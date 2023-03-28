УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10409 відвідувачів онлайн
Новини
12 525 38

Хабар у $5 млн від Злочевського: Кічу зобов’язали задонатити 100 млн грн та присудили умовний термін

андрей,андрій,кича,кіча

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену колишнім топменеджером Burisma Group Андрієм Кічею в рамках справи про рекордний хабар в історії Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Кічу винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів". За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів"", - йдеться у повідомленні.

Читайте: За фігуранта справи про рекордний хабар у $6 млн Кічу внесли заставу 40,36 млн грн

Нагадаємо, 12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Автор: 

хабар (4697) Злочевський Микола (208) вирок (1064) САП (2212) Burisma (43) Кіча Андрій (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
вернулись во времена покупки индульгенций.
показати весь коментар
28.03.2023 14:21
+19
для фонду Зеленського
показати весь коментар
28.03.2023 14:39
+17
Угу...Його ще й нагородять і присвоять звання "Почесний волонтер".
Показово покарали за рекордний хабар.Вирок-рекордний пердь у калюжу.
показати весь коментар
28.03.2023 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звучить моцно: задонатити 100 млн. грн))
показати весь коментар
28.03.2023 14:17 Відповісти
для фонду Зеленського
показати весь коментар
28.03.2023 14:39 Відповісти
Угу...Його ще й нагородять і присвоять звання "Почесний волонтер".
Показово покарали за рекордний хабар.Вирок-рекордний пердь у калюжу.
показати весь коментар
28.03.2023 14:41 Відповісти
5000000$ х 38 гр. = 190000000 гр.
190000000гр. - 100000000гр. = 90000000гр. (прибутку)...
Якось так...
показати весь коментар
28.03.2023 15:00 Відповісти
вернулись во времена покупки индульгенций.
показати весь коментар
28.03.2023 14:21 Відповісти
А я знаю чей сын побирался в Бурисме, в этом рассаднике коррупции Его бацка нам щас тормозит ленд-лиз кстати
показати весь коментар
28.03.2023 14:23 Відповісти
Працювати в "Бурисмі" то вже злочин? https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-hunter-biden-burisma-memoir/31180490.html
показати весь коментар
28.03.2023 14:34 Відповісти
Я уже ничему не удивляюсь в этой жизни. После всего ******* шо за год произошел. так что мог и побираться, честный отец - не всегда честный сын. бабки кого хош могут испортить, а большые и подавно
показати весь коментар
28.03.2023 14:36 Відповісти
При тому, що він ще наче воював у Афгані, чи Іраку.
показати весь коментар
28.03.2023 16:53 Відповісти
Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік. Джерело:

Тут не так все просто: десь той Кіча засвітиться у якійсь справі (мабуть за ним шлейф тягнеться) і поїде на кічу. Як варіант.
показати весь коментар
28.03.2023 14:25 Відповісти
Ну й прізвище...
показати весь коментар
28.03.2023 14:22 Відповісти
Кіча, Ківа, какая разніца, да хоть Чапа
показати весь коментар
28.03.2023 14:25 Відповісти
Кіча - по блатному "в'язниця".
показати весь коментар
28.03.2023 14:26 Відповісти
Википедия пишет шо он хокейній арбитр, чтож, не плохо
показати весь коментар
28.03.2023 14:31 Відповісти
А дахувальниця послицею. А її яка частка ?
показати весь коментар
28.03.2023 14:25 Відповісти
Кічу на кічу.
показати весь коментар
28.03.2023 14:25 Відповісти
З языка знялi ))
показати весь коментар
28.03.2023 14:58 Відповісти
Эта новость подарок трампистам и врагам Украины
показати весь коментар
28.03.2023 14:33 Відповісти
Це вони СВОЇ КРОВНІ віддають! Повністю знекровились. А тепер в окопи відправити на виправлення. А перед цим прив'язати скотчем до стовпа, як прив'язують дибілів, що крадуть по супермаркетах усяке лайно, та по законам ВОЄННАГО ВРЄМЄНІ обмазати собачим лайном... А ні! ТУТ ЖЕ МІЛЛЛІЙОООНИ! З профі так не можна робити.
показати весь коментар
28.03.2023 14:34 Відповісти
Як там у класиків:
Чого Мавроді посадили? Не ділився!
А чому випустили? Поділився.
показати весь коментар
28.03.2023 14:34 Відповісти
донат вдвічі меньший за хабар, можно жити
показати весь коментар
28.03.2023 14:35 Відповісти
Донат-це добровільний благодійний внесок на користь певної справи.
Чи може в карному кодексі ввели таке покарання як донат?Чи судять патріота-мецената?
показати весь коментар
28.03.2023 14:52 Відповісти
Шахраї для шахраїв!
показати весь коментар
28.03.2023 14:39 Відповісти
От гарно. Кіча задонатить ВКРАДЕНИХ З БЮДЖЕТУ 100лямів...і красавчик. На кого це розраховано? На 72%?😳
показати весь коментар
28.03.2023 14:44 Відповісти
Чекаємо на донат відкат та від бородатої бабусі ВАЗеленського.
показати весь коментар
28.03.2023 15:02 Відповісти
Шо там сьогодні підлабузник дерьмака, з МЗС про ЄС та НАТО свистів?
МожнаДоговориться. Зеленський узаконив хабар. Ай мАлАдец.

Триндіти і робити, це різне.

"Пізнаєте їх по плодах (справах) їхніх."
показати весь коментар
28.03.2023 14:58 Відповісти
"United 24" - це той фонд, що постановою дозволили витрачати на культуру/розваги та інше?

і найвеличніший носить кофту з цим логотипом?

тоді сумніваюся, що до ЗСУ ці кошти дійдуть, а от відмити їх на шоу Кравець чи інших зебілів - так це залюбки
показати весь коментар
28.03.2023 15:06 Відповісти
воруй-вбивай-плати-виходь...

правосуддя від 95 кварталу!

"якщо я колись порушу закон....."
"а як би на моєму місці був якийсь дурачок?"
показати весь коментар
28.03.2023 15:08 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с)
а чувака який вкрав цигарки посадить на 7 років!
показати весь коментар
28.03.2023 15:12 Відповісти
Покарали і викинули щуку в море...
показати весь коментар
28.03.2023 15:33 Відповісти
100%!!! Яке ЗеСкотство!!! Людину за кілька пачок цигарок на 7 років!!! А тут законів нема!!!
показати весь коментар
28.03.2023 15:40 Відповісти
підкажіть співгромадяни, якщо у людини є двоствольний аргумент, то чи може він прийти за "ДОНАТАМИ" до Кічі, Злочевського, прокурора що вів справу і судді який вмніс цей вирок?
може у когось ще є якісь до них аргументи?
показати весь коментар
28.03.2023 15:50 Відповісти
Этот приговор еще на один шаг приближает Украину к вступлению в ЕС.
показати весь коментар
28.03.2023 15:57 Відповісти
Угода зі слідством. Компенсація втрат. Таке в усьому світі практикується. І до нас дійшло.
показати весь коментар
28.03.2023 16:56 Відповісти
Кічу на кічу!
Тут навіть прізвище про це говорить, а нашим суддям не доходить!
показати весь коментар
28.03.2023 19:04 Відповісти
Переглянувши сьогодні понад 100вироків по скромному фільтру "крадіжка", раніше несуджені особи за крадіжку пляшки алкоголю, чи продуктів в маркеті, дрельки на будові...отримували в основному 5років , з випробувальним терміном від року до двох, за ч.4 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2022_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#958 ст.185 КК України . Бачу для правосуддя нема різниці між пляшкою хортиці і шестизначною сумою, тобто Феміда конкретно сліпа.
показати весь коментар
28.03.2023 19:57 Відповісти
вкрав 10, віддав 3,
прибутковий бізнес
показати весь коментар
28.03.2023 21:27 Відповісти
 
 