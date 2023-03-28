Хабар у $5 млн від Злочевського: Кічу зобов’язали задонатити 100 млн грн та присудили умовний термін

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену колишнім топменеджером Burisma Group Андрієм Кічею в рамках справи про рекордний хабар в історії Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Кічу винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів". За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 000 000 грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - "Армія дронів"", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.