Президент МОК Бах про допуск спортсменів із Білорусі та РФ до змагань: Політика не може бути частиною змагань, карати за паспорти не треба
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив на захист планів повернути російських та білоруських спортсменів на змагання під "нейтральним" прапором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, політика не може бути частиною спортивних змагань і спортсмени не повинні каратися за паспорти.
"Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у Сполучених Штатах, а також Європі, і ми також бачимо це на інших континентах. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки. Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам", - зазначив Бах.
Раніше Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором. Вони наголосили, що Росія та Білорусь можуть повернути своїх спортсменів у міжнародну спортивну спільноту, припинивши війну проти України.
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Але тут нічого особистого, просто бізнес.
от і продався
питання в другому
а де рада МОК???
невже ***** всіх купило, що мовчать як риба
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
Чи це некоректний переклад по смислу сказаного? Чи Бах взагалі забелібердив?
https://risu.ua/sinod-pcu-stvoriv-religijnu-organizaciyu-pochayivska-lavra-i-zatverdiv-yiyi-svyashchennoarhimandrita_n137912
всі російські чемпіони тренуються або в цска або в дінамо, і є військовослужбовцями
То що там про паспорт?
Фу, безпринципний хробак.
Украинский олимп.комитет должен бить в набат -- поднимать вопрос о смене руководства МОК, искать единомышленников в этом вопросе...
имхо.
Ххх
Прокацапское чмо бах, защищая Украину иногда гибнут украинские спортсменьі. Скажи, чмо, ето родственникам погибших спортсменов.
Вьівези обладателей кацапо-белорусских паспортов, козел, в районьі с разрушенной инфраструктурой для подготовки к соревнованиям, и заявляй, ублюдок, что частью соревнований не может бьіть политика
А пану Томасу Баху, за його зусилля вони саміж і "висруться" на голову називаючи "імпотентной гейропой". Навить хвилини не пройде😉
На камеру скажуть«путін х#йло»і« лукашенко гандон»,і змагайтеся .
спорту не не имеет отношения? Перечеркнуть логику и здравый смысл может только большая коррупция. Этот бабах совершенно не палиться
З цього починав Гітлер. А продовжував СРСР - в країні не
було професіоналів спортсменів , але спортсмени не прцювали,
за винятком малої частини.
Чи то була не політика?
Чи Бах виправдовує фашизм, назвиваючи його "політикою"?
хай собі вбивають всіх підряд,
хай приїде хоча б в харків і побачить чи ракети і снаряди поза політикою