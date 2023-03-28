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Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною. ВІДЕО+ФОТО

Російські пропагандисти зняли недолугий сюжет про нібито напад "українських фашистів" на автівку, у якій перебувала жінка із дитиною.

У сюжеті йдеться, що авто нібито спершу зупинили, далі водійку і дитину ображають і відкривають вогонь безпосередньо біля автівки. Втім, навіть російські блогери вказують, що це фейк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow calling.

"Стосовно відео, на якому, ймовірно, жінка з дитиною обганяє військову колону (якої на відео немає. - блогер), після чого відбувається цікавий діалог. Зазначу, що в Україні з березня 2022 р. під страхом досить жорстких заходів заборонені відеореєстратори, тому або жінці ДУЖЕ пощастило, що їй не пред'явили за реєстратор, з подальшим його вилученням, або відео...ну ви зрозуміли", - зазначає блогер.

Пізніше він зазначає, що авто нібито "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька. 

Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною 01

Також читайте: Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру. ВIДЕО

Вдалося навіть місце, де знято сюжет, встановити.

Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною 02

"Бійці OSINT знайшли місце зйомки відео жінки з дитиною - раптово під Донецьком, поворот з окружної на стрільбищі НМ "ДНР" (47.9769473, 37.954 ). Пацани з Донецька, якщо будете в тих краях - скиньте відео у бот. А то укроДРГ взагалі оху@ли - під Донецьком жінок із дітьми кошмарять!", - іронізують у Moscow calling.

Moscow calling також звертає увагу на те, що цей очевидний фейк поширює навіть МЗС РФ у своєму твітері.

Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною 03

Пізніше телеграм-канал ASTRA повідомив, що МЗС РФ видалило з Twitter фейкове відео про нібито "розстріл машини з жінкою та дитиною солдатами ЗСУ". 

Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною 04

Російський блогер Moscow calling викрив фейк російської пропаганди про напад українських військових на жінку з дитиною 05

Автор: 

Донецьк (946) МЗС рф (959) пропаганда (2799)


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Топ коментарі
+71
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28.03.2023 11:29
+30
не знаю, чи хтось сумнівався, що це фейк..., з якого дива хронічні брехуни раптово сказали або показали якусь правду..., це неймовірно...
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28.03.2023 11:40
+29
ага ..і з німецькими хрестами Другої світової війни..довбодятли придумали
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28.03.2023 11:43
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28.03.2023 11:29 Відповісти
Це така солодка мрія Дімона ...

Але дійсність полягає в у тому , що витверезник в Гаазі не виключає й трибунал як наступного кроку !
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28.03.2023 23:26 Відповісти
Ще й Аморок виявився з суто кацапським кунгом.
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28.03.2023 11:37 Відповісти
не знаю, чи хтось сумнівався, що це фейк..., з якого дива хронічні брехуни раптово сказали або показали якусь правду..., це неймовірно...
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28.03.2023 11:40 Відповісти
archive.org чомусь не може зберігати вміст постів Телеграм.
Написав їм листа. Хто може, теж напишіть. Інакше такі пости будуть терти, і ніяких доказів не залишиться.
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28.03.2023 11:41 Відповісти
ага ..і з німецькими хрестами Другої світової війни..довбодятли придумали
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28.03.2023 11:43 Відповісти
То балтійський хрест, якщо не помиляюсь, і так, наші військові його використовують, якщо не помітили (що дивно).
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28.03.2023 14:00 Відповісти
українські військові використовують Білий хрест на темному фоні, На українських землях білий хрест історично вважається корогвою козацтва. Він зображений, зокрема, на прапорі 1651 року, що зберігається у Стокгольмському музеї. Такий хрест є на прапорі гетьмана Богдана Хмельницького.

А не Балкенкройц (нем. Balkenkreuz) - розпізнавальний знак Вермахту (німецьких збройних сил) та різних його підрозділів у роки Другої світової війни.
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28.03.2023 14:12 Відповісти
Він і зараз в Бундесвері, але трохи відрізняється від того, що був у Вермахта.
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28.03.2023 14:02 Відповісти
******** хрест Балекройц Бундесвера
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28.03.2023 14:16 Відповісти
Не завантажується скріншот з гуглдиска: САУ Гвоздика 67 омбр
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28.03.2023 18:08 Відповісти
Я знав,що це фейк,із моменту виходу сюжету.
Але це не для нас,а упоротому кацапу це не докажеш.
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28.03.2023 11:43 Відповісти
Мені чомусь відразу хрест на автівці здався підозрілим...
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28.03.2023 11:44 Відповісти
фсбшні режисери обсираються на кожному своєму фейку. Але саме страшне що кріпаки кацапські в це вірять.
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28.03.2023 11:44 Відповісти
Россияне это воплощенный пример поговорки про сон разума. Они потому и зверствуют в отношении людей о которых ничего не знают - для них любой украинец это инфернальное существо, чужой.
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28.03.2023 12:40 Відповісти
тут би Маску потурбуватись про блокування аккаунту руснявого мзс за росповсюдженя фейків
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28.03.2023 11:47 Відповісти
То шо орки гандони - це давно ні для кого не секрет.

Але непокоїть от що. Як взагалі можна вірити в історію людства, якщо ми бачимо кожен день з якою легкістю завохромосомні кліпають фейки і підробки? І скільки історичних "фактів", скажімо, про ті ж звірства "німецьких фашистів" є насправді комуняцькими фейками?
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28.03.2023 11:48 Відповісти
Звєрства біндєровцєв... І що, свідки, факти, докази... а вата все-одно невиліковна. Навіть сьогодні, кацапи їх *******, вбивають, нищать, а все-одно, вінавати біндєравци... І, власне, похрін на внутрішнє кацапське споживання такого лайна, його ще згодовують тупому бидлу десь в Бахмуті, Авдіївці і т.д., а воно ждоть асвабадітєлєй і при цьому здає наших хлопців, які для них ті самі біндєровци... Само дохне, але ж біндєровци...
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28.03.2023 11:55 Відповісти
Кацапи усе роблять через дупу. "Рукожопіє" - одна з головних ментальних ознак рашистського мордору. Так було завжди і буде у віки вічні, допоки мордор не зникне.
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28.03.2023 11:48 Відповісти
Чергова абракадабра , аналогічна тій , в якій йдеться про - костор , який хлопци не можуть розпалити без Корану ..
В черговий раз , у тупої криворукої кацапні , немає клепки навіть - змонтувати фейковий відосік . Самі ж кацапи в тг ржуть з подібного фуфла , навіть Олєжка сЦарьов ( позивний - ШТО ) не втримався .. !
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28.03.2023 11:50 Відповісти
Лапті, всьо )(уйня, чвякать-хуякать, вам нікто нє повєріт,!!
Всё переписываем, давай по новой жилиє дома в Воронєже і Шеремєтьєво!
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28.03.2023 11:51 Відповісти
їм'я ще вигадили для постановки кацапські чурки(надає підстави думати що знімали покидьки з life.ru) Фаріда чи як там.
Хотіли начебто підкреслити нацистськість, нацики на жінку кидаються через неслов'янське ім'я але перебільшили в цьому моменты, во випадкова зустрічна була б якась Лєна чи Наташа.
Звук накладений навіть не спеціаліст почує.
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28.03.2023 11:52 Відповісти
шукайте ше, там десь поруч мальчік в трусіках на монтажній пєні висить
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28.03.2023 11:52 Відповісти
Недолуге "Шапіто" розраховане на електорат без артистичних претензій, без сюжетних потреб і без інтелекту...
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28.03.2023 11:56 Відповісти
От цікаво. Йде така "двіжуха", а відео й не колихнеться.
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28.03.2023 12:06 Відповісти
Свинособаки сожрут всё дерьмо которое им дадут.
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28.03.2023 12:17 Відповісти
https://t.me/m0sc0wcalling Moscow calling - це сєпар донецький. Але не упоротий, і в якомусь сенсі досить об'єктивний, щось на кшталт Ель-Мюріда (Анатолій Несміян).
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28.03.2023 12:18 Відповісти
Андрій Куршин - бывший доброволец ЛДНР, воевавший в самой первой волне 14 года. Куршин один из тех, кто приветствовал вторжение России в Украину.
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29.03.2023 02:49 Відповісти
https://www.youtube.com/live/viZKlNFHmqQ?feature=share MOSCOW CALLING В ГОСТЯХ У МИХАИЛА СВЕТОВА
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29.03.2023 02:53 Відповісти
Кацапи назавають Андрія Куршина - ТрансХохол за критику дій Кремля (але із анти-українським напрямком).
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02.04.2023 21:29 Відповісти
Придурки цапорилі кого ви намагаєтесь обдурить?
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28.03.2023 12:31 Відповісти
Там з перших секунд розмови чути що чергове москвороте намагається говорити українською.Акцент моментально видає.
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28.03.2023 12:33 Відповісти
Нічого подібного. Говорить без акцента.

Може знайшли когось спеціально для ролі?
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28.03.2023 12:46 Відповісти
Він акцентовано икає у слові "бачила" це вже маркер того, що рускочелюстний силується вимовити не властиве для нього звукосполучення.
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28.03.2023 13:23 Відповісти
Це Ви вже докопуєтесь. Насправді, говорить без будь-яких зусиль.
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28.03.2023 16:27 Відповісти
На таких дрібницях вони і паляться
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29.03.2023 00:24 Відповісти
От якраз таки і иииикає, і чутно це дуже виразливо, щєєє раз, чуєєєш🤣 тупі хробаки
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29.03.2023 06:42 Відповісти
Мова нормальна, без акценту, все інше хрень, чого б їй дивуватись за зупинку авто під час війни, ще й десь ближче до сходу, на заході це нормально сприймають, на сході тим більше. А от поведінка другого не лізе ні в які ворота, один пішов до машини, інший контролює а не гав ловить по сторонам.
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28.03.2023 15:09 Відповісти
Ненормально.Всередині в нього вискочило обірване наруш ... в сенсі "нарушаєм".Там явно говорить індивід у якого мозок заточений під російську.
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29.03.2023 00:36 Відповісти
"В період кризи вирішальну роль починає відігравати не якість, а кількість". Л.Р. Габбард. Це стосується не тільки матеріальних речей, а й інформації. Так срср своїми шкарлупками Т-34 кількісно закидав відмінні танки Тигр. Точно так радянський союз гарматним м'ясом закидав навчених солдатів Німеччини. Так і тепер намагається діяти росія. Цей репортаж є прикладом цієї стратегії. Так, він брехливий, так, він непрофесійний, так, його викрили, але він дуже дешевий і, такого матеріалу дуже багато. На кожну таку нісенітницю неможливо відреагувати. Окрім того цей матеріал не розрахований на українців чи західного глядача, тому обов'язково спрацює. Якийсь сибірський маргінал не розбереться в брехні, а донбасянин захоче бути обманутим. Під час війни таке патерналістське населення як росіяни стають ще тупішим. Найрозумніші з них завжди залишають країну, а залишають калібровані дурні. Так із покоління в покоління від війни до війни у них і відбувається негативна селекція. Придурки і сволота- основа суспільства росії, як би не називалася ця країна. Сволота пожирає придурків, потім виробляє лайно, яким годує і вирощує нових придурків, яких пожирає як попередніх і так по колу. Це природній колообіг кацапства у природі. Під кінець війни ми ще й не таке побачимо і почуємо.
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28.03.2023 12:42 Відповісти
https://t.me/voynareal/55092?single
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28.03.2023 13:03 Відповісти
А давайте скажемо так, що то дурноголова кобила і благородні військові ЗСУ просто її пожаліли, от якби то були андрофаги-кацапи ... .
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28.03.2023 13:30 Відповісти
Тупість кацапів зашкалює, в Україні відеореєстратори заборонені. Все інше вигляда як дешевий спектакль для розумово відсталих, особливо потішив хрест Бундесверу.
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28.03.2023 13:59 Відповісти
Не підкажете згідно якого закону, наказу заборонені відеореєстратори?
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28.03.2023 17:58 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану

Застереження діє для всіх регіонів України.

Воно стосується реєстраторів в авто та мото транспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
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28.03.2023 18:49 Відповісти
Є такий закон. Яка стаття цього закону забороняє використання реєстраторів?
Там є стаття 8 пункт 12:
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку.

Так от, який нормативно-правовий документ, прийнятий військовою адміністрацією забороняє використання реєстраторів, ви його бачили? Якщо так, поділіться посиланням будь ласка.
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29.03.2023 11:50 Відповісти
Це застереження в рамках Закону України про правовий режим воєнного стану, щоб зберегти Ваш час та час відповідних органів які будуть з'ясовувати чи не працюєте Ви на ворога, а там вже є і Закон, і стаття.
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29.03.2023 12:52 Відповісти
Застереження і Закон - трохи різні речі. З таким успіхом у Вас також можна забирати смартфон, якщо Ви його дістанете на вулиці і будете розмовляти або щось знімати на камеру, або когось.
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12.04.2023 12:56 Відповісти
Можуть забрати і не тільки смартфон - навіть авто, і що? Вам не висунуть звинувачення, але Ви згаєте час поки буде тривати перевірка.
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12.04.2023 13:05 Відповісти
То не розмовляйте на вулиці по смартфону та не катайтесь на автомобілі))). І взагалі, в країні небезпечно, вбити можуть. Повертаємось до вашого повідомлення: "...в Україні відеореєстратори заборонені", але на підставі якого нормативно-правового документу ви так і не вказали.
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20.04.2023 17:03 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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28.03.2023 14:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tknwLFKaNRk
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28.03.2023 15:44 Відповісти
Зелёные забивают ленту новостей откровенной белибердой, какие-то изнасилования или блогеры разоблачители.🤡
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28.03.2023 16:23 Відповісти
Редактору новостей : это не "российский блоггер", который что-то там разоблачил, а ватный мудак, который был в составе бандформирований ОРДЛО в 2014 году. И он ни разу не раскаялся. Ознакомьтесь внимательнее с материалами его канала.
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28.03.2023 16:32 Відповісти
Сцикливі кацапські фашисти,нічого більше,як фейки видумувати не можуть!
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28.03.2023 16:43 Відповісти
Я зразу вирахував, що то не українські військові. Бо наші мали б згвалтувати кацапську свиноматку, запшикати оте будівеньною пенкою оту її ...., щоб аж корова в посадці пустила сьозу, а потім закусити бурячанку російським младенцем.
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28.03.2023 17:13 Відповісти
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28.03.2023 19:25 Відповісти
На оскар не тянет
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28.03.2023 20:57 Відповісти
Воно "тяне" на московитських довбнів для них любе лайно-конхфетка
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29.03.2023 06:26 Відповісти
У военного акцент хробака руснявого!
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29.03.2023 08:49 Відповісти
білі повязки на руках - зразо зрозуміло що то кацапи.
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29.03.2023 08:54 Відповісти
 
 