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Окупанти роблять ставку більше на авіацію, ніж на морські ракетоносії, - ОК "Південь"

росія,авіація

Росія може завдати по Україні точкові ракетні удари. Проте зараз ворог, зокрема на півдні, більше використовує авіацію для атак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі погода на півдні погіршується. Тому ворог вимушений зменшувати корабельне угруповування у Чорному морі. За її словами, в акваторії на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів РФ, серед яких один підводний ракетоносій із 4 "Калібрами".

"Це свідчить про те, що ракетний удар ймовірний, але не може бути такого масованого ракетного удару або готовності до якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Можуть бути застосовані точкові удари", - заявила речниця.

Гуменюк зазначила, що останніми днями окупанти на півдні змінили тактику ракетного терору і більше використовують авіацію для завдання ударів.

"Більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. За аналізом попередніх двох діб, ми бачимо, що ворог активізував на нашому південному напрямку, зокрема у Херсонській області, в районі Берислава, активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що є позитивні результати роботи ППО, тому захисники неба можуть збивати авіаційні ракети.

Також читайте: Кількість обстрілів деокупованої частини Херсонщини суттєво зменшилась, - ОК "Південь"

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авіація (4116) ракети (4020) Гуменюк Наталія (804)


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Можуть собі позволити -- в них літаків і бімб ****** туча - нам би теж замість мріи віиськові літаки будувати .
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28.03.2023 10:10 Відповісти
А може тому що снарядів обмаль ..от вони й літаками й ********...Є відео як вони роблять нальот двома- трьома літаками і пускають ракети Х59 по наших позиціях .Здається це було тиждень назад під Авдіївкою
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28.03.2023 10:12 Відповісти
по Одесі також минулого тижня було іменно х-59
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28.03.2023 14:59 Відповісти
Только АІМ-120 может кардинально решить эту проблему.
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28.03.2023 11:43 Відповісти
 
 