Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та 1 спостережний пункт. ІНФОГРАФІКА
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 8 окупантів та 1 спостережний пункт противника.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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