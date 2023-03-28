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Новини Війна
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Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі не стане підставою для посилення мобілізації в Україні, - Веніславський

мобілізація

Посилити мобілізацію в Україні можуть, коли у цьому буде потреба на фронті, зокрема, для контрнаступу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли Україна буде змушена переходити у контратаки, будуть необхідні якісь додаткові сили і засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це буде визначати Генеральний штаб, враховуючи планування, перспективи, і реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна, на превеликий жаль, неминуче призводить до втрат – як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення", - сказав Веніславський.

Водночас, за його словами, можливе переміщення ядерної зброї з Росії до Білорусі не може стати причиною проведення додаткової мобілізації, як про це напередодні заявив голова фракції "Слуга народу" та член парламентського комітету питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в інтерв’ю Sky News.

Читайте також: Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку, - Міноборони

Веніславський також додав, що в Україні оголошена загальна мобілізація. А це означає, що усі військовозобов’язані громадяни можуть бути мобілізовані, якщо в цьому виникне потреба. Однак зараз, після того, як в Україні збільшили чисельність ЗСУ, а також інших структур оборони і безпеки, потреби в додатковій мобілізації немає. Це питання, сказав Веніславський, обговорювали на закритому засіданні Комітету за участі начальника Генерального штабу Сергія Шаптали.

"Він (Шаптала. - Ред.) на минулому тижні був у нас на закритому засіданні Комітету, і генерал Шаптала в тому числі і на ці питання давав відповіді. На сьогоднішній день, якоїсь потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генерального штабу, який розуміє, яка кількість і яких саме військовозобов’язаних, яких облікових спеціальностей потребують наші Збройні Сили", - підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.

Читайте: Жодних додаткових хвиль мобілізації не планується, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

мобілізація (3042) Арахамія Давид (1103) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+9
АраХамія вчергове нагодував сам себе своїм же лайном. Наївся на дурняк. Смачного, зельониє! Не порушуйте традицій!
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28.03.2023 11:36
+5
А це ще що таке вилізло?
І який стосунок воно має до питань мобілізації?
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28.03.2023 11:39
+5
Один дурак ляпнул - восемь оправдываются.
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28.03.2023 11:40
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АраХамія вчергове нагодував сам себе своїм же лайном. Наївся на дурняк. Смачного, зельониє! Не порушуйте традицій!
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28.03.2023 11:36 Відповісти
Здається мені що вони з різних всесвітів,а не з однієї фракції
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28.03.2023 15:05 Відповісти
Вона й так постійно- безперервна
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28.03.2023 11:36 Відповісти
А це ще що таке вилізло?
І який стосунок воно має до питань мобілізації?
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28.03.2023 11:39 Відповісти
Ара Хам вже побіг в воєнкомат -- оце чуика на нові виклики .
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28.03.2023 11:40 Відповісти
Один дурак ляпнул - восемь оправдываются.
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28.03.2023 11:40 Відповісти
Добре Веніславському говорити за втрати, його вони не стосуються і його родичів.
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28.03.2023 11:42 Відповісти
навіщо поважний ресурс цитує це лайно?
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28.03.2023 11:43 Відповісти
Нє-нє-нє... Агрохімія розбовтав секретну інформацію.
Списки усіх, хто голосував за "Слуг" уже передані до військоматів.
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28.03.2023 11:50 Відповісти
Чому він не каже про мобілізацію з лав держ службовців якіх в країні 5 мільйонів?!!!
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28.03.2023 12:10 Відповісти
Так у нас головний по мобілізаціям - Арахамія? Чи ні? А то я вже заплутався
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28.03.2023 12:26 Відповісти
Ще один.... Як ви вже заїб@ли, зелені під@р@си...😡
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28.03.2023 12:42 Відповісти
Агрохімії провели складну операцію - пересадили мозок Марьяши Бєзумної.
Декілька тижнів його буде сильно глючити...
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28.03.2023 12:52 Відповісти
Агрохімія - буде, Малярша - не буде, Беняславський круче за всіх .
"Усі військовозобов'язані особи можуть бути мобілізовані, - член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Однак зараз потреби в додатковій мобілізації немає. "
Я так розумію, це відповідь шапіто на публікацію WSJ "A Year Into War, Ukraine Faces Challenges Mobilizing Troops".
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28.03.2023 13:04 Відповісти
А палкой водец Ара хам хрюкнул, что мобилизация нужна
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28.03.2023 13:17 Відповісти
 
 