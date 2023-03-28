Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною. ВІДЕО+ФОТО
Російські пропагандисти зняли недолугий сюжет про нібито напад "українських фашистів" на автівку, у якій перебувала жінка із дитиною.
У сюжеті йдеться, що авто нібито спершу зупинили, далі водійку і дитину ображають і відкривають вогонь безпосередньо біля автівки. Втім, навіть російські блогери вказують, що це фейк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow calling.
"Стосовно відео, на якому, ймовірно, жінка з дитиною обганяє військову колону (якої на відео немає. - блогер), після чого відбувається цікавий діалог. Зазначу, що в Україні з березня 2022 р. під страхом досить жорстких заходів заборонені відеореєстратори, тому або жінці ДУЖЕ пощастило, що їй не пред'явили за реєстратор, з подальшим його вилученням, або відео...ну ви зрозуміли", - зазначає блогер.
Пізніше він зазначає, що авто нібито "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька.
Вдалося навіть місце, де знято сюжет, встановити.
"Бійці OSINT знайшли місце зйомки відео жінки з дитиною - раптово під Донецьком, поворот з окружної на стрільбищі НМ "ДНР" (47.9769473, 37.954 ). Пацани з Донецька, якщо будете в тих краях - скиньте відео у бот. А то укроДРГ взагалі оху@ли - під Донецьком жінок із дітьми кошмарять!", - іронізують у Moscow calling.
Moscow calling також звертає увагу на те, що цей очевидний фейк поширює навіть МЗС РФ у своєму твітері.
Пізніше телеграм-канал ASTRA повідомив, що МЗС РФ видалило з Twitter фейкове відео про нібито "розстріл машини з жінкою та дитиною солдатами ЗСУ".
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Але дійсність полягає в у тому , що витверезник в Гаазі не виключає й трибунал як наступного кроку !
Написав їм листа. Хто може, теж напишіть. Інакше такі пости будуть терти, і ніяких доказів не залишиться.
А не Балкенкройц (нем. Balkenkreuz) - розпізнавальний знак Вермахту (німецьких збройних сил) та різних його підрозділів у роки Другої світової війни.
Але це не для нас,а упоротому кацапу це не докажеш.
Але непокоїть от що. Як взагалі можна вірити в історію людства, якщо ми бачимо кожен день з якою легкістю завохромосомні кліпають фейки і підробки? І скільки історичних "фактів", скажімо, про ті ж звірства "німецьких фашистів" є насправді комуняцькими фейками?
В черговий раз , у тупої криворукої кацапні , немає клепки навіть - змонтувати фейковий відосік . Самі ж кацапи в тг ржуть з подібного фуфла , навіть Олєжка сЦарьов ( позивний - ШТО ) не втримався .. !
Всё переписываем, давай по новой жилиє дома в Воронєже і Шеремєтьєво!
Хотіли начебто підкреслити нацистськість, нацики на жінку кидаються через неслов'янське ім'я але перебільшили в цьому моменты, во випадкова зустрічна була б якась Лєна чи Наташа.
Звук накладений навіть не спеціаліст почує.
Може знайшли когось спеціально для ролі?
Про правовий режим воєнного стану
Застереження діє для всіх регіонів України.
Воно стосується реєстраторів в авто та мото транспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
Там є стаття 8 пункт 12:
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку.
Так от, який нормативно-правовий документ, прийнятий військовою адміністрацією забороняє використання реєстраторів, ви його бачили? Якщо так, поділіться посиланням будь ласка.