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Новини Війна
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Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву повідомлено про нову підозру: Блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022, - СБУ (оновлено)

богуслаєв

Експрезидент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв повідомлено про нову підозру - у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора. За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті", - йдеться в повідомленні.

Втім, додали в СБУ, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

"Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - додали у Службі безпеки.

За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям, - "Схеми"

Нагадаємо, 22 жовтня голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Читайте: Колишнього голову "Мотор-Січі" Богуслаєва позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (136) Мотор Січ (324) СБУ (12793)


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Топ коментарі
+33
повесить бы его прям на проспекте Моторостроителей в Запорожье, **** комуняцкая, как и все пломбирное поколение(
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28.03.2023 10:15
+31
Усіх собак на нього повісять?
А що же:
Головний бухгалтер, головний конструктор, наглядова рада, комітети ВР, перевіряючи Міністерства, Податкова, Митниця, СБУ?!
Всі вони типу "були не в курсі" і не могли завадити колаборантській діяльності ОДНОГО колаборанта-пенсіонера?!
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28.03.2023 10:22
+29
Богуслаєв! Таких славили, нагороджували, носилися з ними...Це і є відповідь на питання ЧОМУ...?
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28.03.2023 10:13
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Богуслаєв! Таких славили, нагороджували, носилися з ними...Це і є відповідь на питання ЧОМУ...?
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28.03.2023 10:13 Відповісти
Богоугодно слить Богуслаева...
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28.03.2023 10:14 Відповісти
Звання героя йому присвоїв хресний батько української мафії Чучмо.
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28.03.2023 10:16 Відповісти
Та, а при іншому великому дядьку цього зрадника і за одне директора КБ Антонов чомусь не викрили, м'яко кажучи погано мишей ловив цей дядько https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y
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28.03.2023 13:38 Відповісти
Воно хитре. Замаскувалось було під патрійота.
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28.03.2023 13:50 Відповісти
кошевой герой украины
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28.03.2023 10:28 Відповісти
Чому? Тому що Похуслаєв - єврей! Цього треба було чекати.
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28.03.2023 13:29 Відповісти
повесить бы его прям на проспекте Моторостроителей в Запорожье, **** комуняцкая, как и все пломбирное поколение(
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28.03.2023 10:15 Відповісти
Скорее, колбасное поколение. Ностальгирующие по колбасе за 2.20.
А вот пломбир по 19 коп. действительно был вкусный
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28.03.2023 10:18 Відповісти
Бо ні з чим було порівняти(аналогічним, а не фруктово-ягідним морозивом по 9 коп.)
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28.03.2023 10:21 Відповісти
То ти ніколи не їв італійське джелатто, раз кажеш, що совкове лайно за 19 коп - вкусне
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28.03.2023 10:25 Відповісти
морозиво дійсно було смачне у совку.
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28.03.2023 10:37 Відповісти
Бо не було з чим порівняти.Як і ковбаса з целюлозою та щурами.Як і краще взуття 'ортопедичне'.Як і одяг.Як і освіта з медициною.
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28.03.2023 11:22 Відповісти
На зараз "вершкове" масло з пальмовою олією та ковбаса з невідомими Е-добавками мабуть для вас це верх насолоди. Чи ви дуже ********** курку, з якої виливається десь з літр рідини при готуванні? А може свинина вирощена на біостимуляторах?
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28.03.2023 12:48 Відповісти
: Як і ковбаса з целюлозою та щурами...

«Однажды, еще в советское время, когда начинал свою карьеру с кулинарного техникума и проходил практику на мясокомбинате, там в колбасном цеху стояла гигантская мясорубка. От остатков мяса после рабочего дня ее никто не мыл и не вычищал. Каждое в утро цеху начиналось с включения этой шайтан-машины и выбегающих из недр машины визжащих крыс. Местные нас практикантов успокоили: привыкните, сказали. Вероятно, между совком в головах и крысами в мясорубках присутствует некая корреляционная зависимость».

Автор https://www.facebook.com/starhoster?fref=nf Michael Savchenko https://www.facebook.com/starhoster
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28.03.2023 13:31 Відповісти
Ну звісно, тепер робітники старанно миють та вичищають м'ясорубки після робочого дня, враховуючи що тепер ковбасу невідомо де та як виготовляють. Особливо після того як скасували усякий сан. нагляд.
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28.03.2023 17:11 Відповісти
От навіщо все до купи валити ) ковбасу і освіту ) Нині є з чим порівнювати ..... правда ж нині освіта якісніша аніж к совку ? (( Особливо у тій частині де викладачі встановлюють тарифи за здачу заліків та екзаменів (( Так якісно як це тепер роблять тоді не уміли (( Ну та і сам рівень , коли у приміщенні колишнього ПТУ одночасно відкривають три філії ВУЗів , якнайкраще пояснює стан нинішньої освіти ((
Ах так , забувся що нині кожен українець має можливість здобути освіту у Кембриджі та Оксфорді , або на безриб'ї у Гарварді (( , правда за тієї умови , що його батьки доларові мільйонери ( пропустиму тут тему одиничих фактів геніїв ) .
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28.03.2023 13:57 Відповісти
Я і зараз оберу пломбір перед всіми цими джелатами.
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28.03.2023 14:50 Відповісти
Вкусне це те що можна вкусити, смачним воно не було, ми просто кращого не пробували
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11.05.2023 12:02 Відповісти
Так пломбір вироблявся по американському рецепту, який ще в 30-ті роки з США привіз разом з обладнанням В.Мікоян
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28.03.2023 10:31 Відповісти
Як і радянські сосиски
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28.03.2023 17:29 Відповісти
і ні запріщялі гаваріть па русскі...
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28.03.2023 10:39 Відповісти
конечно вкусный.. для тех кто слаще бурячков нихуя не ел.
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28.03.2023 11:07 Відповісти
ні, воно колбасу за 2.20 не їло, їм додому привозили імпортні продукти або в спемагазинах тарились. Воно ідейне або просто ненависне до України і українців.
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28.03.2023 11:09 Відповісти
На жаль ніхто із останніх коментаторів не зауважив, що автор таки правий. Морозиво по 19 коп та варена ковбаса по 2.20 для партійної верхівки були таки з природніх компонентів на рівні світових стандартів. А от що перепадало населенню то це обїдки з панського столу.. Так до прикладу у блокадному Ленінграді партноменклатура не мала обмежень в харчовому забезпеченні в той час як прості городяни вмирали з голоду
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28.03.2023 11:25 Відповісти
Потому что выпускался по американской технологии. А совок и расея способны выпускать коровьи лепешки( благодаря коровам ), а потом устраивать чемпионаты совей орды на их метанию.
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28.03.2023 11:21 Відповісти
єскимо по 22коп лучше))
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28.03.2023 11:58 Відповісти
... подивіться на фото та відео останнього служіння УПЦ в Лаврі у неділю. Це ЖАХ!!! Скільки ДУРНОГОЛОВОЇ сепарні приперлося у Лавру...!!! Відверто тупих...дурних і майже ворогів. А може і реальних ворогів!
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28.03.2023 12:19 Відповісти
Так тут на форумі такі пломбірні багато хто , оскільки народжені в СРСР , тобто колишні жовтнята , піонери , комсомольці , партійні працівники , плюс ті хто служив у радянській армії , працював на оборонку союзу , є колишні мусора, судді та прокурори , більшість відзначали ,1 та 9 травня і 7 листопада, були парафіянами та слугами в УПЦ МП як цей товариш і не тільки https://www.volynnews.com/news/all/yak-poroshenko-z-prykhozhanyna-upts-mp-stav-lobbistom-tomosu/ , але будуть заперечувати це все, тому що всі терміново перефарбувалися, помолодшали стали патріотами і навіть пишуть з окопів нуля , реальним патріотами того часу наприклад були В. Чорновіл та Лук'яненко Левко
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28.03.2023 14:32 Відповісти
Це прарасєйскає гавно яке цього навіть ніколи не заперечувало досі Герой України-це якийсь сюр...
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28.03.2023 10:16 Відповісти
Гниду богуслаєва кошмарити місяцями, щоб просив смерті, зробити су ку бомжем його і всіх хто мав дотик до краденого ним бабла.
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28.03.2023 10:17 Відповісти
Как такая мразь могла столько лет руководить таким уникальным предприятием, что же делали соответствующие службы, которые должны были следить за порядком на предприятии?
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28.03.2023 10:19 Відповісти
А потом еще все свои акции продал китайозам.
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28.03.2023 11:22 Відповісти
СБУ з 2019 року та знала про його зв'язки з РФ. Джерело:
Але нічого не робило? Чудова "робота". Ордени усім!!!
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28.03.2023 10:19 Відповісти
І Бакланову в першу чергу!
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28.03.2023 10:20 Відповісти
На "Мотор Сичи" существовал целый штатный отдел СБУ. До 2014 г. там работали 10 СБУшников, после 2014 г. сократили до 8 человек.
Согласно внутреннему регламенту работы оборонного предприятия, сотрудники этого отдела имели свободный доступ к ЛЮБЫМ документам предприятия. "Злые языки" поговаривают, что им ежемесячно приносили в конвертиках, чтобы они особо никуда не лезли.
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28.03.2023 10:44 Відповісти
Та шо це зараз дасть - ну відсидить -- раніше иого треба було гасити -- СБУ проморгали .
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28.03.2023 10:19 Відповісти
Усіх собак на нього повісять?
А що же:
Головний бухгалтер, головний конструктор, наглядова рада, комітети ВР, перевіряючи Міністерства, Податкова, Митниця, СБУ?!
Всі вони типу "були не в курсі" і не могли завадити колаборантській діяльності ОДНОГО колаборанта-пенсіонера?!
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28.03.2023 10:22 Відповісти
Та зрозуміло, що знайшли цапа-відбувайла. Й копати глибше вони не будуть, бо вийдуть на всіх, хто був у керма країни, починаючи з часів Кучми.
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28.03.2023 11:00 Відповісти
А може його понять і простіть?І дати ще одну зірочку героя?
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28.03.2023 11:25 Відповісти
Понять і прощати не треба, але з ним разом висіти на шибениці повинно зелене чмо і його виборці, чи нагадати Вам коли зелене чмо націоналізувала підприємство і тим самим взяло на себе відповідальність?
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F "20 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, за матеріалами СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100 % акцій АТ «Мотор Січ». За результатами судового розгляду майно було передано в управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності."

Цікаво як він 2022 блокував постачання, байки для розумово відсталих любителів зеленого дебіла.
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28.03.2023 13:25 Відповісти
Хотів бува погодитись, але згадав як у 90-х бабушка і дід казали що більшість була неосвічена і тупа у всі часи. І за царя і за совка, і в 90-ті і зараз. Тому робіть висновки - всіх не можна "вішати". Але можливо відсторонити від виборів якщо не пройшов мінімальні курси політ і економ грамоти. Хоча криків про обмеження демократії буде купа
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28.03.2023 17:35 Відповісти
Чим більше буде викрито посібників, тим тяжче буде його вина, бо змова це обтяжуюча обставина. Требе шерстити усіх Вами перерахованих і попередити Богуслаєва, що його обміняють лише у тому випадку, якщо він здасть іх сам з іх послужним списокм перед країною-агресором.
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28.03.2023 12:36 Відповісти
Мразь.
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28.03.2023 10:22 Відповісти
кольорована
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28.03.2023 11:59 Відповісти
Гнида...
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28.03.2023 12:06 Відповісти
С Богуслаевым понятно, отчасти . У меня вот тут возникает диссонанс ,а куда смотрела СБУ ,бравая разведка,контрразведка,комиссии ,верховная рада и т.д? Как могло предприятие торговать с агрессором ,когда война в стране с 2014 года идёт?
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28.03.2023 10:25 Відповісти
СБУ в нас ручне. Вони діють тільки по команді "фас" зверху.
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28.03.2023 11:01 Відповісти
Якщо справедливо підходити, то питати треба усіх в хронологічному порядку черги ,від кучми і обов'язково не пройти повз ось цього хлопця https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y
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28.03.2023 15:11 Відповісти
это не фотошоп? )) Я как раз про него и думал)) ,говорить о нём же нельзя,а то забанят,а думать можно
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28.03.2023 18:16 Відповісти
Конечно же не фотошоп ,ну вот например , как было так было
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28.03.2023 18:22 Відповісти
Не может быть,он же вышиванку одевал и на мове балакал
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28.03.2023 18:24 Відповісти
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28.03.2023 18:28 Відповісти
Дивіться у вас серед тих хто поставив вам лайк за правдиву відповідь, немає жодного з скажемо м'яко та зашифровано ,так званих антиСирських хлопців , так все дуже просто насправді їм це число 2014 не сподобалося
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28.03.2023 18:50 Відповісти
Совок класичний, москводрочерний. Після випадкового контакту рекомендується провести санітаро-гігієнічні процедури. При укусі доцільне щеплення.
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28.03.2023 10:26 Відповісти
А мені ще і Арахамія дуже підозрілий. Може і йому хоч одну підозру. Чи йому нізя?
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28.03.2023 10:30 Відповісти
Зараз, на жаль, ні. То вже потім, колись, раптом виясниться - Та як?! Хто б міг подумати?... А поки-що ні, ніззя...
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28.03.2023 10:45 Відповісти
Це ж ООН трактуватиме як знущання над тваринами!
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28.03.2023 10:57 Відповісти
Осточортів цей бусляєв! Невже не можна йому допомогти склеїти ласти від якогось інсульту.
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28.03.2023 10:34 Відповісти
скоро помре в камері від серцевого нападу (бо дуже багато знає)
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28.03.2023 10:34 Відповісти
Мені бридко це читати і щось чути про цього покидька.Чому влада досі не позбавила його звання "Герой України"? Який він герой?В тому що роками працював на ворога?Тоді він має бути "Герой Росії" і це дійсно його заслуга перед Росією.******** Штірліц.
. Від цієї влади ми ніколи не дочекаємось якоїсь реакції і зрушень.Для чого цей цирк з рослідуванням,коли цього зрадника всеодно віддадуть Росії як і Медведчука?Фарс і окозамилювання
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28.03.2023 10:38 Відповісти
Звання Героя опоганили такі ось богуслаєви та інші підрахуї.
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28.03.2023 10:47 Відповісти
У нас таких хероїв хоч греблю ними гати! Фейкові преЗеденти - фейкові герої!
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28.03.2023 11:00 Відповісти
А зеленій владі за саботаж фінансування озброєння ЗСУ коли будуть звинувачення???
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28.03.2023 10:41 Відповісти
Не начасі.
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28.03.2023 10:42 Відповісти
Так потрібно того хто дороги лобіював
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28.03.2023 12:23 Відповісти
Але ж воно сучище не одна таке...
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28.03.2023 10:49 Відповісти
Саме Богуслаєв умовив колишнього директора Южмаша піти в президенти. А далі - нескінченні наслідки змови "червоних директорів"
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28.03.2023 10:52 Відповісти
І що ж їм не хватало в Україні!?
Захмарні зарплати, захмарні премії, дачі, будинки, авто, нагороди і т.д.і т.п.!
Ні, все рівно не так в Україні в паРаші краще!
Тільки розстріл звільнить цю країну від московського гною!
І СБУшників також зі всіма розвідками і контрозвідками!
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28.03.2023 10:55 Відповісти
А хіба він такий один.?
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28.03.2023 10:56 Відповісти
..якщо в результаті "сенсаційних відкриттів внізАпна прозрілих служб" майно старого йуди з'явиться у нових йуд, дермаків-арахнід та інших бєнь, то всі ці ефектні флешмоби зевлади - до сраки..
ми всі подивимося ще на долю обіженого) масковскага пархата ФСБ
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28.03.2023 11:03 Відповісти
Буду дуже вражений, якшо цьому "смертнику" дадуть умовно. Під залог, причому сума залогу для нього не має значення, вийде. І потім погранці будуть казати - ну, про..бали, з ким не буває. Нема жодного відсотка довіри до українських суддів.
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28.03.2023 12:03 Відповісти
Его хорошо кто то прикрывал с верху.
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28.03.2023 12:04 Відповісти
Помню як за нього заступався міністр Тимофій Мілованов на ТБ
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28.03.2023 12:21 Відповісти
Важно, чтоб эта мразь сдала как можно больше шпионов. Поэтому эту гниду, Боггуслаева, надо как следует допросить. Он должен полностью прочувствовать ненависть укаринцев к врагу.
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28.03.2023 12:10 Відповісти
Эту гниду садить надо было еще когда он Мотор сич китайцам продал.
Когда в 2014 году у наРФии не получилось с военным вторжением, они стали вербовать целые семьи ценных специалистов, чтобы вывести на болота и организовать производство там.
Кто то уехал, кто то нет. Не срослось у них тогда, бо криворукие.
А с другой стороны, зачем? Если в Запорожье директор завода предатель и снабжал всем необходимым несколько лет врага, под самым носом у СБУ.
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28.03.2023 12:18 Відповісти
А чого не подають на арест його недвиги в ЕС, синок теж На Мс з ним кроїв
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28.03.2023 12:20 Відповісти
Нагадати коли зелене чмо передало підприємство під управління держструктурам тим самим взяло на себе відповідальність?
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F "20 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, за матеріалами СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100 % акцій АТ «Мотор Січ». За результатами судового розгляду майно було передано в управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності."

Цікаво як він 2022 блокував постачання, байки для розумово відсталих любителів зеленого дебіла.
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28.03.2023 13:28 Відповісти
чего эти "красные директора" так любят держаться за разные объекты и хитро прищурившись романтично смотреть куда-то на...уй? Не проще ли совать им в руки имитатор, чтобы взгляд был более реалистичным?
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28.03.2023 16:58 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3417549/*****************************************************************************************************

21 квітня минулого року підозрюваний у колабораціонізмі президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв здійснив декілька дзвінків, щоб заблокувати передачу вертольота Мі-2 до ГУР Міноборони, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.
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10.05.2023 19:45 Відповісти
 
 