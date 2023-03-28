Розміщення ядерної зброї на території Білорусі без передачі Мінську контролю за нею відповідає міжнародному праву, - МЗС Білорусі
У МЗС Білорусі заявили, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передачі Мінську контролю за ними не суперечить положенням статей I і II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС Білорусі, опублікованому 28 березня.
"Протягом останніх двох з половиною років Республіка Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великої Британії та їхніх союзників по НАТО, а також держав-членів Європейського союзу. Це пряме та грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави, націлене на зміну геополітичного курсу та зміну внутрішньополітичного устрою Білорусі, прямо суперечить зобов'язанням, взятим на себе окремими підписантами Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Республіки Білорусь до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - заявили в МЗС Білорусі.
Крім того у МЗС наголошують, що "односторонні примусові заходи в політиці та економіці супроводжуються нарощуванням на території сусідніх країн-членів НАТО військового потенціалу" поблизу кордонів Білорусі.
"З огляду на зазначені обставини і законні занепокоєння та ризики у сфері національної безпеки, що випливають із них, Білорусь вживає вимушених дій у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності.
Військове співробітництво Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ", - заявили в міністерстві.
Крім того, як заявили в МЗС Білорусі, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав. У НАТО давно існує практика "спільних ядерних місій", літаки країн-членів Альянсу сертифіковані для польотів з ядерною зброєю, триває підготовка льотного складу для таких "місій", проводяться відповідні навчання.
"На території європейських країн-членів НАТО зберігається понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їхнього можливого застосування", - підсумовується в коментарі.
Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.
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И только после предъявления снимков заткнулся
Бо просто МЗС наводить у першу чергу на наше відомство!
Заголовок повинен чітко відображати суть новини!
Не бачу принципової різниці в тому де вона буде знаходитись , в Білорашці чи в Калінінградській обл ( де й знаходиться власне кажучи - ще з часів совка ) .
По Договору, каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно;
Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать от кого бы то ни было ядерного оружия и/или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и не принимать какой-либо помощи в их производстве.
Хочаб вказати на брехню? Ні?
Висловити занепокоєність? О так, лялечко, таак!