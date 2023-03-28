Окупант Москвін, авто якого підірвали в Маріуполі 27 березня, перебуває в тяжкому стані, - міськрада

Окупанта доставили до лікарні. Саме він раніше був відповідальний за організацію в Маріуполі фільтраційних заходів та за арешти мирних мешканців.

Про це повідомила міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілю спротиву став - Михайло Москвін, начальник "поліції" в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста", - йдеться в повідомленні.

Зараз Москвін перебуває в міській лікарні №2.

"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - заявив. міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, 27 березня в Маріуполі пролунав вибух. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що в повітря злетіла автівка окупаційного "начальника поліції" Москвіна.