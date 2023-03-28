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Новини Війна
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Ролик про "напад українських військових на жінку з дитиною" - повний провал та черговий тупий фейк роспропаганди, - ГУР МО

фейк

У Головному управлінні розвідки прокоментували черговий фейк російських загарбників про нібито "напад українських військових на жінку з дитиною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Про постановочність відео свідчать наступні аргументи:

1. Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище днр;
2. Одне з джерел вкиду - нік "Юрий Алексеич Z V";
3. Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту;
4. Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України;
5. Кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений на росії та ніколи не поставлявся до України;
6. Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук", - йдеться в повідомленні.

У ГУР МО звернули увагу, що цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське МЗС, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", миттю його прибрало.

"Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації), як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу - з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу. Ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами", - зазначили у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські пропагандисти зняли недолугий сюжет про нібито напад "українських фашистів" на автівку, у якій перебувала жінка із дитиною.

Читайте: Росіяни різали свинину на Корані та спалювали його, видаючи себе за українських військових, - МЗС попередило про черговий фейк окупантів. ФОТО

Автор: 

розвідка (3857) росія (65035) фейк (743)


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Топ коментарі
+21
нє щоб порадитись з Шефіром як постановку зробили , лузери
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28.03.2023 14:00
+17
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас! © (Ліна Костенко).
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28.03.2023 14:06
+14
Яка країна-такі і фейки
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28.03.2023 14:01
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нє щоб порадитись з Шефіром як постановку зробили , лузери
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28.03.2023 14:00 Відповісти
а какой смысл оправдывацца? да и перед кем? перед кацлами?
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28.03.2023 14:01 Відповісти
Ну, оправдывацца и развенчивать это разные вещщи...
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28.03.2023 14:04 Відповісти
Яка країна-такі і фейки
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28.03.2023 14:01 Відповісти
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас! © (Ліна Костенко).
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28.03.2023 14:06 Відповісти
будь яка цивілізована країна вже подала б позов на розгляд міжнародного суду, включаючи і відеоматеріали, ы показання свідків. Але ж кацапам якось некомільфо подавати в суди такі "докази", обісралися, як завжди. "Чтобы россия ни делала, её всё равно жалко.".
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28.03.2023 14:16 Відповісти
Це нашим дипломатам необхідно цей ролик на засіданні ООН розібрати покадрово.
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28.03.2023 22:49 Відповісти
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28.03.2023 14:32 Відповісти
Цей ролик не просто фейк, - цей ролик направлений на розпалювання національної ненависті, так що до виробників і просувантів "цього" мають бути вжиті дуже серйозні заходи.
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28.03.2023 14:38 Відповісти
Да, недопрацьовуе вовка-помйотович.
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28.03.2023 14:52 Відповісти
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28.03.2023 14:54 Відповісти
С чего вы взяли, что это провал? Его целевая аудитория не украинцы. Это у нас его разоблачили. А у москалей никто разоблачений смотреть не будет.
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Я вообще не понял какая цель погони была
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28.03.2023 16:42 Відповісти
Рашистські під@р@си у своєму репертуарі!!!
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28.03.2023 19:53 Відповісти
Звук наложен 100 %. Актер с таким грохотом что то разбил на автомобиле, я даже не понимаю что именно можно было так разбить, а регистратор даже не вздрогнул.
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29.03.2023 22:21 Відповісти
Еще заметил что звук удара какой то компьютерный. Как будто из игры какой то, вообще не связан с автомобилем.
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29.03.2023 22:40 Відповісти
 
 