володіє статками, записаними на підставних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом", - зазначають журналісти.

Зазначається, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи:

"Перша - персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина Катерина чи батько Іван, син Олександр чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня. Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей", - зазначають автори.

У розслідуванні зазначається, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі - власність на чверть мільярда гривень лише в Козині. Один з маєтків на майже гектарі земля - з виходом до води - оформлений за договором дарування. Вартість "подарунка" орієнтовно становить 120-130 млн грн.

Другий маєток площею 358 м кв. і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову та її фірму.

Третій маєток - у власності сина Олександра, він знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м кв., а його вартість становить близько 30 млн грн.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича у 2018 році. Ця фірма згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

Також у нардепа Шуфрича та його сина є шість квартир площею 430 м кв., вартість яких може сягати 130 млн грн. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

За даними журналістів, найдорожчі некиївські активи знаходяться в Одесі. Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. м і двох паркомісць. У липні 2021 року син Шуфрича купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 кв. м. Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 млн грн.

У селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко". Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню, який є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях. Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

Одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт". Серед акціонерів порту – угорська компанія St George Residence, яка належить родині вже згадуваного Штофи. Маєток Шуфрича у тимчасово окупованому Криму розташований біля маєтку Медведчука.

"Ми не називали всі активи, а підрахунки по названихх були дуже-дуже скромними. Все одно, загальна сума навіть цього вражає. Близько 600 млн грн. Це тільки те, що записано безпосередньо на кількох людей", - зазначили автори матеріалу.

Читайте: Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ