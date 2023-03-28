Ролик про "напад українських військових на жінку з дитиною" - повний провал та черговий тупий фейк роспропаганди, - ГУР МО

У Головному управлінні розвідки прокоментували черговий фейк російських загарбників про нібито "напад українських військових на жінку з дитиною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Про постановочність відео свідчать наступні аргументи:



1. Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище днр;

2. Одне з джерел вкиду - нік "Юрий Алексеич Z V";

3. Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту;

4. Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України;

5. Кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений на росії та ніколи не поставлявся до України;

6. Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук", - йдеться в повідомленні.

У ГУР МО звернули увагу, що цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське МЗС, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", миттю його прибрало.

"Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації), як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу - з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу. Ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами", - зазначили у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські пропагандисти зняли недолугий сюжет про нібито напад "українських фашистів" на автівку, у якій перебувала жінка із дитиною.

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