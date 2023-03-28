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Новини Війна
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Розміщення ядерної зброї на території Білорусі без передачі Мінську контролю за нею відповідає міжнародному праву, - МЗС Білорусі

росія,білорусь

У МЗС Білорусі заявили, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передачі Мінську контролю за ними не суперечить положенням статей I і II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС Білорусі, опублікованому 28 березня.

"Протягом останніх двох з половиною років Республіка Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великої Британії та їхніх союзників по НАТО, а також держав-членів Європейського союзу. Це пряме та грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави, націлене на зміну геополітичного курсу та зміну внутрішньополітичного устрою Білорусі, прямо суперечить зобов'язанням, взятим на себе окремими підписантами Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Республіки Білорусь до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - заявили в МЗС Білорусі.

Крім того у МЗС наголошують, що "односторонні примусові заходи в політиці та економіці супроводжуються нарощуванням на території сусідніх країн-членів НАТО військового потенціалу" поблизу кордонів Білорусі.

"З огляду на зазначені обставини і законні занепокоєння та ризики у сфері національної безпеки, що випливають із них, Білорусь вживає вимушених дій у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності.

Військове співробітництво Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ", - заявили в міністерстві.

Крім того, як заявили в МЗС Білорусі, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав. У НАТО давно існує практика "спільних ядерних місій", літаки країн-членів Альянсу сертифіковані для польотів з ядерною зброєю, триває підготовка льотного складу для таких "місій", проводяться відповідні навчання.

"На території європейських країн-членів НАТО зберігається понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їхнього можливого застосування", - підсумовується в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН обговорить наміри РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7927) росія (65035) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+30
Значить слід розмістити Американську ТЯЗ на території України, припустимо під Харковом, щоб скоротити час доставки до мінімуму...🤔 Звісно лише в рамках міжнародного права!🤭
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28.03.2023 11:12
+17
Заголовки треба писати ретельніше!
Бо просто МЗС наводить у першу чергу на наше відомство!
Заголовок повинен чітко відображати суть новини!
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28.03.2023 11:15
+12
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28.03.2023 11:16
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Значить слід розмістити Американську ТЯЗ на території України, припустимо під Харковом, щоб скоротити час доставки до мінімуму...🤔 Звісно лише в рамках міжнародного права!🤭
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28.03.2023 11:12 Відповісти
В Туреччині ж було донедавна така американська база, може ще десь.
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28.03.2023 11:36 Відповісти
Если вспомнить Карибский кризис, то СССР замандражировал после размещения ЯО США на базах в Турции, и завёз свои ракеты на Кубу. Тогда смогли разойтись мирно. Теперь РФ вынуждает на ответные шаги НАТО.
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28.03.2023 13:20 Відповісти
Причём завезли на Кубу втихаря, и отрицали это. И не просто отрицали, а Громыко буквально орал: "как вы смеете подозревать???"

И только после предъявления снимков заткнулся
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28.03.2023 14:51 Відповісти
Охриніти... То ще торішні гриби в них такі чи вже весняні вродили?
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28.03.2023 11:13 Відповісти
Ні друже, однією з ознак того, що московії ***** є - ядерний шантаж! Но він має дві сторони! Читай мій пост вище...🤓
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28.03.2023 11:15 Відповісти
Чому вони такі дурні ?
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28.03.2023 11:13 Відповісти
Заголовки треба писати ретельніше!
Бо просто МЗС наводить у першу чергу на наше відомство!
Заголовок повинен чітко відображати суть новини!
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28.03.2023 11:15 Відповісти
Якщо ядрьона бімба полетить з вашої території, то і отвєтка прилетить туди.
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28.03.2023 11:16 Відповісти
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28.03.2023 11:16 Відповісти
Та закрийте к бісу кордон и до Польщі та Прибалтики і виженіть усіх сябрів з Європи назад до бульбофюрера.
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28.03.2023 11:17 Відповісти
Тобто ти за те щоб бульбафюрер знов напвся крові нормальних "сябрів"?
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28.03.2023 11:20 Відповісти
Відповідає - лукашенка поімєлі в зад.
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28.03.2023 11:18 Відповісти
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28.03.2023 11:31 Відповісти
що тут казати - держави білорусь вже не існує, це федеральний округ кацапії Крапка
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28.03.2023 11:23 Відповісти
Цензор, у заголовку допишіть чий МЗС. Ато я вже подумав, що наші головою вдарились.
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28.03.2023 11:24 Відповісти
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28.03.2023 11:25 Відповісти
Що боїться маніяк - опору, вмовляння його не зупинять, тільки розміщення ядерної зброї для симетричної відповіді.
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28.03.2023 11:27 Відповісти
Я боюсь за Білорусь... бацька в пекло...
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28.03.2023 11:27 Відповісти
Та чхати на ту яз в Білорашці . Забагато до неї уваги .. Це елемент залякування , не більше .
Не бачу принципової різниці в тому де вона буде знаходитись , в Білорашці чи в Калінінградській обл ( де й знаходиться власне кажучи - ще з часів совка ) .
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28.03.2023 11:32 Відповісти
Здається, що Б-52 вже вицілював і бульбостан і ленінград. Так що дуже може бути, що путін з бульбафюрером дочекаються атветочку💀
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28.03.2023 11:34 Відповісти
Все одно, бульбаші, перший ядерний удар, у разі застосування тактичної ядерної зброї військами НАТО, буде по вам, а не по мордору. Стратегічні ядерні сили, у разі ядерного конфлікту, застосовані не будуть, бо це кінець усієї цивілізації, а ось тактичні заряди полетять до місця розташування тактичної ядерної зброї, тобто по Бульболандії. Кремлівська воша, разом з вашим бульбофюрером, будуть ховатись у протиядерному бункері на Алтаї (де ***** відсиджувався до останнього часу), будуть бухати і ржати з дурників-бульбашів, які у цей час будуть горіти живцем у ядерному багатті. Як кажуть, за що бульбаші боролись, на те і напоролись. Гойда, дурні!
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28.03.2023 11:42 Відповісти
тупые лапти и бульбы

По Договору, каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно;

Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать от кого бы то ни было ядерного оружия и/или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и не принимать какой-либо помощи в их производстве.
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28.03.2023 11:59 Відповісти
Добре, нехай вони бахнуті, але чого ніхто в тому самому ООН чи ще десь не візьме цей договір, не зачитає його привселюдно, а потім повозюкає по мордам представників РФ та Білорусії та насцить на обличчя за тупу брехню? Ні?
Хочаб вказати на брехню? Ні?
Висловити занепокоєність? О так, лялечко, таак!
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28.03.2023 12:45 Відповісти
У Украины должно появиться ЯО. Без вариантов.
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28.03.2023 12:12 Відповісти
Це і є мета кремля завдати ядерного тактичного удару по території України при програші не зі своєї території і тоді як би вся вина ляже на таргана і білорусів, про це минулого літа говорив американський історик Ю. Фельштинський, тобто він натякнув, що розміщення ЯО на території білки буде серйозною загрозою та червоною лінією у тому числі для НАТО
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28.03.2023 13:08 Відповісти
цікаво, а де білоруська опозиція? після таких заяв про розміщення на території Білорусі ЯЗ, мали би бути уже масові мітинги по всій Білорусі проти розміщення ЯЗ на її території. а ці"опозиціонери" навіть заяв ніяких публічнх не зробили, не кажучи вже про організацію мітингів.
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28.03.2023 14:57 Відповісти
та там вже вся білорусь без права контролю
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28.03.2023 21:34 Відповісти
 
 