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Старт перемовин про вступ України та Молдови до ЄС очікується на саміті в грудні, - Мішель

єс

На зимовому саміті країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час його візиту до Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Євроради у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови та оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Шарль Мішель пояснив, що кошти підуть на підтримку стабільності Молдови.

Він зазначив, що Європейська комісія найближчим часом повинна опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. За словами Мішеля, після отримання результатів стане зрозуміло, коли можуть розпочатися переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

"На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (мова йшла про Україну, Молдову, а також Грузію. - Ред.) про їхній прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні", - заявив Мішель.

Варто зазначити, що Україна та Молдова в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС. Водночас Грузії поки відмовили у наданні статусу.

Також читайте: Вступ України до НАТО та ЄС гарантує безпеку Європи на десятиліття, - Кулеба

Автор: 

євроінтеграція (501) Молдова (2066) членство в ЄС (1241) Євросоюз (13374) Шарль Мішель (333)


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Самое смешное, шо Молдова на нашем хребте стартонет... а у нас война, коррупция...
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28.03.2023 16:18 Відповісти
Видимо, с коррупцией , в высших эшелонах Власти покончено, прекращено преследование оппозиционных политиков, изакрытие оппозиционных СМИ, можно вступать в ЕС.
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28.03.2023 16:23 Відповісти
це називається "пришвидшена процедура вступу України в ЄС за "зе лапшерізами ", або "екстренний європейський тормоз " на рік
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Дивлячись на оцю всю єрмако-подоляко-татарівщину я взагалі здивований що з нами ведуть предметну розмову на цю тему. Реально соромно перед людьми за нашу владу, якщо подумати за то всьо.
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28.03.2023 17:51 Відповісти
Розмову ведуть поки війна,а стосовно сорому,так вони здавати території і відмазувати вагнерівців не соромились.
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28.03.2023 18:41 Відповісти
 
 