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Ціна на овочі - на піку. Дешевше буде лише з новим врожаєм, - Мінагрополітики

продукты,овощи

Ціни на овочі в Україні вже досягли сезонного піку. Але значного здешевлення можна очікувати лише з появою нового врожаю.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися", - сказав він.

Висоцький зазначив, що щорічно навесні овочі найдорожчі. "Зараз фактично ми проходимо пік", - додав заступник міністра.

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За його словами, цього року до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, оскільки зберігання потребує затрат електроенергії. "І велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту", - сказав він.

Крім того, багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. "Через окупанта вони не були доступні українському споживачу", - зазначив Висоцький.

Заступник міністра розповів, що цього року збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України. "Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай", - сказав він.

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Водночас, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".

Автор: 

Мінагрополітики (1547) продукти (1135) ціни (3919)


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Топ коментарі
+26
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28.03.2023 13:35
+18
Ау...Мосийчучка...по чем там борщевой набор?
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28.03.2023 13:39
+16
Ось виявляється для чого нам мінагромполітики!
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28.03.2023 13:36
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В Одесі цибуля по 50 - 60гр.
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28.03.2023 13:34 Відповісти
Так она ж не украинская. Это с Польши и вроде с Греции (но не точно). Как и многое другое. А это доп. затраты.
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28.03.2023 13:45 Відповісти
Безумовно.

Українська під 80.
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28.03.2023 13:47 Відповісти
у нас 48-54 грн.цибуля
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28.03.2023 14:04 Відповісти
Зауважу, що Мінагрополітики могло б вказати реальну присину "сезонного" подорожчання овочів - здачу кацапам основних регіонів вирощування овочів (і не тільки овочів) - півдня України.
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28.03.2023 14:31 Відповісти
Молдова
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28.03.2023 16:07 Відповісти
Київ: 40-45 грн.
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28.03.2023 14:18 Відповісти
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28.03.2023 13:35 Відповісти
Щовесни відкриття: цибулю треба закуповувати восени.
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28.03.2023 13:40 Відповісти
І яйця!)
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28.03.2023 13:42 Відповісти
Мені кури так клумби погребли, що ваша порада здається доречною.

Жарт)
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28.03.2023 13:52 Відповісти
Є простіший варіант: вернути "бариг".

Ціни впадуть в 2-6 разів.
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28.03.2023 13:46 Відповісти
А геморой в мозгах тоже сразу рассосется?
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28.03.2023 13:51 Відповісти
У кого?
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28.03.2023 13:52 Відповісти
У любителей колбасы по 1.80 хлеба 0.14 газировки, мороженного и тд по дешевым ценам и другой такой полной бессмыслицей, но такой популистской.
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28.03.2023 14:03 Відповісти
А що поганого в таких цінах?
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28.03.2023 14:20 Відповісти
В цифрах на ценах никогда ничего нет поганого, это просто цифры. А вот то что ими любую чушь стараются обосновать это погано.
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28.03.2023 14:28 Відповісти
Гемор у мізках у зеленої плісняви. Навряд там щось зміниться. Це діагноз. Пожиттєво.
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28.03.2023 14:23 Відповісти
К сожалению не только у них и тоже пожизненно.
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28.03.2023 14:30 Відповісти
Ось виявляється для чого нам мінагромполітики!
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28.03.2023 13:36 Відповісти
Статисти. І не тільки це міністерство
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28.03.2023 13:48 Відповісти
яке відношення і вплив він має до ціноутворення овочів? з таким самим успіхом цей баклан міг прокоментувати новини спорту та балет
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28.03.2023 13:36 Відповісти
Саме такі "вкиди в ЗМІ" приводять до зростання цін на певні категорії продуктів.
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28.03.2023 13:39 Відповісти
Гарна картинка до статті, немов зійшла з книги "О вкусной и здоровой пище".
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28.03.2023 13:39 Відповісти
Ау...Мосийчучка...по чем там борщевой набор?
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28.03.2023 13:39 Відповісти
Ці тендеристи на свій карман докеруються до щєй для українського народу.
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28.03.2023 13:42 Відповісти
найбажаніший пік - той, що нескорений...
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28.03.2023 13:40 Відповісти
овощі незламності
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28.03.2023 13:46 Відповісти
.....З ТАКИМ УРЯДОМ НЕ ТІЛЬКИ МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС ПОМРЕ А І АГРАРІЇ ЛЯЖУТЬ....ДОКЕРУВАЛИСЯ....ЩО ЦИБУЛЯ 60....А ЇМ ВСЕ ОДНО У НИХ НЕ ПЕНСІЇ НЕ ЗАРПЛАТИ НЕ ТАКІ ЯК У СУСПІЛЬСТВА...КУДИ ДИВИТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТ...ЕКОНОМІКИ НЕМАЄ ВЖЕ...ЩО ДАЛІ...
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28.03.2023 13:41 Відповісти
Вибачте, а де Ви бачили Президента?

Отой бугай, що всякі картиночки в телеграмі постить (той, що агент Козир)? - так, він все вирішує, але його ніхто не обирав в президенти.

А отой зюзік, якого обрали? - так йому Козир максимум дозволяє щось гундосити у відосиках...
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28.03.2023 13:50 Відповісти
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28.03.2023 13:54 Відповісти
а далі багаторічна криза,падіння економіки на 40% буде легкою неприємністю.з подорожчанням світла та газу почнуть дорожчати продукти,товари та послуги,з подорожчанням комуналки та податків населення вгонять в ніщету та долгову кабалу і це все в час війни коли і так все тримається лише на інтузіазмі і люди САМІ виживають без допомоги держави!!!на біржах праці не становлять нових безробітних,немає вакансій!!!зате статистика у нас ридає від ,,уміления,,, що безробіття скорочується.за 30 років при владі одни тварини та ******** що рижі,медові,шапкоздирні,сивочолі,зелені-всі вони виконують свої приоритети!!!
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28.03.2023 13:54 Відповісти
Ціни на овочі в пику покупцям .
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28.03.2023 13:42 Відповісти
Киздун
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28.03.2023 13:43 Відповісти
Так при "баригах" було ж дешевше, ні?

Як же борщовий набір ім. мосєйчукчі?!

Як же охайний дідусь з половинкою пельменя?
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28.03.2023 13:45 Відповісти
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28.03.2023 13:58 Відповісти
А Зеля з половинкою огірка. Вова-півогірка.
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28.03.2023 14:10 Відповісти
Раніше Херсон кормив овочами всю Україну. Тепер посівні площі або окуповані, або заміновані, або під обстрілами. Та ще скільки сіл знищено.
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28.03.2023 13:47 Відповісти
Зеленому танцюристу явно заважають його сталеві яйця...

Чому при "баригах" нічого не було окуповано?
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28.03.2023 13:51 Відповісти
Тому що в кріслі президента сидів не ***********, як цей зрадник.
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28.03.2023 13:57 Відповісти
Я живу на заході. Клімат, звичайно, не Херсонщина, але прекрасно росте і цибуля, і помідорчики і все решта, хіба, крім, хіба, динь-кавунів. А чим засіяли і далі засівають? А соя-кукурудза, бо ж валюта в офшорах. А хто в нас "аграрії"? Чиї всі ті агрохолдинги?
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28.03.2023 13:59 Відповісти
В моїй Запорізькій області засіяно лише 20%. Решта або в окупації,або під обстрілами. Помідори і кавуни не поступаються херсонським. Клімат такий самий.
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28.03.2023 14:05 Відповісти
То розуміло. Але ж для того і є уряд, щоб думати, як населення нагодувати. Якщо втрачено на Півдні, то ж мали б перенести головне виробництво кудись на Захід. А для цього треба інвестиції. податкові преференції, законодавчі ініціативи якісь, щоб не всі землі ріпаком і соєю, щоб і про помідори подумали. Уряд, курва, для того і є? Точніше, мав би бути! Та законодавчо зобов`яжте ті агрохолдинги якусь частину площ під городину, та введіть якісь податкові преференції, якісь пільги, та гарантуйте закупівлю... ****, та ж ту пілятську владу ми для чого годуємо і утримуємо?!
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28.03.2023 14:11 Відповісти
Неможливо кавуни перенести в Чернігівську чи Волинську область. Їх там не буде.
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28.03.2023 14:44 Відповісти
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28.03.2023 17:44 Відповісти
Ти здивуєшься.На Черкащині росте і виноград і персики і кавуни і дині.Провсі овочі я вже мовчу.А вирощують чомусь тільки зернові .Бо це легше.
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28.03.2023 14:31 Відповісти
Воно так. Але кавун кавуну різниця. Я родом з Кіровоградщини це південніше трохи але щось кавуни мілкі та несолодкі.
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28.03.2023 14:45 Відповісти
Треба вчитися.Зараз з інтернетом на много простіше.Я тут недавно осилився.Так у селі кавуни у всіх росли маленькі.Зараз такі як і в Херсоні.Я їх нівчив.Сам вчився з інтернету.
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28.03.2023 14:54 Відповісти
"А вирощують чомусь тільки зернові .Бо це легше."... Це не тільки легше! БО треба Оман кормити. А це ВИГІДНІШЕ!
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28.03.2023 15:01 Відповісти
Ось і я про це.Кому ми нах нужни?
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28.03.2023 15:11 Відповісти
Після того як зелені монополізували ринок добрив і продають мінеральні добрива фермерам по 50 000 грн. за тону,не варто чекати зниження божевільних цін на ринку. До речі ми давно переплюнули США по цінах майже на все,в нас значно дорожче і некісніше.
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28.03.2023 13:50 Відповісти
Зрозуміло. Війна, окупований південь, втрачено або знищено основні виробництва овочів. І тут запитання - що уряд зробив, що компенсувати втрати виробництвом, скажімо, на заході України? Тут так само родить і цибуля, і помідори і огірки... Які перспективи і які кроки по нарощуванню тут тепличного господарства? Активна війна вже другий рік. Торік все було зрозуміло, а що на цю весну-літо? Які інвестиції, преференції? А НІХРЕНА! Просто тупо ніхрена. Головні культури - пшениця, кукурудза, соя... А для чого, правда? Агарні бонзи про таке і не думають, для них головне, щоб продати закордон, щоб валюта в офшорах. А решта глибоко похрін...
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28.03.2023 13:55 Відповісти
У мене дача поруч з полями якоїсь аграрної фірми і десь з двадцять років там садять почергово виключно соняшник, кукурудзу та сою. Більше нічого їм не треба.
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28.03.2023 14:15 Відповісти
Ну а я про що... Бо то експорт, валюта... І, що найгірше, тут мізер залишається. Все ж то через липучі рученята трейдерів всіляких і в офшорних банках...
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28.03.2023 14:18 Відповісти
От для чого нам оте ''міністрельство'' від якого нічого не залежить, адже вся ''агрономія'' в приватних руках.? Для чого витрачатися на ціле міністерство. Агову, зелені!!! Ви піарилися що зекономили на зарплатах воїнам ЗСУ!! А не хочете попіаритися на зарплатах непотрібного міністерства?!
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28.03.2023 13:58 Відповісти
В кожному колхозі --була огородня
Жив рядом з пунктом переробки і заготовки овочів
Черги на сдачу овочів були кілометрові
Під г. Суми було декілька совхозів по вирощуванні овочів плюс теплицітеплиці
З поливними землями
І не чекали овочі з херсону /хіба що ранні /
Тепер все засіяно /пшениця кукуруза рапс/ до 90%землі орної
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28.03.2023 13:59 Відповісти
Огородня в колхозі була тому, що людям не дозволяли мати більше 6 соток городу вдома. Зараз усі мої родичі в селі мають паї по кілька гектарів і картоплі, цибулі, моркви, буряків їм вистачає і для себе, і на продаж, і худобу годувати.
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28.03.2023 14:08 Відповісти
кури вкрай обнагліли..
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28.03.2023 14:05 Відповісти
Лежить перець, лежать помідори. Все гниє...ніхто не бере
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28.03.2023 14:08 Відповісти
И шо !!?? Пенсионерам на 2000 грн, в спячку ложится до нового урожая ??
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28.03.2023 14:11 Відповісти
Чого, бабусі кажуть із заздрістю, що на руснявого полоненого йде 10тис. грн...((
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28.03.2023 16:01 Відповісти
Новий хід Офісу. Щоб не звинувачували в завищені в три рази ціни на закупівлю МО, ми піднімемо ціни на все до такого рівня, що Рєзніков зможе сказати - От бачите? Мої ціни були нижчими, ніж ви тепер купуєте!
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28.03.2023 14:13 Відповісти
Згоден. Слушна ідея.
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28.03.2023 14:48 Відповісти
Маячня. До нового врожаю встигнуть підвищити тарифи, що одразу відіб'ється на цінах, які і так зростають щодня практично на все. Тому далі буде ще дорожче і в Мінагрополітики дуже добре це розуміють, але свідомо брешуть.
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28.03.2023 14:31 Відповісти
Ціни будуть тільки підвищуватися.Якщо зросте ціна електрики і газу,то і все інше зросте.
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28.03.2023 14:45 Відповісти
Шмигаль прокукурікав про підвищення цін на електрику, і враз підняли на продукти. Потім відклали а ціни залишились. А Шмигаль в шоколаді. Недаремно ж кукурікав.
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28.03.2023 14:56 Відповісти
Ніколи не думав що цибуля є таким важливим стратегічним продуктом. Мені особисто вистачає кілограма-другого на місяць. Картопля споживається набагато більшими об'ємами, і вона зараз на базарі дуже дешева: 6-9 гр./кг
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28.03.2023 14:57 Відповісти
Ми українці вже звикли до французького цибулевого супу, спаржі та фуагра. І що нам тепер робити?
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28.03.2023 15:04 Відповісти
Де там свідки дорогої цибулі та піввареників?
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28.03.2023 15:16 Відповісти
очередная лапша про новый урожай . Пример РЕЗНИКОВА .... сколько напишут , столько и будет
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28.03.2023 17:10 Відповісти
 
 