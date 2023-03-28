В Україні профіцит генерації, є можливість експортувати електроенергію до ЄС, - Галущенко

Рішення щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС є дужа важливим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни.

Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - зазначив очільник Міненерго.

Також читайте: ЄС має передати Україні боєприпаси зі своїх складів негайно, - єврокомісар Бретон