Розміщення ядерної зброї на території Білорусі без передачі Мінську контролю за нею відповідає міжнародному праву, - МЗС Білорусі

У МЗС Білорусі заявили, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передачі Мінську контролю за ними не суперечить положенням статей I і II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС Білорусі, опублікованому 28 березня.

"Протягом останніх двох з половиною років Республіка Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великої Британії та їхніх союзників по НАТО, а також держав-членів Європейського союзу. Це пряме та грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави, націлене на зміну геополітичного курсу та зміну внутрішньополітичного устрою Білорусі, прямо суперечить зобов'язанням, взятим на себе окремими підписантами Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Республіки Білорусь до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - заявили в МЗС Білорусі.

Крім того у МЗС наголошують, що "односторонні примусові заходи в політиці та економіці супроводжуються нарощуванням на території сусідніх країн-членів НАТО військового потенціалу" поблизу кордонів Білорусі.

"З огляду на зазначені обставини і законні занепокоєння та ризики у сфері національної безпеки, що випливають із них, Білорусь вживає вимушених дій у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності.

Військове співробітництво Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ", - заявили в міністерстві.

Крім того, як заявили в МЗС Білорусі, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав. У НАТО давно існує практика "спільних ядерних місій", літаки країн-членів Альянсу сертифіковані для польотів з ядерною зброєю, триває підготовка льотного складу для таких "місій", проводяться відповідні навчання.

"На території європейських країн-членів НАТО зберігається понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їхнього можливого застосування", - підсумовується в коментарі.

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Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.