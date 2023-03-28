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Новини Окуповані території
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Окупант Москвін, авто якого підірвали в Маріуполі 27 березня, перебуває в тяжкому стані, - міськрада

михайло,москвін

Окупанта доставили до лікарні. Саме він раніше був відповідальний за організацію в Маріуполі фільтраційних заходів та за арешти мирних мешканців.

Про це повідомила міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілю спротиву став - Михайло Москвін, начальник "поліції" в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста", - йдеться в повідомленні.

Зараз Москвін перебуває в міській лікарні №2.

"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - заявив. міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Читайте: Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник Атрощенко родом з Житомирщини, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 27 березня в Маріуполі пролунав вибух. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що в повітря злетіла автівка окупаційного "начальника поліції" Москвіна.

Автор: 

вибух (4443) Маріуполь (3226) окупація (6681)


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Топ коментарі
+10
Не зрозуміло,чого він злодій, а не злочинець
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28.03.2023 12:53
+9
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28.03.2023 12:54
+7
Нехай здохне, але перед цим добряче помучиться!
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28.03.2023 12:57
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Не зрозуміло,чого він злодій, а не злочинець
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28.03.2023 12:53 Відповісти
Це калька з сасрашєнского зладєй
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28.03.2023 13:02 Відповісти
Вибачте, але незрозуміло, чому Ви пишете "не зрозуміло" окремо, якщо правильно писати разом: "незрозуміло". Я цілком згоден з Вашою думкою, але якщо Ви виправляєте вираз, то хотілося б, щоб Ваше виправлення було сформульовано граматично правильно.
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28.03.2023 13:03 Відповісти
Я допустив помилку
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28.03.2023 13:07 Відповісти
Вибачте, але допустити можна когось кудись. Помилки припускаються: "я припустився помилки". Ще раз вибачте, але ...
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28.03.2023 13:13 Відповісти
ПШНХЙ, Онуфрій. Так зрозуміло?
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28.03.2023 13:26 Відповісти
Альйо, боєц, ти чого соплі пустив, для тебе, що якась чучундра з погонялом сорту польського пива "Заглоба" є аффффтарітєт Може заглобистий закінчував філфак, що дозволяє собі лізти в питання орфографії, не приведи Господи ще й в синтаксис вирішить всунути свого заглобаного п"ятака,- ржунімагу,- куди не глянь одні лінгвісти домашнього розливу зібрались. А тепер, дітлахи, слухайте уважно і запамятовуйте: Частка Не пишеться з прислівниками окремо, якщо між нею та прислівником можна вставити слово. У даному випадку між часткою Не та прислівником зрозуміло можливо вставити займенник всім, тому в даному реченні Не зрозуміло, чого він злодій, а не злочинець (Не всім зрозуміло, чого він злодій, а не злочинець) написання прислівника з часткою Не є правильним
Вітя Глушко, сідай, молодчинка, надалі не тупи, а панові Заглобі рекомендація,- займіться краще польською мовою і не чіпляйтесь до дітлахів, надуті щоки ще не є ознакою наявності знань у сфері СУЛМ (******** української літературної мови), а саме її розділу "Орфографії"
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28.03.2023 13:42 Відповісти
Дуже дякую п. "Павліку Морозову" за рекомендацію щодо польської мови. Навзаєм нагадаю, що мова нерозривно зв'язана з літературою. У цьому стосунку рекомендую п. Павліку ознайомитись з класикою польської літератури, зокрема з трилогією Генріка Сєнкєвіча, а може і пошукати в неті екранізації цих творів. Тоді, може, п. Павлік второпає, що те, що він називає "поганялом" не є лише назвою марки пива.
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28.03.2023 14:25 Відповісти
Ти мені ще Адама і Міцкевича порекомендуй поему "Дзяди" прочитати, угу Твоя сентенція, щодо нерозривності мови і літератури, це що претензія на нове слово в теорії літератури чи більше мовознавства, а по суті так булькнув, "ні к сєлу, ні к городу", [проше пана на єнзику полоньськім то волнє пшетлумачиць як - нє до вєськи, нє до мяста] ( пишу тобі в кириличній транскрипції, бо маю сумнів, що мовою Міцкевича та Шопена володієш, хіба що на тому ж рівні, як і граматикою СУЛМ)
Щодо історичності постаті Заглоби, то - афффтар його придумав, такої особи в історії Польщі не було, це збірний стереотипний образ пересічного польського шляхтича став втіленням найхарактерніших вад польської шляхти дрібязкового хвалька, генетично схильного до пияцтва, з чим я тебе і вітаю - тут у тебе і обраного тобою погоняла повна гармонія... єдність форми та змісту До речі, у Люблінському воєводстві за 50 км на захід від Любліна є село Заглоба... савпадєніє, нє думаю Завидний вибір. Надалі, умнік, не намагайся остріть, тупіть у тебе виходить значно краще, так, що точись, Ваня точись, щоб гостроти твої були такі гострі, об які комар на льоту дупу обріже, хоча і зараз у тебе є певні досягнення, гумор твій на рівні майже англійського, - місцями такий же тонкий, що його й не видно Щодо пива "Заглоба"... Це не єдина популярна в Краю марка, є ще "Кристал", "Живєц", "Окосім", тощо. Рекомендую скоштувати,- спробуй зануритись в образ, але не захоплюйся, бо виросте у тебе такий [тлусти бжух}, як у літературного героя Удачі тобі в твоїх філеологічних екзерсисах... і щоб не обстріляли
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28.03.2023 15:34 Відповісти
Значить я не помилився
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29.03.2023 09:46 Відповісти
Помилився. Треба було відразу нах послати.
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29.03.2023 10:51 Відповісти
Якщо вже до граматики, то Ви геть не праві (теж пишеться окремо, за тим же правилом), бо "не" перевіряється дуже просто - "незрозуміло" пишеться окремо, бо можна сказати "не зовсім зрозуміло". Це я проходив в школі ще 60 років тому.
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28.03.2023 18:45 Відповісти
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28.03.2023 12:54 Відповісти
Надіюсь воно здохне і буде здуте лежати а музи його будуть обсирали!
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28.03.2023 12:54 Відповісти
... єго сегодня муза муха посєтила, абасрала так нємного і ушла ...
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28.03.2023 13:06 Відповісти
Нехай шквариться тут, поки чорти йому казан зі смолою облаштовують
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28.03.2023 12:55 Відповісти
Нехай здохне, але перед цим добряче помучиться!
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28.03.2023 12:57 Відповісти
Скоріше б лапті відкинув , та поспішив на концерт кабиздоха
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28.03.2023 12:57 Відповісти
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28.03.2023 13:04 Відповісти
Сподіваюся, воно перед тим, як сконати, не один рік проведе у якості недієздатного "овоча". Такі виродки на швидку смерть не заслуговують.
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28.03.2023 13:09 Відповісти
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28.03.2023 13:30 Відповісти
приємна новина
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28.03.2023 14:50 Відповісти
 
 