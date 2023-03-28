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Новини Війна
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Українські воєнкори вимагають скасувати списки ЗМІ, яких пускають в "червоні" зони. ВIДЕО

Журналісти твердять, що до роботи в "червоних" зонах допускають лише кореспондентів телеканалів, які виробляють телемарафон "Єдині новини".

Вони записали про це відеозвернення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб протистояти росіянам, ми також змушені протистояти системі української влади, яка вирішила цензурувати війну. Заборона працювати в "червоній" зоні, де досі залишаються цивільні жителі. Додаткові дозволи для потрапляння в окремі місця. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше - відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації", - йдеться у відеозверненні.

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Журналіст Радіо Свобода Мар‘ян Кушніром каже, що працювати в "червоних" зонах дозволили винятково журналістам каналів, які виробляють телемарафон "Єдині новини". Ані онлайн-медіа, ані інших каналів, які не входять у марафон, у списку немає.

Інформацію також підтвердила журналістка Анастасія Горпінченко. Вона виклала скрін листування з неназваним пресофіцером однієї з бригад, який написав у повідомленні, що "ситуація змінилася", і тепер пресофіцери можуть працювати лише з телевізийниками з "Єдиних новин".

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Публікуємо повний текст відеозвернення.

"Ми - кореспонденти, які висвітлюють російсько-українську війну. Ми знімаємо. Фотографуємо. Пишемо тексти і записуємо аудіоісторії. З 2014 року, а не з 24 лютого 22-го, говоримо про військових на передовій і цивільних у прифронтових містах і селах. І це для нас - більше, ніж просто робота. Це - наш внесок у майбутню перемогу України. І наша можливість помститися за тих, кого у нас назавжди забрали вороги. За 9 років російсько-української війни ми не просили у держави пільг, нагород чи страховок.

Натомість завжди й усюди наполягали на можливості виконувати свою місію. Ми маємо акредитації від Міністерства оборони. Відповідні навички й досвід. Засоби захисту. А також кредит довіри від військових, із якими співпрацюємо не один рік. Але замість протистояти росіянам, тепер ми також вимушені протистояти системі української влади, яка намагається цензурувати війну. Заборона працювати у "червоній" зоні (у якій, між іншим, досі залишаються цивільні жителі). Додаткові дозволи для потрапляння в окремі міста. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше - відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації.

Основна проблема у тому, що більша частина фронту закрита для всіх журналістів. Ми розуміємо військову необхідність окремих обмежень, але наявні натепер забирають у нас змогу працювати. Наразі на фронті виникла суттєва проблема з нашою роботою, оскільки фактично у журналістів залишилася зйомка винятково артилерії та тилу. Окремі ділянки фронту залишаються повністю закритими для преси. Свобода слова є цінністю, за яку ми боремось. Фіксація війни - необхідна частина інформаційної війни та нашої інформаційної спадщини, оскільки саме на основі роботи журналістів створюється майбутня кінохроніка війни. Ми не хочемо потрапити у список "своїх". Ми мріємо, щоб в Україні взагалі не було таких списків. Ми не вимагаємо преференцій. Але вимагаємо поваги до своєї роботи та можливості й надалі її виконувати".

Журналісти, які записали відеозвернення:

Анна Кудрявцева, 5 канал;

Костантин Мельников, "Факти", ICTV

Мар'ян Кушнір, "Радіо Свобода"

Анастасія Федченко, "Новинарня"

Стас Кухарчук, "Інтер"

Юлія Кирієнко, ТСН, "1+1"

Тетяна Наконечна, "Факти", ICTV

Ігор Левенок, "Інтер"

Єгор Логінов, "Донбас. Реалії", проєкт "Радіо Свобода"

Олена Максименко, журналістка-фрилансерка

Руслан Смещук, "Інтер"

Олег Корнієнко, "Факти", ICTV

Євгенія Китаїва, 5 канал

Ольга Омельянчук, "Радіо Свобода"

Також на відео присутня Наталія Нагорна, ТСН, "1+1".

Автор: 

свобода слова (390) ЗМІ (1358) медіа (230) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+39
Узурпував всю владу і вопше всьо і вся. Вважає себе царем і росте сам над собою.
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28.03.2023 11:28
+36
"Єдиний марафон"- такий же засіб "одебілювання" громадян як і московитська пропаганда,той же засіб узурпації інформації й влади яким користається кремлівське "х*йло"! Випадковість?!
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28.03.2023 11:42
+29
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28.03.2023 13:05
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Узурпував всю владу і вопше всьо і вся. Вважає себе царем і росте сам над собою.
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28.03.2023 11:28 Відповісти
Ви йому це сказали чи написали?
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28.03.2023 11:41 Відповісти
Зелень моніторить ЦН і перекажуть що про нього думають.
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28.03.2023 11:44 Відповісти
Да він тут сам пише коменти)
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28.03.2023 13:31 Відповісти
Вважаєте, що цар хороший, а його дурять бояри погані?
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28.03.2023 14:39 Відповісти
Я просто пишу свою думку на його сайтах. Думаю, що його місце не на цій посаді. Разом з боярами
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28.03.2023 22:48 Відповісти
Йому похрін на українців. Писати треба для людей, а не для членограя. І Цензор для цього добре підходить.
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29.03.2023 02:56 Відповісти
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28.03.2023 13:05 Відповісти
І парламентська опозиція мовчить...
А може ніякої опозиції й немає, і всі вони заодно?
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28.03.2023 13:51 Відповісти
А що може вдіяти опозиція коли у слуг монобільшість? Навіть рота їм заткнули відімкнувши їхні телеканали.
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28.03.2023 13:54 Відповісти
Якби опозиція хотіла б висловити свій протест проти узурпації влади, вона могла б це зробити з використанням інтернет-ресурсів! Але немає кому протестувати! НЕМАЄ ОПОЗИЦІЇ!
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28.03.2023 15:44 Відповісти
Є опозиція і вона висловлює свою позицію. Ваш допис провокативний.
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28.03.2023 20:27 Відповісти
Ваше твердження щодо опозиції голослівне. А замашки з навішуванням ярликів є по суті комуно-більшовицькими!
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28.03.2023 23:45 Відповісти
Ніяких ярликів. Я цілком толерантно поставився до Вас. Якби я назвав Вас "провокатором", то...
Опозиція є і вона критикує генебні речі влади. Це те, що вона може робити в умовах війни.
Є онлайн-канали. Подивіться.
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29.03.2023 00:49 Відповісти
спецоперація "окупація"...
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28.03.2023 11:29 Відповісти
95 квартал в усій красі
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28.03.2023 11:37 Відповісти
Все єрмак підім'яв під себе... побудова міні рашки йде в режимі принтера.
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28.03.2023 11:39 Відповісти
"Єдиний марафон"- такий же засіб "одебілювання" громадян як і московитська пропаганда,той же засіб узурпації інформації й влади яким користається кремлівське "х*йло"! Випадковість?!
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28.03.2023 11:42 Відповісти
А що за назва така «Єдині новини»?
«Фейкові новини» значно точніше відображає їх зміст!
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28.03.2023 11:44 Відповісти
Нормас.
Спочатку задавили блогерів, тепер задавлять журналістів.
Будемо новини брати з гівномарафона, ну отого, де ми ще в березні 2022 через 2, максимум 3 тижні перемогли.
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28.03.2023 11:50 Відповісти
Більшість з цих журналістів представляють ЗМІ, які ще у 2014 році мали бути закритими, так що їм говорити про свободу слова все одно, що певним жінкам певної поведінки про цнотливість. Для повноти картини тут не вистачає діани панченко, яка також намагалася перевзутися, та потім їй дали гроші, і пішла наша діана як і раніше продавати свою совість, якщо вона хоч колись була, на ліво і направо. Те ж саме зробив би і діордіца, та йому грошей не дали. А взагалі ця війна це не тільки велике горе, а дуже жорстка і жорстока школа. Забираючи життя людей, вона вимагає від суспільства прогресу і роботи над помилками для їх недопущення у майбутньому. Якщо подивитися у минуле, то зрозуміло, що не далі ніж у минулому квітні інтернет мав би бути відключений, а журналісти отримати статус військового з відповідними правами та обов'язками. Свобода слова сприймається багатьма людьми як свобода брехні або свобода безвідповідальної поведінки заради хайпу і сумнівної популярності. Це недопустимо під час війни.
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28.03.2023 12:11 Відповісти
Вам би тато шаблюку,ох ви і нарубали б правди! Мізуліна часом не ваша тітка ?
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28.03.2023 12:35 Відповісти
Дякую за тата, синку.😜. То ж навчайся. Коли буде нова війна з росією чи китаєм. 1) не профукай емоційно-патріотичний підйом громадян. Упустиш- не піднімеш більше.2) Візьми під контроль ЗМІ. Під час війни будь-яка свобода слова рано чи пізно перетворюється на свободу шкідливої інформації. 3) Зацікав всіх, хто бажає воювати за Україну і стати українцем всим чим завгодно. Багато воїнів не буває, а українець той, хто за неї воює, а не тікає з неї. 4) Будь справедливим, навіть якщо закон передбачає інше. Під час війни суспільство особливо вимагає справедливості, і воно легко пробачить відхилення від законності, але відсутність справедливості-ніколи. Саме тому переможці у війні завжди після неї програють вибори. 5) Головне. Мир це всього на всього перепочинок між війнами. Завжди атакуй, а не захищайся. За весь час існування людини не було жодного дня, щоб хтось з ким не воював. Схід і захід завжди будуть ворогувати, тому Україна приречена постійно воювати, маючи таких сусідів. Готуйся до війни постійно, особливо демографічно. Жінки середнього розвитку, які народжують багато дітей важливіші за неплодючих інституток. Вірогідність народження талановитої людини в багатодітній сім'ї середнього розвитку набагато більша ніж в елітній сім'ї, яка народжує одну дитину. Крім того інші діти можуть стати міцною серединою суспільства. Будь-яка елітна сім'я рано чи пізно народжує виродка, який знищує свою сім'ю. Якщо українки не бажають народжувати дітей як зараз, не витрачай на них ресурси. Скільки їх матеріально не зацікавлюй- нічого не зміниться. В природі працює принцип зажраності: як серед тварин, так і серед людей, одним з признаків якого є небажання народжувати наступне покоління. У формуванні української нації у свій час прийняли участь не тільки слов'яни, а й тюрки, іранці, народи які зараз проживають на півночі Індії. Стимулюй завіз жінок українськими чоловіками з тих територій. Вони не втратили відчуття материнства та жіноцтва і забезбечать покращення демографічної ситуації при наявних матеріальних ресурсах . А ******* українки нехай і далі стають журналістками, науковицями, членкинями, психологинями, снайпершами, жрицями кохання, юристкинями чи юристицями - ким завгодно тільки не мамами і дружинами, і не заважають розвитку нормального українського суспільства.
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28.03.2023 13:33 Відповісти
Якщо те, що всіх журношлюх з прокремлівських каналів легалізували у єдиному марафеті вас не бентежить, тоді ваша зелена проповідь лайна не варта.
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28.03.2023 14:49 Відповісти
У нас формується зелений путлєр. В країні вже деякий час формується диктатура,це очевидно. Зе в усьому копіює кацапів.
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28.03.2023 12:29 Відповісти
The biggest danger Ukraine faces is not Russia it is the Media. The media want to know all the war plans, all the activities and all the strategies and will feed them all straight back to Russia. Sadly there are many Russian traitors who would love that information.... wake up: In war you can't have ALL information!
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28.03.2023 12:39 Відповісти
Це Ваш особистий погляд, який не має під собою жодної підстави , чи Ви можете це підтвердити конкретними прикладами, коли журналісти зливали інформацію на росісю?
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28.03.2023 13:23 Відповісти
During a war, the government should not brazenly lie to its people.
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28.03.2023 20:40 Відповісти
не партесь. Вам на "єдіному марахфонє" все покажуть та розкажуть
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28.03.2023 12:46 Відповісти
Ja vsegda byl protiv svobodnyh pohozhdenii ptessy v zone boevych deistivii(MA). Vsegda schital inschitaju chto puti ********* v zone MA. Nachinaetsia u KPP zony i zakanchivaersia v HQ ili specialino etomu priurochenoi presconfenrencii, ili v otdele 9. Nikakie samostoiatelinie dvizhenija v zone MA. Zhali chto spsutia god! Namerenyh ili nepredmamerejys slivov inf protivniku, vam taki dohodit ogranichiti svobodu slova tam, gde dolzhny imeti svobodu drugie instrumenty ibezhdenia mass.
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28.03.2023 13:24 Відповісти
щось з цією владою не те,Україна стає схожа на рашку..
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28.03.2023 14:40 Відповісти
Головна помилка зеленої підарасні та сама, що й в ригоаналів - вони щиро впевнені у своїй винятковости і безкарности.
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28.03.2023 14:52 Відповісти
Московіти, через свою привладну агентуру на марафоні, гадять Україні, руками зкацаплених монослужок, а влада…., ну, то таке….
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28.03.2023 14:57 Відповісти
Північна Корея
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28.03.2023 16:45 Відповісти
Так выглядит узурпация власти Зеленским.
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28.03.2023 20:30 Відповісти
Це влада клептоманів і колаборантів , крапка !!
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29.03.2023 00:28 Відповісти
 
 