Передані Україні МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Нам потрібні багатоцільові літаки, - Ігнат
Літаки МіГ-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності Сил оборони. Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами - керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки (МіГ-29 - ред.) - польські і словацькі - це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає - ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш", - зазначив Ігнат.
За його словами, ці літаки МіГ-29 потребують глибокої модернізації.
"Замінити там треба дуже багато, і основне - це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв’язку, систему "свій-чужий", GPS-навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО. А із озброєння, радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні, яку ми ведемо проти агресора", - підкреслив Ігнат.
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Політика з 2019 - розпил на асфальті, відосики, і узурпація ЗМІ і парламентаризма - 1 в 1 те шо в РФ. Вони прийшли до фейку про "2 армію свііту" яка вся розвалена так і ми з 2019 жили в фейку. Гребаний квартал
Я Порохобот не тому шо Порох чудовий, а тому шо він реальний - а не казка в яку треба просто вірити як в комунізм
Продайте! Проблема як раз у тому, що ніхто не хоче ні давати, ні продавати. Якби все вирішувалось тільки грошима, то вже і Томагавки у нас були б.
Да, не купить. Это надо переделывать от пусковых устройств до бортовых сетей и БРЛС. А это значит весь комплекс вооружения самолета и здесь не инженеры с напильниками нужны, а авиационный завод и технологии. Если их не стали в НАТО переделывать, то значит что овчинка выделки не стоит. Что-то не то Игнат загнул.
То СБУ заарештовує когось за координати мостів, які і так відомі рашистам, а тут інформація про недоліки переданих літаків!
Краще мовчки займалися б їх модернізацією!
Все советские ракеты подсвечивались радаром и запускаются только при помощи рлс самолета .
Только тепловую можно запустить при визуальном контакте.
Игнат действительно этого не знает , он тоже из квартала ?
Ну добре ми - обивателі, але командування ВПС знало (ну повинно було знати) що це за літаки.
Тоді чому ж ми, спочатку з маніакальною впертістю вибивали ці літаки, а потім Ігнат скиглить, що вони нічого не вирішують у тій комплектації.
Тоді навіщо це взагалі було починати?