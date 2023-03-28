Українські воєнкори вимагають скасувати списки ЗМІ, яких пускають в "червоні" зони. ВIДЕО

Журналісти твердять, що до роботи в "червоних" зонах допускають лише кореспондентів телеканалів, які виробляють телемарафон "Єдині новини".

Вони записали про це відеозвернення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб протистояти росіянам, ми також змушені протистояти системі української влади, яка вирішила цензурувати війну. Заборона працювати в "червоній" зоні, де досі залишаються цивільні жителі. Додаткові дозволи для потрапляння в окремі місця. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше - відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації", - йдеться у відеозверненні.

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Журналіст Радіо Свобода Мар‘ян Кушніром каже, що працювати в "червоних" зонах дозволили винятково журналістам каналів, які виробляють телемарафон "Єдині новини". Ані онлайн-медіа, ані інших каналів, які не входять у марафон, у списку немає.

Інформацію також підтвердила журналістка Анастасія Горпінченко. Вона виклала скрін листування з неназваним пресофіцером однієї з бригад, який написав у повідомленні, що "ситуація змінилася", і тепер пресофіцери можуть працювати лише з телевізийниками з "Єдиних новин".

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Публікуємо повний текст відеозвернення.

"Ми - кореспонденти, які висвітлюють російсько-українську війну. Ми знімаємо. Фотографуємо. Пишемо тексти і записуємо аудіоісторії. З 2014 року, а не з 24 лютого 22-го, говоримо про військових на передовій і цивільних у прифронтових містах і селах. І це для нас - більше, ніж просто робота. Це - наш внесок у майбутню перемогу України. І наша можливість помститися за тих, кого у нас назавжди забрали вороги. За 9 років російсько-української війни ми не просили у держави пільг, нагород чи страховок.

Натомість завжди й усюди наполягали на можливості виконувати свою місію. Ми маємо акредитації від Міністерства оборони. Відповідні навички й досвід. Засоби захисту. А також кредит довіри від військових, із якими співпрацюємо не один рік. Але замість протистояти росіянам, тепер ми також вимушені протистояти системі української влади, яка намагається цензурувати війну. Заборона працювати у "червоній" зоні (у якій, між іншим, досі залишаються цивільні жителі). Додаткові дозволи для потрапляння в окремі міста. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше - відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації.

Основна проблема у тому, що більша частина фронту закрита для всіх журналістів. Ми розуміємо військову необхідність окремих обмежень, але наявні натепер забирають у нас змогу працювати. Наразі на фронті виникла суттєва проблема з нашою роботою, оскільки фактично у журналістів залишилася зйомка винятково артилерії та тилу. Окремі ділянки фронту залишаються повністю закритими для преси. Свобода слова є цінністю, за яку ми боремось. Фіксація війни - необхідна частина інформаційної війни та нашої інформаційної спадщини, оскільки саме на основі роботи журналістів створюється майбутня кінохроніка війни. Ми не хочемо потрапити у список "своїх". Ми мріємо, щоб в Україні взагалі не було таких списків. Ми не вимагаємо преференцій. Але вимагаємо поваги до своєї роботи та можливості й надалі її виконувати".

Журналісти, які записали відеозвернення:

Анна Кудрявцева, 5 канал;

Костантин Мельников, "Факти", ICTV

Мар'ян Кушнір, "Радіо Свобода"

Анастасія Федченко, "Новинарня"

Стас Кухарчук, "Інтер"

Юлія Кирієнко, ТСН, "1+1"

Тетяна Наконечна, "Факти", ICTV

Ігор Левенок, "Інтер"

Єгор Логінов, "Донбас. Реалії", проєкт "Радіо Свобода"

Олена Максименко, журналістка-фрилансерка

Руслан Смещук, "Інтер"

Олег Корнієнко, "Факти", ICTV

Євгенія Китаїва, 5 канал

Ольга Омельянчук, "Радіо Свобода"

Також на відео присутня Наталія Нагорна, ТСН, "1+1".