Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною. ВІДЕО+ФОТО

Російські пропагандисти зняли недолугий сюжет про нібито напад "українських фашистів" на автівку, у якій перебувала жінка із дитиною.

У сюжеті йдеться, що авто нібито спершу зупинили, далі водійку і дитину ображають і відкривають вогонь безпосередньо біля автівки. Втім, навіть російські блогери вказують, що це фейк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow calling.

"Стосовно відео, на якому, ймовірно, жінка з дитиною обганяє військову колону (якої на відео немає. - блогер), після чого відбувається цікавий діалог. Зазначу, що в Україні з березня 2022 р. під страхом досить жорстких заходів заборонені відеореєстратори, тому або жінці ДУЖЕ пощастило, що їй не пред'явили за реєстратор, з подальшим його вилученням, або відео...ну ви зрозуміли", - зазначає блогер.

Пізніше він зазначає, що авто нібито "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька.

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Вдалося навіть місце, де знято сюжет, встановити.

"Бійці OSINT знайшли місце зйомки відео жінки з дитиною - раптово під Донецьком, поворот з окружної на стрільбищі НМ "ДНР" (47.9769473, 37.954 ). Пацани з Донецька, якщо будете в тих краях - скиньте відео у бот. А то укроДРГ взагалі оху@ли - під Донецьком жінок із дітьми кошмарять!", - іронізують у Moscow calling.

Moscow calling також звертає увагу на те, що цей очевидний фейк поширює навіть МЗС РФ у своєму твітері.

Пізніше телеграм-канал ASTRA повідомив, що МЗС РФ видалило з Twitter фейкове відео про нібито "розстріл машини з жінкою та дитиною солдатами ЗСУ".