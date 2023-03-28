Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі не стане підставою для посилення мобілізації в Україні, - Веніславський

Посилити мобілізацію в Україні можуть, коли у цьому буде потреба на фронті, зокрема, для контрнаступу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли Україна буде змушена переходити у контратаки, будуть необхідні якісь додаткові сили і засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це буде визначати Генеральний штаб, враховуючи планування, перспективи, і реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна, на превеликий жаль, неминуче призводить до втрат – як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення", - сказав Веніславський.

Водночас, за його словами, можливе переміщення ядерної зброї з Росії до Білорусі не може стати причиною проведення додаткової мобілізації, як про це напередодні заявив голова фракції "Слуга народу" та член парламентського комітету питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в інтерв’ю Sky News.

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Веніславський також додав, що в Україні оголошена загальна мобілізація. А це означає, що усі військовозобов’язані громадяни можуть бути мобілізовані, якщо в цьому виникне потреба. Однак зараз, після того, як в Україні збільшили чисельність ЗСУ, а також інших структур оборони і безпеки, потреби в додатковій мобілізації немає. Це питання, сказав Веніславський, обговорювали на закритому засіданні Комітету за участі начальника Генерального штабу Сергія Шаптали.

"Він (Шаптала. - Ред.) на минулому тижні був у нас на закритому засіданні Комітету, і генерал Шаптала в тому числі і на ці питання давав відповіді. На сьогоднішній день, якоїсь потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генерального штабу, який розуміє, яка кількість і яких саме військовозобов’язаних, яких облікових спеціальностей потребують наші Збройні Сили", - підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.

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