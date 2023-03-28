Передані Україні МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Нам потрібні багатоцільові літаки, - Ігнат

Літаки МіГ-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності Сил оборони. Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами - керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки (МіГ-29 - ред.) - польські і словацькі - це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає - ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш", - зазначив Ігнат.

За його словами, ці літаки МіГ-29 потребують глибокої модернізації.

"Замінити там треба дуже багато, і основне - це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв’язку, систему "свій-чужий", GPS-навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО. А із озброєння, радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні, яку ми ведемо проти агресора", - підкреслив Ігнат.

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