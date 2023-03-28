В Україні профіцит генерації, є можливість експортувати електроенергію до ЄС, - Галущенко
Рішення щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС є дужа важливим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни.
Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - зазначив очільник Міненерго.
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Собівартість одиниці продукції визначається діленням повної суми витрат за період на кількість одиниць продукції, проведеної за цей період:
C = Z / X
де С - собівартість одиниці продукції, Z - сукупні витрати за період, X - кількість одиниць проведеної продукції (шт., км і так далі).
визначення ціни (Ц) на основі витрат, зазначимо, що основою цього методу є формула
Ц = С × (1 + Н),
де С -собівартість одиниці продукції; Н -націнка на собівартість.
висновок - ваша думка хибна
не дякуйте
Значно краще йдуть справи коли він мовчить!
ЯКЩО ВАС ЩОСЬ НЕ ВЛАШТОВУЕ - займайтеся цім питанням . Я якщо все влаштовуе, то не грузите інших своїми питаннями
я написала чітко - ЗБАГАТИЛИСЯ ‼️‼️‼️
Як було в лютому
Потім в один день,, генерація''зросла,,
сумно..
яке там ЄС, шановні...