Британія та Польща побудують у Львівській і Полтавській областях два тимчасові села для переселенців
Велика Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два тимчасові села. Вони будуть призначені для розміщення переселенців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях. Британія пообіцяла виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування тимчасових сіл.
У британському уряді заявили, що у населених пунктах зможуть проживати приблизно 700 осіб.
"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
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отож...
хотя бы элементарные условия: электричество, вода, бойлер, магазин, школа, дет.садик...
дятьку, ты до сих пор не понял, что переселенцы не выезжают, потому что "боятся остаться в чистом поле без ничего"
хаты - в лучшем случае нужно ремонтировать. электрика если и есть, то прогнила, и бойлер не потянет. вода ушла из колодца, нужно чистить. магазин? ну да, водку-пиво-сигареты купить можно, кое-какие продукты... садиков близко нету, школа в другом селе...
хозяйство не оставишь без присмотра, все растащят, выкопают даже цветы под домом, я уж не говорю про овощи с ягодами...
если в твоем селе все благополучно, но не нужно говорить за остальные села
ты видишь не дальше своего носа и своего села.
я не знаю, что Вам должны москали. мне они ничего не должны, ни маскали ни кацапы.
а как живут люди в селах я знаю, мужики без работы, пьют и воруют, воруют и пьют, а женщины рожают очередного ребенка, чтобы получить пособие. и даже не всегда огород засаживают весь. я это знаю, вижу, когда приезжаю к родственникам.
пост был для переселенцев, коим я не являюсь.
не у всех переселенцев есть средства для восстановления дома и хозяйства.
І навіть засуджувати їх не треба. Для того, щоб люди поверталися або переїзджали в село, держава повинна цим займатися, створювати умови. Ми цього не бачили 30+ років, і навряд чи побачимо з такою владою.
Особенно в нынешней ситуации, когда работы толком и нет. Ещё и в находящихся в упадке сёлах.
А так общеизвестно, что у каждого беженца по 10 000$ долларов в рюкзаке или на крайняк в Украине можно быстро такие деньги заработать. Правда же?
Кстати, в сёлах я так понимаю никаких собственников нет? Увидел домик - заходишь - живёшь. Вот так просто.
Сделайте объявление на соответствующих сайтах об этом. Тогда можно будет судить, а не просто писать, что все ленивые и хотят на готовое прийти.
Ви зробили мій день
Додам відомий вислів:
"Хто не хоче нічого робити - шукає причину.
Хто хоче - шукає можливість."
пока меня не было, местные селюки взломали дом и обокрали. выкопали клубнику.
а в следующий раз спалили старую хату, часть сада, выкопали даже цветы...
зачем селюкам работать - проще украсть.
для тех, кто "шукає можливість" будет меньше возможностей.
Бачиш? В цю гру можна грати вдвох.
Головне не допускати до будівництва наших чинуш, бо розкрадуть все!
А не за краще у селищних голів взяти переліки нічийних хат, або хат, які не відвідують власники. Викупити, зробити нормальне постійне житло в обжитих населених пунктах з інфраструктурою, садочками, школами, медичними закладами. Й робота на селі людям буде - ремонтувати домівки, а переселенцям хати з ділянками..
А тимчасови коробки в полях будувати то така собі перспектива..два рази гроші витрачати. Тим іноземним інвесторам мабудь таке не пропонували. А можна їх гроші як раз пустити на покращення життя у селах, де переселенцям хати виділять
Це погана ідея. Там у нас немає роботи на відмінно від того як є в Польщі чи Британії.
Дешевше та ефективніше буде мікрорайон в якомусь обласному центрі де робота буде гарантовано.