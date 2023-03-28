Ціна на овочі - на піку. Дешевше буде лише з новим врожаєм, - Мінагрополітики

Ціни на овочі в Україні вже досягли сезонного піку. Але значного здешевлення можна очікувати лише з появою нового врожаю.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися", - сказав він.

Висоцький зазначив, що щорічно навесні овочі найдорожчі. "Зараз фактично ми проходимо пік", - додав заступник міністра.

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За його словами, цього року до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, оскільки зберігання потребує затрат електроенергії. "І велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту", - сказав він.

Крім того, багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. "Через окупанта вони не були доступні українському споживачу", - зазначив Висоцький.

Заступник міністра розповів, що цього року збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України. "Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай", - сказав він.

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Водночас, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".