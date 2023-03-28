Комісія ООН і далі збиратиме докази геноциду в Україні, якщо їй продовжать мандат

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність в Україні і розслідуватиме воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, якщо їй продовжать мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Бабелю" заявив голова комісії Ерік Мьосе.

У перший тиждень квітня Рада ООН з прав людини вирішуватиме, чи продовжувати цій Комісії мандат. Якщо мандат не продовжать, то комісія припинить свою діяльність в Україні.

"Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства", - заявив Мьосе.

Як зазначається, не всім комісіям продовжують дію їхніх повноважень на період, доки триває відповідна війна.

Щодо "виявлення геноциду", то Мьосе зазначив, що комісія приймає та розглядає інформацію з різних джерел, зокрема національні судові процеси. Однак, незалежно від джерела, комісія має право робити власні висновки на основі незалежної та неупередженої оцінки доказів.

Відповідаючи на питання про те, що росія фактично знищує українську ідентичність у дітей, і як відслідковує комісія це, він відповів, що Комісія намагалася отримати доступ до окупованих територій, але не має його.

"Комісія зібрала інформацію з інших джерел, зокрема, про такі питання як освіта на окупованих територіях. Юридичні висновки робляться після аналізу сукупності перевірених доказів. Якщо всі необхідні елементи порушення є та відповідають стандартам доведення Комісії, тоді Комісія публічно заявляє про свій правовий висновок у своїх доповідях", - зазначив Мьосе.

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