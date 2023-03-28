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Новини
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Росіяни зобов’язали платити західний бізнес, який іде з РФ, внесок в бюджет

росія,санкції

Кожна західна компанія, яка хоче вийти з ринку Росії і продати свої активи, тепер буде зобов’язана переказати прямий внесок в бюджет держави-агресора.

Про це заявила російська комісія з іноземних інвестицій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Таким чином всі компанії, які вирішили відтермінувати рішення про припинення своєї співпраці з Росією від початку повномасштабного вторгнення, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет прямими платежами у разі виходу з країни.

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Раніше компанії, які виходили з Росії, могли обирати між "добровільним внеском" до бюджету Росії, який становив 10% від вартості продажу, або погодитися на відстрочку платежу від продажу на кілька років.

"Багато компаній прагнули вийти з Росії якнайшвидше, тому вони обрали цей 10-відсотковий податок і одразу ж отримати готівку замість невизначеності з відстрочкою платежу", - сказав співрозмовник, який брав участь у нещодавній угоді з виходу з Росії.

Більш жорсткий режим не залишить керівникам, які прагнуть вийти з країни, іншого вибору, окрім як зробити прямий внесок до російського бюджету.

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Особа, яка брала участь в одному з поточних переговорів про вихід, повідомила, що близько 2 000 заявок чекають на схвалення.

"Комісія збирається тричі на місяць і розглядає не більше семи заявок за одне засідання - можете порахувати", - сказав співрозмовник.

Першу угоду з "добровільним пожертвуванням", яка була оприлюднена, здійснила норвезька компанія Wenaas після продажу своїх готелів у Росії російському конгломерату "Система", контрольованому підсанкційним олігархом Володимиром Євтушенковим. У лютому "Система" заявила, що ціна угоди становила "до 203 млн євро, включаючи 10-відсотковий внесок до бюджету Російської Федерації".

Автор: 

бізнес (1974) росія (65035) економіка (928)


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Топ коментарі
+17
Відкритий грабунок на державному рівні. Сподіваюсь, хоч це навчить західний бізнес триматися подалі від цих дикунів.
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28.03.2023 12:39
+12
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28.03.2023 12:31
+10
Ну тепер кацапня нажреться вусмєрть. Пабіділі звгниваючий Захід.
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28.03.2023 12:47
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28.03.2023 12:31 Відповісти
Відкритий грабунок на державному рівні. Сподіваюсь, хоч це навчить західний бізнес триматися подалі від цих дикунів.
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28.03.2023 12:39 Відповісти
Та кацапи все своє існування "десятину" стягували... Скрепы однако...
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28.03.2023 12:49 Відповісти
Х..й в Сірка бачили?
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28.03.2023 12:39 Відповісти
Чудово ! Це вони запом'ятають на багато років !
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28.03.2023 12:39 Відповісти
У кацапів так: "вход" - рубль, "выход" - два...
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28.03.2023 12:46 Відповісти
Ну тепер кацапня нажреться вусмєрть. Пабіділі звгниваючий Захід.
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28.03.2023 12:47 Відповісти
Та то вони, мабудь, зморилися від тяжкої праці...
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28.03.2023 12:51 Відповісти
Від важкої праці - закололи кольки в спині...
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28.03.2023 14:34 Відповісти
Компанії заходили на ринок ********** за інших умов. Мають право не сплачувати 10% за вихід і звернутись до міжнародних судів стосовно стягнення з ********** цих коштів з % за моральну шкоду і недоотриманий прибуток з заблокованих коштів та активів ********** в усьому світі в випадку якщо ********* таки пограбує інвестора. Це нагадує "відкупні" за вихід з банди...
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28.03.2023 12:52 Відповісти
А нечего было им лезть в это дерьмо.
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28.03.2023 13:07 Відповісти
я бЭру дЭнги нЭ за покататся на слон,а за то чтобы с нЭго слазить!
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28.03.2023 13:11 Відповісти
Теперь иностранные компании 100 раз подумают,прежде чем вступать в дерьмо под названием соссия.Ну жили же как то за железным занавесом столько десятилетий и ничего,развивались...без соссийского рынка сбыта.Нет,жадность затмила глаза и освоение "новых рынков на мусорнике вселенной" обернулось убытками,разочарованием и откровеннм бегством..
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28.03.2023 13:39 Відповісти
 
 