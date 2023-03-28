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Новини Війна
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Передані Україні МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Нам потрібні багатоцільові літаки, - Ігнат

словаччина,міг

Літаки МіГ-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності Сил оборони. Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами - керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки (МіГ-29 - ред.) - польські і словацькі - це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає - ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш", - зазначив Ігнат.

За його словами, ці літаки МіГ-29 потребують глибокої модернізації.

"Замінити там треба дуже багато, і основне - це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв’язку, систему "свій-чужий", GPS-навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО. А із озброєння, радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні, яку ми ведемо проти агресора", - підкреслив Ігнат.

Також читайте: Зеленський: МІГи - це добре, але нам потрібні сучасні літаки

Автор: 

авіація (4116) літак (2900) Повітряні сили (2619) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+12
КУПІТЬ!!!
Політика з 2019 - розпил на асфальті, відосики, і узурпація ЗМІ і парламентаризма - 1 в 1 те шо в РФ. Вони прийшли до фейку про "2 армію свііту" яка вся розвалена так і ми з 2019 жили в фейку. Гребаний квартал
Я Порохобот не тому шо Порох чудовий, а тому шо він реальний - а не казка в яку треба просто вірити як в комунізм
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28.03.2023 15:03
+8
хм я це давно знав,бо про це було писано переписано,ніякі міги з Європи не модернізовані настільки,щоб нести ******* західні ракети,і польські теж, бо роботи проводили у Львові.тому всі хто тут з "прідиханієм" розповідав,що то дуже круті міги,а наші просто гівно трохи того,*********,скажем так,краще нашої модернізації міг-29 му2,можуть бути тільки кацапські,по функціоналу,але ж радості то було я гребу)))
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28.03.2023 15:02
+8
а модернізований асфальт підівйде?
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28.03.2023 15:04
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Значить, для наших інженерів є робота. Радари і ракети можна і докупити окремо, а інженери, нехай, перероблюють їх під МІГи
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28.03.2023 15:02 Відповісти
дорого і довго,євреї щось схоже нам хотіли впарити за 40 лямів за штуку(модернізацію мігів).хохма в тому що з 50-60 починаються уже нові літаки...
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28.03.2023 15:04 Відповісти
Гадаєш це так просто? Якби було просто, то воно б там було. Міг 29, це, для порівняння, як масквіч 412.
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28.03.2023 15:05 Відповісти
Бортового радара нет на МиГ-29УБ. И туда его уже никак не поставить. Видимо речь идет именно об этом типе МиГ-29.
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28.03.2023 15:05 Відповісти
Можливо про це мав думку речник, а можливо про те, що наявний радар не задовільняє наявні потреби в багатьох задачах повністью. Для ефективного ураження наземних цілей не придатний, використання західного озброєння фактично також(хармс запрограмований ще на землі, якщо вірити новинам). І також радар слабкий і призначення його повітряний бій на середній-ближній(20-50 км, 20км і до догфайту (це мої думки)). Чому слабкий радар бо така в нього задача на момент проєктування і також технічні можливості ссср.
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28.03.2023 16:21 Відповісти
Посмотрим какие МиГи передадут. Но на МиГ-29 сильный радар не нужен. У него радиус боевого действия 250 км.
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28.03.2023 17:17 Відповісти
угу неможливо,але кацапи якось запхали в міг-35 брлс а він на планері уб-шки...
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28.03.2023 23:54 Відповісти
На УБ нет БРЛС потому что некуда лепить вторую кабину. Там, кстати, в оставшемся конусике кислородные баллоны расположены.
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29.03.2023 06:48 Відповісти
хм я це давно знав,бо про це було писано переписано,ніякі міги з Європи не модернізовані настільки,щоб нести ******* західні ракети,і польські теж, бо роботи проводили у Львові.тому всі хто тут з "прідиханієм" розповідав,що то дуже круті міги,а наші просто гівно трохи того,*********,скажем так,краще нашої модернізації міг-29 му2,можуть бути тільки кацапські,по функціоналу,але ж радості то було я гребу)))
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28.03.2023 15:02 Відповісти
от і приплили казали що вони модернізовані під натівськи ракети ?
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28.03.2023 15:02 Відповісти
під натівські СТАНДАРТИ,а це в першу чергу,звязок,система свій-чужий і навігація,а під натівські ракети там пів-літака треба перекроїти,що для машин яким 30+ років.і до яких в Європі немає запчастин,така собі затія.
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29.03.2023 00:48 Відповісти
КУПІТЬ!!!
Політика з 2019 - розпил на асфальті, відосики, і узурпація ЗМІ і парламентаризма - 1 в 1 те шо в РФ. Вони прийшли до фейку про "2 армію свііту" яка вся розвалена так і ми з 2019 жили в фейку. Гребаний квартал
Я Порохобот не тому шо Порох чудовий, а тому шо він реальний - а не казка в яку треба просто вірити як в комунізм
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28.03.2023 15:03 Відповісти
Щось я не дуже розумію у чому реальність. Так, а скільки реальних ******** літаків куплено/виготовлено протягом 2014-2019 років? Чи може якась робота зроблена в цьому напрямку у цей період?
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28.03.2023 15:15 Відповісти
КУПІТЬ!!!

Продайте! Проблема як раз у тому, що ніхто не хоче ні давати, ні продавати. Якби все вирішувалось тільки грошима, то вже і Томагавки у нас були б.
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28.03.2023 15:20 Відповісти
і інженерів не купити і деталі? Скажу вам як людина шо була в армії і трохи знається в точних науках - економлять на люлях і нікому нафіг це не треба, а потім плачуться - дайт
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28.03.2023 15:24 Відповісти
і інженерів не купити і деталі?
Да, не купить. Это надо переделывать от пусковых устройств до бортовых сетей и БРЛС. А это значит весь комплекс вооружения самолета и здесь не инженеры с напильниками нужны, а авиационный завод и технологии. Если их не стали в НАТО переделывать, то значит что овчинка выделки не стоит. Что-то не то Игнат загнул.
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28.03.2023 15:33 Відповісти
Хто має купувати військові мають купувати до чого ваш васлиів
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12.05.2023 16:24 Відповісти
а модернізований асфальт підівйде?
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28.03.2023 15:04 Відповісти
І для кого він це розказував в «Єдиних новинах»?
То СБУ заарештовує когось за координати мостів, які і так відомі рашистам, а тут інформація про недоліки переданих літаків!
Краще мовчки займалися б їх модернізацією!
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28.03.2023 15:08 Відповісти
Це брехня. Вон всезнающий Швец уже несколько раз рассказывал, что Украине британцы передали крылатые ракеты, которые возможно пускать с подвески на МиГах, ещё месяца 3 назад. А он никогда не врёт.
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28.03.2023 15:13 Відповісти
Пускати може і можна, але наскільки це ефективно це велике питання. МіГ-29 хоч і заявлений як багатоцільовий, але це в першу чергу винищувач, а нам потрібні штурмовики та бомбардувальники. Дуже згодилися б навіть Mirage 2000. Він гірше працює як винищувач, але краще як штурмовик-бомбардувальник.
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28.03.2023 15:20 Відповісти
він такого не казав,він казав що Україні потрібно чотири винищувачі типу ф-16 або торнадо щоб можна було ті ракети прикріпити а запускати то не проблема для наших пілотів,бо взлітати і садити ці літаки наші пілоти за два тижні навчаться.
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28.03.2023 15:27 Відповісти
Ещё как говорил, в частности про польские МиГи.
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28.03.2023 15:34 Відповісти
ну було б дивно, якби він сказав, що міги це такі класні літаки, що тепер ані F 16 ані інші західні нам вже не треба
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28.03.2023 15:18 Відповісти
Why not to ask for the nukes right away? They'll give a very significant advantage.
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28.03.2023 15:23 Відповісти
Дуже смішно.
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28.03.2023 15:37 Відповісти
Звісно Ігнат бреше про "неспроможність" Але бреше яко то кажуть "во благо"👍
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28.03.2023 15:25 Відповісти
ага, нам 30 лет брешут "во благо", нарИд должен во что-то верить
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28.03.2023 15:56 Відповісти
Дали задля ''галочки'' , і щоб відчіпилися.
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28.03.2023 15:25 Відповісти
Це ж що виходить? Літаки повністю непридатні для ******** війни нам "великодушно" передають, і як я розумію, зовсім не безкоштовно. "Допиляти" потребує часу і коштів. І коли ж це відбудеться? Нам борги за ... утилізацію хламу, а європейцям натомість поставлятимуть ******* боєздатні екземпляри. ...
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28.03.2023 15:39 Відповісти
Есть там радары ,иначе они бы не были истребителями. Без радара можно только запустить ракету тепловую .
Все советские ракеты подсвечивались радаром и запускаются только при помощи рлс самолета .
Только тепловую можно запустить при визуальном контакте.
Игнат действительно этого не знает , он тоже из квартала ?
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28.03.2023 15:53 Відповісти
А прочитати уважно, ні? Ігнат каже, що ********* радара та озброєння там немає, а не те що цього там немає взагалі.
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28.03.2023 17:50 Відповісти
хоча шириться інформація.що в цих винищувачах замінена підвіска під натівські ракети ,разом із наведенням їх на ціль....
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28.03.2023 16:33 Відповісти
Брехня та інформація.
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28.03.2023 17:51 Відповісти
маєш на увазі брехня те,що "Ігнат каже, що ********* радара та озброєння там немає, а не те що цього там немає взагалі." ???-цілком можливо ти,.хто поставляє зброю в Україну і вчить українських солдат,та приймає мільйони українських біженців,довіри більше.
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28.03.2023 21:49 Відповісти
Черговий дебіл, бл...
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28.03.2023 22:21 Відповісти
Не сумніваюся- https://www.youtube.com/watch?v=eGnf1wrViE8
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28.03.2023 22:41 Відповісти
ні у польських ні у словацьких ніколи того не було,особливо польських,які обслуговувались у нас,нема там нічого новітнього.так є навігація і звязок,але це є і у наших машинах,все. усі ті міги іменно винищувачі,а по землі тільки вільнопадаючі некеровані бомби і нурси.Прикрутити то міг-29 наші пробували х-29 і то тільки з телевізійним наведенням,бо їй не потрібне рлс наведення
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28.03.2023 23:47 Відповісти
ні у польських ні у словацьких ніколи того не було,- це не означає, що того немає в теперішнюму часі .або його не встановили за більше,як рік війни.,або ще і до війни , підганяючи ці машини під озброєння яке використовує НАТО.
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29.03.2023 00:33 Відповісти
а немає і зараз чи ви думаєте що радар прикрутити то фігня роботи і по всьому? ніхто заради жменьки задрочених мігів цього робити не буде,тупо неефективно і дорого (пропозиція євреїв по 40 лямів за штуку). ой не треба про стандарти нато я вас благаю,міг-21 яким стандартам відповідає,а болгарські міги які не льотні,то який рівень боєздатності,табуретка+? Польща видно так напідганяла міги під натівські стандарти,що мусила у нас ракети до них купувати,не вміють міги в мультирол,ну не вміють,для цього їм треба стати або міг-35 або ... ф-16 з усім його БРЕО
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29.03.2023 00:42 Відповісти
Цікава ситуація...
Ну добре ми - обивателі, але командування ВПС знало (ну повинно було знати) що це за літаки.
Тоді чому ж ми, спочатку з маніакальною впертістю вибивали ці літаки, а потім Ігнат скиглить, що вони нічого не вирішують у тій комплектації.
Тоді навіщо це взагалі було починати?
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28.03.2023 16:45 Відповісти
тому що коли вони були прям потрібні навчора їх основна задача стояла це ППО,і ці задачі вони можуть виконувати,зараз же потрібні БАГАТОЦІЛЬОВІ машини,для роботи по наземним цілям високоточною зброєю,а це уже не про міг-29...
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28.03.2023 23:49 Відповісти
Зачем Украине совковое говно. Что педофила боятся обидеть.
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28.03.2023 16:46 Відповісти
 
 