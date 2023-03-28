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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Держдеп США підтримав створення "гібридного трибуналу" щодо РФ, який Україна називає неприйнятним

сша,держдеп,держдепартамент

У Державному департаменті США підтримали створення так званого "гібридного трибуналу" для розслідування злочину агресії Росії, який офіційний Київ називає неприйнятним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак 27 березня під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні.

Скаак зауважила, що на розгляді було "багато різних моделей" трибуналів. За словами представниці Держдепу, проаналізувавши всі "за" і "проти", США дійшли висновку, що "найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого (в оригіналі internationalized. - Ред.) суду в межах судової системи України".

За її словами, подібні зусилля передбачатимуть "предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України".

Скаак наголосила, що потенційно трибунал може перебувати десь у Європі, принаймні під час війни.

"Це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії", - сказала вона.

Представниця Держдепу додала, що такий суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в межах національної юридичної системи", - сказала вона.

На питання про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалося досягнути остаточного консенсусу.

"Не думаю, що поки що вдалося досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки, та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН.

Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалася перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вдасться зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", - пояснила вона.

Також читайте: "Гібридний трибунал" щодо РФ не знятий з обговорення попри незгоду України, - Єврокомісія

Автор: 

Держдепартамент США (1619) росія (65035) США (22665) трибунал (260)


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Топ коментарі
+34
Починати треба з тих, хто здав лівий берег і південь України !!!!
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28.03.2023 12:35
+32
А поставте на ваги довіру до міжнародного суду, і суд яким тепер керують люди Яника. Суд по Майдану вже просрали. Навіть при передачі до ДБР "випадково загубились" 5 томів справ. Як наказав Пуйло - по Майдану не повинно бути ні одного суду.
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28.03.2023 12:34
+24
з нашою "реформованою" судовою системою це саме те, що треба..., ага,... а ще згадати справи Майдану..., 8 років та майже ніякого результату..., а тут підуть десятиліття з невизначеним результатом...
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28.03.2023 12:28
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І чого ж вони хочуть вкладати долю процесу тисячоліття в руці судді вовку і його друзяшок з печерного суда? Ну навіть і не знаю.
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28.03.2023 12:23 Відповісти
з нашою "реформованою" судовою системою це саме те, що треба..., ага,... а ще згадати справи Майдану..., 8 років та майже ніякого результату..., а тут підуть десятиліття з невизначеним результатом...
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28.03.2023 12:28 Відповісти
А поставте на ваги довіру до міжнародного суду, і суд яким тепер керують люди Яника. Суд по Майдану вже просрали. Навіть при передачі до ДБР "випадково загубились" 5 томів справ. Як наказав Пуйло - по Майдану не повинно бути ні одного суду.
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28.03.2023 12:34 Відповісти
Починати треба з тих, хто здав лівий берег і південь України !!!!
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28.03.2023 12:35 Відповісти
з "оманських переговорників"
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28.03.2023 12:59 Відповісти
+++
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29.03.2023 07:44 Відповісти
"в межах судової системи України" - за ракету по Амстору або житловому будинку у Дніпрі буде Ст. 119.2 Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. По УДО вийдуть через половину строку.
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28.03.2023 12:38 Відповісти
Этого следовало ожидать. США не жалуют "международные трибуналы".
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28.03.2023 12:41 Відповісти
Для того, щоб створити міжнародний трибунал, потрібно на дипломатичну службу набирати не повій чи чиновників, які провалили роботу на постах, що займали, а професійних дипломатів!
І ці шкідники-аматори хочуть, щоб щось було на їхніх умовах?
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28.03.2023 12:50 Відповісти
для того щоб судити нацистську расісю, її треба спочатку розбити і окупувати, інакше ніякого нюрнбергу 2 не буде, ніхто б нацистів гітлера не судив якби Німеччину не підкорили й не окупували
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28.03.2023 13:01 Відповісти
Сербію ніхто не окуповував, просто їй створили такі умови, що серби самі затримали й видали Міжнародному трибуналу Мілошевича, Караджича і ще 90 осіб.
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28.03.2023 18:02 Відповісти
Hanka Panyanka , чому це немає результату , він , є ще какой, їсим по повній , велика Війна . Як щоб тоді , усіх би посадили , а не дали втекти , то і обличчя влади було б друге , більше уділяли уваги обороні , та раха побоялась бы напасти . А то що було породило в суспільстві, разброд та вештаньє . Що і й доповідали *****
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28.03.2023 13:01 Відповісти
"разброд та вештаньє", прикольно, такого ще не чув. решта все правильно, по суті.
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28.03.2023 21:33 Відповісти
"офіційний Київ називає неприйнятним"

Київ вважає, що з його наглухо гнилою судовою системою хтось буде сприймати у цьому питанні??? )))) цирк добрався вже й сюди
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28.03.2023 13:08 Відповісти
закономерно...
спасение утопающих, дело рук самих утопающих
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28.03.2023 13:09 Відповісти
Коли я чую "український суд", "український трибунал" і т.п. - нє, краще вже районний суд якоїсь країни Гандалупи чи Сурінама.

Буде чесніше.

Судді, призначені дЄрьмаком? - дякую, вже бачили.
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28.03.2023 13:23 Відповісти
Это не нравится Украине, или Ху#лу, т.е. Дерьмаку? Уточните, пожалуйста, кому именно.
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28.03.2023 13:56 Відповісти
Це дуже подобається Єрмаку !
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28.03.2023 14:01 Відповісти
Відпустять %уйла під засаду 60 мільонів гривень
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28.03.2023 23:01 Відповісти
Головне щоб Зеля не загубив свого впливу на цей суд.
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28.03.2023 13:59 Відповісти
Скууучно.😴
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28.03.2023 14:10 Відповісти
"Висловлювалася перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вдасться зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", - пояснила вона. "
Мене турбує інше,чому США та союзники не викинуть рф з ООН вона ж агресор ,порушено всі можливі міжнародні конвенції та статут самої організації,якщо стара ООН згнила то створіть нову в чому проблема
?
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28.03.2023 14:38 Відповісти
В традиціях бюрократії. В Статуті ООН не передбачено процедури розпуску Ради Безпеки чи виключення одного з постійних членів. Приїхали. Можна було б розігнати цю "богадєльню" цілком, як таку, що не здатна виконувати завдання, задля яких вона створена. Як було це колись із Лігою націй. Але кому це треба? Маса народу сидить-засідає, щось там час від часу заявляє, навіть надсилає часом миротворчі контингенти, якщо противник не дуже сильний. Все встояне, впорядковане, гроші хороші люди отримують. Це потрібно нам. Але хто в нашому МЗС та й Уряді буде цим займатись?
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28.03.2023 15:39 Відповісти
так отож,у нас уряд ніякий а посли з дипломатами ..ну, ви і самі знаєте .
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28.03.2023 15:51 Відповісти
А цього й не треба - РФ до ООН ніхто не приймав. Вона, з якогось переляку, зайняла місце СРСР, оголосивши себе правонаступницею, хоча останнім з СРСР вийшов Казахстан. Так що переглянути це питання й прийняти відповідне рішення: "Вас тут не стояло!".
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28.03.2023 18:09 Відповісти
це було б просте і чудове рішення, але не тими сцикунами, а що робити з тими всіма документами де кацапстан голосував, який і права такого не мав, тому сцикануть.
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28.03.2023 21:44 Відповісти
Портнова главным судьйом в этот суд нужно!!!
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28.03.2023 15:11 Відповісти
Будь-який трибунал стосовно країни-терориста росії та усіх її злочинців, що скоїли злочини проти людяності можливий та обов'язково буде створений лише за однієї умови - повної поразки росії у війні проти України та її наступної беззастережної капітуляції! Усі інші варіанти - повна маячня й марна трата часу і ресурсів!
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28.03.2023 15:53 Відповісти
Сербію ніхто не окуповував, просто їй створили такі умови, що серби самі затримали й видали Міжнародному трибуналу Мілошевича, Караджича і ще 90 осіб.
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28.03.2023 18:11 Відповісти
********* не створить жодного трибуналу, на це і розраховує Дерьмак сотоварищи. А за інший трибунал х... його кончить.
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28.03.2023 19:42 Відповісти
Ми це вже проходили, повинен бути наш прямий вплив на організацію трибунала і на нашій території. Інакше криваві нафтодолари зроблять свою справу і у підсумку такий трибунал нам розкаже, що це ми самі себе бомбили.
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29.03.2023 04:58 Відповісти
А суді хто?
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29.03.2023 07:16 Відповісти
Тут хочеться згадати аварію гелікоптера, рештки якого вже зникли.
В гелікоптері був Єнін ,який збирав докази про докази міжнародних злочинів Росії
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29.03.2023 08:42 Відповісти
 
 