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Британія та Польща побудують у Львівській і Полтавській областях два тимчасові села для переселенців

львів,переселенці

Велика Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два тимчасові села. Вони будуть призначені для розміщення переселенців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях. Британія пообіцяла виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування тимчасових сіл.

У британському уряді заявили, що у населених пунктах зможуть проживати приблизно 700 осіб.

"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять координаційний штаб для допомоги внутрішньо переміщеним особам

Автор: 

Велика Британія (5568) житло (1062) Польща (8489) переселенці (977) Клеверлі Джеймс (78) Львівська область (2423) Полтавська область (1102)


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Топ коментарі
+18
Британія і Польща опікуються переселенцями дужче, ніж уряд зеленського!
Головне не допускати до будівництва наших чинуш, бо розкрадуть все!
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28.03.2023 13:10
+15
хлопці села в Україні є з вільними хатами , тільки переселенці в село не хочуть їм Київ подавай .
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28.03.2023 13:00
+13
Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Раніше вже було, тимчасове для залізничників.

А не за краще у селищних голів взяти переліки нічийних хат, або хат, які не відвідують власники. Викупити, зробити нормальне постійне житло в обжитих населених пунктах з інфраструктурою, садочками, школами, медичними закладами. Й робота на селі людям буде - ремонтувати домівки, а переселенцям хати з ділянками..

А тимчасови коробки в полях будувати то така собі перспектива..два рази гроші витрачати. Тим іноземним інвесторам мабудь таке не пропонували. А можна їх гроші як раз пустити на покращення життя у селах, де переселенцям хати виділять
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28.03.2023 13:12
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хлопці села в Україні є з вільними хатами , тільки переселенці в село не хочуть їм Київ подавай .
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28.03.2023 13:00 Відповісти
в тех хатах есть условия для жизни? в тех селах есть какая-то инфраструктура? работа?
отож...
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28.03.2023 13:15 Відповісти
а тих що збудують буде робота ? може ще зарплата в фунтах ? які тобі умови для життя потрібні ? масажних салонів і барбершопів точно немає . дядьку ,ти досі не зрозумів ,що зараз головна умова це щоб ракети і міни не падали на голову ?
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28.03.2023 13:26 Відповісти
а обеспечить работой в Украине это тоже обязанность британцев и поляков?
хотя бы элементарные условия: электричество, вода, бойлер, магазин, школа, дет.садик...
дятьку, ты до сих пор не понял, что переселенцы не выезжают, потому что "боятся остаться в чистом поле без ничего"
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28.03.2023 13:36 Відповісти
то про що ти пишеш ? я відкрию для тебе Америку в селах є електрика , вода, магазини , школи , садочки , інтернет через який я тобі пишу . а бойлер сам купиш і повісиш ! в чистому полі живуть лише механізатори під час польових робіт .
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28.03.2023 13:50 Відповісти
проедь по селам Украины...
хаты - в лучшем случае нужно ремонтировать. электрика если и есть, то прогнила, и бойлер не потянет. вода ушла из колодца, нужно чистить. магазин? ну да, водку-пиво-сигареты купить можно, кое-какие продукты... садиков близко нету, школа в другом селе...
хозяйство не оставишь без присмотра, все растащят, выкопают даже цветы под домом, я уж не говорю про овощи с ягодами...
если в твоем селе все благополучно, но не нужно говорить за остальные села
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28.03.2023 13:59 Відповісти
я живу в селі , працюю в іншому районі теж в селі майже кожного дня проїжджаю інші села тож добре знаю чим живе село . що прогнило ? береш кабель і проводиш від лічильника через автомат до бойлера . ти здатний жити тільки на всьому готовому з прислугою ! сиди в шпаківні бо в селі загинеш .
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28.03.2023 14:15 Відповісти
понятно... марафоновирус не излечим.
ты видишь не дальше своего носа и своего села.
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28.03.2023 14:35 Відповісти
в місті гарні лікарі тож лікуйся поки не пізно ! ти за 30 років мову не вивчив ,куди тобі цвяха забити пальці розіб'єш ! бережи себе дівчинко .
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28.03.2023 14:43 Відповісти
Ви завжди чекаєте подачки як москалі " нам дрлжни". Люди в селах самі працюють і не чекають, бо українці- господарі. Я особисто беру лопату , копаю город і саджу. При тому, що з міста. Їду в село, де є криниця і лише газ, перу ручками.
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28.03.2023 16:26 Відповісти
лично я так и делал... без газа и действующего колодца.

я не знаю, что Вам должны москали. мне они ничего не должны, ни маскали ни кацапы.

а как живут люди в селах я знаю, мужики без работы, пьют и воруют, воруют и пьют, а женщины рожают очередного ребенка, чтобы получить пособие. и даже не всегда огород засаживают весь. я это знаю, вижу, когда приезжаю к родственникам.

пост был для переселенцев, коим я не являюсь.
не у всех переселенцев есть средства для восстановления дома и хозяйства.
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28.03.2023 17:07 Відповісти
Так, є вільні хати по селах. Зазвичай вони без світла, вода з криниці (не завжи працює), без газу, і навіть без оптоволоконного інтернету. І без роботи. Береш дітей, заїжджаєш та живеш щасливе життя на природі. Раджу заїжджати взимку, щоб одразу був hardcore-mode.
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28.03.2023 13:34 Відповісти
уявляєш я живу з дітьми в селі і пишу тобі через кабельний інтернет .є села де три оператора інтернету .де будуть працювати переселенці в нових селах ? мене бісить ваша міська тендітність !
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28.03.2023 13:55 Відповісти
Немає сенсу глузувати. Ті, хто народився і все життя прожив у місті, вас все одно не зрозуміють.
І навіть засуджувати їх не треба. Для того, щоб люди поверталися або переїзджали в село, держава повинна цим займатися, створювати умови. Ми цього не бачили 30+ років, і навряд чи побачимо з такою владою.
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28.03.2023 14:05 Відповісти
тільки умови собі я створював сам , не чекаючи подачок від держави .сам провів воду , каналізацію , газ , інтернет . сніг теж чищу сам , не чекаю двірника . ті хто звик жити в місті ні коли не будуть жити в селі навіть побудованому поляками . а глузувати маю повне право , бо нас називають селюками безпорадні створіння з шпаківень .
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28.03.2023 14:22 Відповісти
А деньги провести всё это конечно же есть у каждого беженца?
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28.03.2023 14:29 Відповісти
мені деньги ніхто не дарував , я їх заробляв важкою працею в полі . ви спочатку з'ясуйте це біженці чи халявщики . я повторюю зараз головне щоб ракети і бомби на голову не падали !
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28.03.2023 14:38 Відповісти
Не ну раз ты заработал, то это конечно значит, что и все остальные смогут.

Особенно в нынешней ситуации, когда работы толком и нет. Ещё и в находящихся в упадке сёлах.

А так общеизвестно, что у каждого беженца по 10 000$ долларов в рюкзаке или на крайняк в Украине можно быстро такие деньги заработать. Правда же?

Кстати, в сёлах я так понимаю никаких собственников нет? Увидел домик - заходишь - живёшь. Вот так просто.
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28.03.2023 14:45 Відповісти
мої фірмі потрібні трактористи і агрономи , приходьте на роботу ! "домик" в селі коштує 20000-30000 грн багато власників погодяться на оплату частинами або здадуть в аренду . я на літо заселяв солдат , зараз хлопці на фронті .
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28.03.2023 14:55 Відповісти
Мне не нужно.
Сделайте объявление на соответствующих сайтах об этом. Тогда можно будет судить, а не просто писать, что все ленивые и хотят на готовое прийти.
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28.03.2023 15:00 Відповісти
оголошення є . тільки селян забрали до війська , а міські розповідають роботи нет .
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28.03.2023 15:15 Відповісти
"нас називають селюками безпорадні створіння з шпаківень"
Ви зробили мій день
Додам відомий вислів:
"Хто не хоче нічого робити - шукає причину.
Хто хоче - шукає можливість."
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28.03.2023 14:41 Відповісти
та-да... построил новый домик в селе, подключил, провел свет, почистил колодец, провел воду, немного посадил огород, цветы...
пока меня не было, местные селюки взломали дом и обокрали. выкопали клубнику.
а в следующий раз спалили старую хату, часть сада, выкопали даже цветы...
зачем селюкам работать - проще украсть.
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28.03.2023 15:01 Відповісти
Можна взагалі нічого не робити. Писати заповіт та потихеньку повзти на кладовище.
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28.03.2023 15:15 Відповісти
уже так и делаю.
для тех, кто "шукає можливість" будет меньше возможностей.
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28.03.2023 15:23 Відповісти
Під лежачий камінь завжди встигнемо. Треба жити й працювати.
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28.03.2023 15:28 Відповісти
працюйте... украсть еще есть что.
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28.03.2023 15:38 Відповісти
Я створіння з шпаківнi, але я шаную трударiв села! Завдякi селу, навiть у военi часи, ми не голодуемо, магазини забитi харчами. Так, цiни зросли, але продукти е... 😊
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28.03.2023 16:54 Відповісти
тоді питання саме для вас . де краще пожити до перемоги в місті під постійними обстрілами (Авдіївка , Бахмут , Часів Яр )чи в селі з водою в криниці ?
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28.03.2023 17:20 Відповісти
я з села теж. Знаю що пишу. Щоб зробити нормально хату з того що можна отримати умовно безкоштовно треба вкласти не малі гроші та декілька місяців роботи.
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01.04.2023 18:55 Відповісти
це тимчасове житло ! коли в мене вибухнув газ мені і моєму 2-х річному сину чомусь безкоштовного житла не дали !
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01.04.2023 23:20 Відповісти
Ну то взяв би собі роздовбану кинуту хату у селі. Ти ж казав що без проблем провів собі три інтернети, два водопроводи, каналізацію та сонячні батареї - зробив би за день цукерочку та жив щасливо. Бісить ваша міська тендітність.
Бачиш? В цю гру можна грати вдвох.
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02.04.2023 15:01 Відповісти
А для чого будувати будинки в місцях потенційної небезпеки? Є області більш віддалені від кацапії , війна ж ще не закінчилися чи вже закінчилися ?
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28.03.2023 13:00 Відповісти
Я живу у Сумах, нашу прикордонну зону області постійно обстрілюють. Але хочу сказати, що в нашому місті та області багато переселенців... І навіть у моєму 16-ти квартирній хрущовці нещодавно з'явилася родина переселенців із Херсона. Не знаю чим це викликано-адже ми за 35 км від кордону з рашою.
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28.03.2023 17:03 Відповісти
ну якшо тимчасові..якшо ще землю виділять під городи та садок...то вже буде постійно.
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28.03.2023 13:02 Відповісти
Британія і Польща опікуються переселенцями дужче, ніж уряд зеленського!
Головне не допускати до будівництва наших чинуш, бо розкрадуть все!
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28.03.2023 13:10 Відповісти
Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Раніше вже було, тимчасове для залізничників.

А не за краще у селищних голів взяти переліки нічийних хат, або хат, які не відвідують власники. Викупити, зробити нормальне постійне житло в обжитих населених пунктах з інфраструктурою, садочками, школами, медичними закладами. Й робота на селі людям буде - ремонтувати домівки, а переселенцям хати з ділянками..

А тимчасови коробки в полях будувати то така собі перспектива..два рази гроші витрачати. Тим іноземним інвесторам мабудь таке не пропонували. А можна їх гроші як раз пустити на покращення життя у селах, де переселенцям хати виділять
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28.03.2023 13:12 Відповісти
Неподобство! Гроші повинні перерахувати на Офіс. Офісно-зельониє заслужили право на те, щоб самими будувати те, що "конче потрібно" Україні!
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28.03.2023 13:12 Відповісти
Навіщо будувати нові і тимчасові (шкодячи та використовуючи зайві земельні ресурси) якщо в країні повно порожніх сіл, які можна відродити? Крім того, є мало заселені містечка де теж можна при бажанні навести лад і створити комфортні умови проживання.
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28.03.2023 13:18 Відповісти
Ну, звісно. А пропозицію щодо місця будівництва давала зевлада. Не поляки ж.
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28.03.2023 13:34 Відповісти
Тому що завезти та встановити розбірні лего-будинки швидше, ніж відновлювати села, які і самі українці "чомусь" не хочуть відновлювати.
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28.03.2023 13:36 Відповісти
Лишіт вже цей Львів в спокої!
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28.03.2023 13:34 Відповісти
Села?

Це погана ідея. Там у нас немає роботи на відмінно від того як є в Польщі чи Британії.

Дешевше та ефективніше буде мікрорайон в якомусь обласному центрі де робота буде гарантовано.
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28.03.2023 13:40 Відповісти
...доцільно-раціонально витрачатися, якщо ті 700 осіб (усього-то) - діти, їх мами, інваліди чи старі...
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28.03.2023 13:49 Відповісти
 
 