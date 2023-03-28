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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Комісія ООН і далі збиратиме докази геноциду в Україні, якщо їй продовжать мандат

ізюм

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність в Україні і розслідуватиме воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, якщо їй продовжать мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Бабелю" заявив голова комісії Ерік Мьосе.

У перший тиждень квітня Рада ООН з прав людини вирішуватиме, чи продовжувати цій Комісії мандат. Якщо мандат не продовжать, то комісія припинить свою діяльність в Україні.

"Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства", - заявив Мьосе.

Як зазначається, не всім комісіям продовжують дію їхніх повноважень на період, доки триває відповідна війна.

Щодо "виявлення геноциду", то Мьосе зазначив, що комісія приймає та розглядає інформацію з різних джерел, зокрема національні судові процеси. Однак, незалежно від джерела, комісія має право робити власні висновки на основі незалежної та неупередженої оцінки доказів.

Відповідаючи на питання про те, що росія фактично знищує українську ідентичність у дітей, і як відслідковує комісія це, він відповів, що Комісія намагалася отримати доступ до окупованих територій, але не має його.

"Комісія зібрала інформацію з інших джерел, зокрема, про такі питання як освіта на окупованих територіях. Юридичні висновки робляться після аналізу сукупності перевірених доказів. Якщо всі необхідні елементи порушення є та відповідають стандартам доведення Комісії, тоді Комісія публічно заявляє про свій правовий висновок у своїх доповідях", - зазначив Мьосе.

Також читайте: Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду у війні проти України

Автор: 

геноцид (307) ООН (3343) росія (65035) Україна (5878) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+12
А який сенс в цьому ООН,проплачена ******* контора!
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28.03.2023 14:00
+8
от прикольний той оон, збирають докаци гєноциду, але його не бачать!
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28.03.2023 14:11
+5
може вони тут займаються розвідкою для кацапії, бо якось важко пояснити що вони тут корисног роблять?
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28.03.2023 14:12
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А який сенс в цьому ООН,проплачена ******* контора!
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28.03.2023 14:00 Відповісти
може вони тут займаються розвідкою для кацапії, бо якось важко пояснити що вони тут корисног роблять?
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28.03.2023 14:12 Відповісти
Ta nevze...... vony z ogolosyly, 6o ne znaj6ly dokaziv genozydu v Ukraini 🤯
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28.03.2023 14:01 Відповісти
Тій беззубій ООНі можна хіба що щось інше продовжити.
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28.03.2023 14:03 Відповісти
от прикольний той оон, збирають докаци гєноциду, але його не бачать!
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28.03.2023 14:11 Відповісти
Гнати цю прикормлену кацапами оонку,доки вони не визнали геноцид українців 'українськими нацистами'.
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28.03.2023 14:23 Відповісти
Тут мова не про "мандат" (мандат отримано ООН в 1947 році в момент створення), а про гроші на розслідування які ООН може виділити, а може і не виділити. Якщо не виділять гроші то тоді це означатиме що злочинів не існує - "нєту тєла - нєту дєла" і "бабло побєждаєт зло". Вбивці сидять в Раді Безпеки ООН... Реально "мєрзость"...
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28.03.2023 14:37 Відповісти
ООН назбирає доказів про гєнацид москвоязичних.
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28.03.2023 14:39 Відповісти
Якщо подивитись на їхні звіти та заяви, то від цієї комісії для України більше шкоди ніж користі.
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28.03.2023 14:44 Відповісти
Від ООН користі-як від козла молока.Це просто фактор додаткового тиску на світ і геополітичних стремлінь членів Ради безпеки.
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28.03.2023 15:38 Відповісти
 
 