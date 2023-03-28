Окупант Москвін, авто якого підірвали в Маріуполі 27 березня, перебуває в тяжкому стані, - міськрада
Окупанта доставили до лікарні. Саме він раніше був відповідальний за організацію в Маріуполі фільтраційних заходів та за арешти мирних мешканців.
Про це повідомила міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.
"Цілю спротиву став - Михайло Москвін, начальник "поліції" в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста", - йдеться в повідомленні.
Зараз Москвін перебуває в міській лікарні №2.
"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - заявив. міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Нагадаємо, 27 березня в Маріуполі пролунав вибух. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що в повітря злетіла автівка окупаційного "начальника поліції" Москвіна.
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Вітя Глушко, сідай, молодчинка, надалі не тупи, а панові Заглобі рекомендація,- займіться краще польською мовою і не чіпляйтесь до дітлахів, надуті щоки ще не є ознакою наявності знань у сфері СУЛМ (******** української літературної мови), а саме її розділу "Орфографії"
Щодо історичності постаті Заглоби, то - афффтар його придумав, такої особи в історії Польщі не було, це збірний стереотипний образ пересічного польського шляхтича став втіленням найхарактерніших вад польської шляхти дрібязкового хвалька, генетично схильного до пияцтва, з чим я тебе і вітаю - тут у тебе і обраного тобою погоняла повна гармонія... єдність форми та змісту До речі, у Люблінському воєводстві за 50 км на захід від Любліна є село Заглоба... савпадєніє, нє думаю Завидний вибір. Надалі, умнік, не намагайся остріть, тупіть у тебе виходить значно краще, так, що точись, Ваня точись, щоб гостроти твої були такі гострі, об які комар на льоту дупу обріже, хоча і зараз у тебе є певні досягнення, гумор твій на рівні майже англійського, - місцями такий же тонкий, що його й не видно Щодо пива "Заглоба"... Це не єдина популярна в Краю марка, є ще "Кристал", "Живєц", "Окосім", тощо. Рекомендую скоштувати,- спробуй зануритись в образ, але не захоплюйся, бо виросте у тебе такий [тлусти бжух}, як у літературного героя Удачі тобі в твоїх філеологічних екзерсисах... і щоб не обстріляли
мухапосєтила, абасрала так нємного і ушла ...