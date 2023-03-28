УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
450 2

Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та 1 спостережний пункт. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 8 окупантів та 1 спостережний пункт противника.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та 1 спостережний пункт 01

Автор: 

армія рф (17291) ВМС (1381) ліквідація (3899) знищення (7190)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект і повага морським котикам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
28.03.2023 13:01 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
28.03.2023 13:07 Відповісти
 
 