Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву повідомлено про нову підозру: Блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022, - СБУ (оновлено)
Експрезидент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв повідомлено про нову підозру - у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора. За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті", - йдеться в повідомленні.
Втім, додали в СБУ, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.
"Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - додали у Службі безпеки.
За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, 22 жовтня голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.
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А вот пломбир по 19 коп. действительно был вкусный
«Однажды, еще в советское время, когда начинал свою карьеру с кулинарного техникума и проходил практику на мясокомбинате, там в колбасном цеху стояла гигантская мясорубка. От остатков мяса после рабочего дня ее никто не мыл и не вычищал. Каждое в утро цеху начиналось с включения этой шайтан-машины и выбегающих из недр машины визжащих крыс. Местные нас практикантов успокоили: привыкните, сказали. Вероятно, между совком в головах и крысами в мясорубках присутствует некая корреляционная зависимость».
Автор https://www.facebook.com/starhoster?fref=nf Michael Savchenko https://www.facebook.com/starhoster
Ах так , забувся що нині кожен українець має можливість здобути освіту у Кембриджі та Оксфорді , або на безриб'ї у Гарварді (( , правда за тієї умови , що його батьки доларові мільйонери ( пропустиму тут тему одиничих фактів геніїв ) .
Але нічого не робило? Чудова "робота". Ордени усім!!!
Согласно внутреннему регламенту работы оборонного предприятия, сотрудники этого отдела имели свободный доступ к ЛЮБЫМ документам предприятия. "Злые языки" поговаривают, что им ежемесячно приносили в конвертиках, чтобы они особо никуда не лезли.
А що же:
Головний бухгалтер, головний конструктор, наглядова рада, комітети ВР, перевіряючи Міністерства, Податкова, Митниця, СБУ?!
Всі вони типу "були не в курсі" і не могли завадити колаборантській діяльності ОДНОГО колаборанта-пенсіонера?!
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F "20 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, за матеріалами СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100 % акцій АТ «Мотор Січ». За результатами судового розгляду майно було передано в управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності."
Цікаво як він 2022 блокував постачання, байки для розумово відсталих любителів зеленого дебіла.
. Від цієї влади ми ніколи не дочекаємось якоїсь реакції і зрушень.Для чого цей цирк з рослідуванням,коли цього зрадника всеодно віддадуть Росії як і Медведчука?Фарс і окозамилювання
Захмарні зарплати, захмарні премії, дачі, будинки, авто, нагороди і т.д.і т.п.!
Ні, все рівно не так в Україні в паРаші краще!
Тільки розстріл звільнить цю країну від московського гною!
І СБУшників також зі всіма розвідками і контрозвідками!
ми всі подивимося ще на долю обіженого) масковскага пархата ФСБ
Когда в 2014 году у наРФии не получилось с военным вторжением, они стали вербовать целые семьи ценных специалистов, чтобы вывести на болота и организовать производство там.
Кто то уехал, кто то нет. Не срослось у них тогда, бо криворукие.
А с другой стороны, зачем? Если в Запорожье директор завода предатель и снабжал всем необходимым несколько лет врага, под самым носом у СБУ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F "20 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, за матеріалами СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100 % акцій АТ «Мотор Січ». За результатами судового розгляду майно було передано в управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності."
Цікаво як він 2022 блокував постачання, байки для розумово відсталих любителів зеленого дебіла.
21 квітня минулого року підозрюваний у колабораціонізмі президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв здійснив декілька дзвінків, щоб заблокувати передачу вертольота Мі-2 до ГУР Міноборони, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.