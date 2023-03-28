Президент МОК Бах про допуск спортсменів із Білорусі та РФ до змагань: Політика не може бути частиною змагань, карати за паспорти не треба

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив на захист планів повернути російських та білоруських спортсменів на змагання під "нейтральним" прапором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, політика не може бути частиною спортивних змагань і спортсмени не повинні каратися за паспорти.

"Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у Сполучених Штатах, а також Європі, і ми також бачимо це на інших континентах. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки. Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам", - зазначив Бах.

Раніше Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором. Вони наголосили, що Росія та Білорусь можуть повернути своїх спортсменів у міжнародну спортивну спільноту, припинивши війну проти України.

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