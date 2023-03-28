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В Україні профіцит генерації, є можливість експортувати електроенергію до ЄС, - Галущенко

енергетика,атомна

Рішення щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС є дужа важливим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни.

Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - зазначив очільник Міненерго.

Також читайте: ЄС має передати Україні боєприпаси зі своїх складів негайно, - єврокомісар Бретон

Автор: 

експорт (4471) Євросоюз (13374) електроенергія (6186) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+12
Знову власники енергосистем збагатяться. Он один купив собі яхту за 500 мільйоніа доларів.А керманичі в свою чергу хочуть людьми діри позакривати.
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28.03.2023 11:58
+9
бо собівартість і кількість це різні речі....
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28.03.2023 11:54
+8
то якого хєра обіцяють подорожчання???
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28.03.2023 11:53
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то якого хєра обіцяють подорожчання???
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28.03.2023 11:53 Відповісти
бо собівартість і кількість це різні речі....
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28.03.2023 11:54 Відповісти
особисто для вас

Собівартість одиниці продукції визначається діленням повної суми витрат за період на кількість одиниць продукції, проведеної за цей період:

C = Z / X

де С - собівартість одиниці продукції, Z - сукупні витрати за період, X - кількість одиниць проведеної продукції (шт., км і так далі).

визначення ціни (Ц) на основі витрат, зазначимо, що основою цього методу є формула

Ц = С × (1 + Н),

де С -собівартість одиниці продукції; Н -націнка на собівартість.
висновок - ваша думка хибна
не дякуйте
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28.03.2023 20:12 Відповісти
Коли будеш КЕНом, приходь поспілкуємось
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28.03.2023 22:16 Відповісти
нам, середнім людям, не зрозуміло...
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28.03.2023 22:20 Відповісти
подорощення лобіюють власники сонячних та вітростанцій..а єнергія вироблена ціми станціями обходиться державі Україна в 4 рази дорожче за іншу...та баригам цього за мало і вони хочуть будувати ще таких станцій..а виявляеться вони вже нам не потрібні .. бо єнергії достатньо...навіть мністр лобіює будвництво станцій з відновлювальних джерел..-чорти.
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Нема вже ніяких сонячних електростанцій, кацапи їх потрощили та повивозили.
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28.03.2023 14:26 Відповісти
а ви депутат от слуг, судячи по знанням?
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28.03.2023 20:08 Відповісти
І населенню під час війни задерти ціну.
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Модернізаціей олігархі не займалися, але ЗВИЧАЙНО в інвестиційних угодах були таки пункти . Хоча ті олигархи могли і інвестиційни угоди так зробити, що їм уся Україна должна
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Опаньки. Нас знову очікують відключення електроенергії через "пошкодження" інфраструктури та "погану" погоду? Такі, як оно на заході України вже сьогодні?
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Ти у вікно дивився, погоду бачиш? Мокрий сніг, вітер, от і обриває дроти, так що... А профіцит в нас не від доброго життя - спад промислового виробництва майже 40%, звідси і "економія", і нічого доброго в тому нема. От і хочуть тарифи підняти, щоб за рахунок "насєлєнія" фінансові дири полатати. Замість того, щоб розвиток економіки стимулювати, виробництво, все як завжди - податки, тарифи, ціни... Гетьманцеви всілякі по-іншому й не знають...
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28.03.2023 12:13 Відповісти
На тому тижні проблем з погодою не було, але світло нашій черзі без попередження вимикали на вісім годин. Сьогодні сильний вітер та сніг і вже обіцяють багатогодинні відключення, частина людей з ночі без світла.
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28.03.2023 12:15 Відповісти
Є ще ремонтні роботи, обрізка гілок, заміна обладнання... Всіляко ж буває.
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28.03.2023 12:20 Відповісти
Про обрізку дерев чи ремонтні роботи у нас попереджають заздалегідь вказуючи вулиці. А це вимикали і жодних пояснень ні до, ні після. Про аварії теж не повідомляли.
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28.03.2023 12:32 Відповісти
А якщо вітер стару березу звалив на дроти?
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28.03.2023 12:43 Відповісти
Таке досить оперативно усувають і подібні пошкодження зачіпають не багатьох споживачів і не на довго.
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28.03.2023 12:56 Відповісти
Якщо не секрет, то де таке?
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28.03.2023 12:44 Відповісти
Хмельницький та кілька районів області.
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28.03.2023 12:46 Відповісти
і знову Україна замерзла і світла ніде нема
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28.03.2023 11:58 Відповісти
Знову власники енергосистем збагатяться. Он один купив собі яхту за 500 мільйоніа доларів.А керманичі в свою чергу хочуть людьми діри позакривати.
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28.03.2023 11:58 Відповісти
«Гарні» новини від цього персонажу зазвичай мають погане продовження!
Значно краще йдуть справи коли він мовчить!
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28.03.2023 12:00 Відповісти
Так все под контролем ермака
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28.03.2023 12:00 Відповісти
Якщо зараз профіцит , то СКІЛЬКІ азметов продав за рубеж у довоений стан і збагачувався ?
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28.03.2023 12:01 Відповісти
Ясно, що дфіга. Він же не просто так мільярдер...
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Робили ці олігархі що хотіли усі 30 років зі згодою з владою . Може війна їх ліквідує
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28.03.2023 12:06 Відповісти
Ніхто крім нас їх не ліквідує.
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28.03.2023 12:08 Відповісти
Хотілося б цифрами це продемонструвати , а не горлопанськими лозунгами! Напр., іґарь валєріч, або рінат лєанідич станом так на 2019 і 2022 роки ... а не зебільні пісеньки про 30лєт,!
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28.03.2023 12:17 Відповісти
Так порахуйте самі. Якщо вас так цікавить . А то все на блюдце із золотою каемочкою хочете мати .

ЯКЩО ВАС ЩОСЬ НЕ ВЛАШТОВУЕ - займайтеся цім питанням . Я якщо все влаштовуе, то не грузите інших своїми питаннями
я написала чітко - ЗБАГАТИЛИСЯ ‼️‼️‼️
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28.03.2023 12:25 Відповісти
Та покажи ти йому цицьку,хай заспокоїться
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28.03.2023 14:48 Відповісти
Продемонструйте.
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28.03.2023 12:34 Відповісти
Ждіть відключень
Як було в лютому
Потім в один день,, генерація''зросла,,
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28.03.2023 12:07 Відповісти
когда єто в лютому были,отключения по крайне мере в киеве? уже месяца как 2 ниразу не вырубали
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28.03.2023 12:25 Відповісти
Це мабудь МАГАТЕ приїхало і вияснило , що якись бариги щось там крутять
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28.03.2023 12:26 Відповісти
Експортуйте мовчки, навіщо рекламування???
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28.03.2023 12:24 Відповісти
І що європейці будуть купувати по 5грн квт?Нас намагаються переконати що це ринкова ціна.
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28.03.2023 12:25 Відповісти
приїхали аулиторі з США і Європи - перестали відключати світло. Поїхали аудитори - ну ******* вам (нам) !
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28.03.2023 12:32 Відповісти
А, що кажуть на підпоиємствах, де нестача енергії?
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28.03.2023 12:33 Відповісти
Це які саме?
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28.03.2023 14:24 Відповісти
Такі, що не можуть навіть запуститись.
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09.04.2023 17:52 Відповісти
як найо обували, так будуть найо обувать
сумно..
яке там ЄС, шановні...
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28.03.2023 12:43 Відповісти
Помню, когда принимали рынок эл. энергии, всем говорили что тариф в Украине самый низкий в Европе. Все кричали, так не пойдет, нужно как в Европе. Но на волне этого надувательства, забыли уточнить что удорожание рынка услуг ее пропорционально повышению з/п. Закон приняли, подписали, ну теперь как-то так.
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28.03.2023 12:51 Відповісти
Что самое забавное, москали на оккупированных территориях, которые они типа "включили в состав РФ" устанавливают российские коммунальные тарифы, которые, сюрприз, оказались в 2-3 раза выше украинских почему-то...
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28.03.2023 14:23 Відповісти
Вам виднее, я не живу на тех территориях и мне ничего не известно, что и кто там делает.
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28.03.2023 14:34 Відповісти
Рижий з дерьмаками знову прилахматяться
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28.03.2023 12:51 Відповісти
От набуя про це звиздіти???
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28.03.2023 12:52 Відповісти
рабсеяне, как там , аставить хахлов без света, потратил на беzzмысленную для вас войну, но для вечной власти аферист ********** ресурсы и жизни, хлебайте дальше лаптём дерьмо из чемодана узурпатора, вместо того, чтобы дружить с демократическим миром, экономически взаимодействовать и развиваться.
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28.03.2023 13:33 Відповісти
Tо знижайте тарифи для українців, чи вони не за Україну воюють???!!!
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28.03.2023 13:49 Відповісти
До чого тут тарифи?
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28.03.2023 14:15 Відповісти
Тому й ціну ріднімають,що багато зайвої...
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28.03.2023 13:51 Відповісти
Зайвої не існує, існують перетоки в суміжні мережі для балансування. Мова йде про те, що за зайві потужності зараз ніхто не платить. Якщо ці потужності скерувати тобі в хату, ціна за кіловатт в тебе не зміниться - ти просто зможеш замість однієї електропічки підключити сто і вмикнути їх одночасно за тим самим таріфом.
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28.03.2023 14:18 Відповісти
 
 