Британія та Польща побудують у Львівській і Полтавській областях два тимчасові села для переселенців

Велика Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два тимчасові села. Вони будуть призначені для розміщення переселенців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях. Британія пообіцяла виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування тимчасових сіл.

У британському уряді заявили, що у населених пунктах зможуть проживати приблизно 700 осіб.

"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

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