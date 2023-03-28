Хабар у $5 млн від Злочевського: Кічу зобов’язали задонатити 100 млн грн та присудили умовний термін
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену колишнім топменеджером Burisma Group Андрієм Кічею в рамках справи про рекордний хабар в історії Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Суд визнав Кічу винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.
"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів". За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів"", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.
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Показово покарали за рекордний хабар.Вирок-рекордний пердь у калюжу.
190000000гр. - 100000000гр. = 90000000гр. (прибутку)...
Якось так...
Тут не так все просто: десь той Кіча засвітиться у якійсь справі (мабуть за ним шлейф тягнеться) і поїде на кічу. Як варіант.
Чого Мавроді посадили? Не ділився!
А чому випустили? Поділився.
Чи може в карному кодексі ввели таке покарання як донат?Чи судять патріота-мецената?
донатвідкат та від бородатої бабусі ВАЗеленського.
МожнаДоговориться. Зеленський узаконив хабар. Ай мАлАдец.
Триндіти і робити, це різне.
"Пізнаєте їх по плодах (справах) їхніх."
і найвеличніший носить кофту з цим логотипом?
тоді сумніваюся, що до ЗСУ ці кошти дійдуть, а от відмити їх на шоу Кравець чи інших зебілів - так це залюбки
правосуддя від 95 кварталу!
"якщо я колись порушу закон....."
"а як би на моєму місці був якийсь дурачок?"
а чувака який вкрав цигарки посадить на 7 років!
може у когось ще є якісь до них аргументи?
Тут навіть прізвище про це говорить, а нашим суддям не доходить!
прибутковий бізнес