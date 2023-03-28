УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини
6 704 64

Президент МОК Бах про допуск спортсменів із Білорусі та РФ до змагань: Політика не може бути частиною змагань, карати за паспорти не треба

бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив на захист планів повернути російських та білоруських спортсменів на змагання під "нейтральним" прапором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, політика не може бути частиною спортивних змагань і спортсмени не повинні каратися за паспорти.

"Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у Сполучених Штатах, а також Європі, і ми також бачимо це на інших континентах. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки. Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам", - зазначив Бах.

Раніше Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором. Вони наголосили, що Росія та Білорусь можуть повернути своїх спортсменів у міжнародну спортивну спільноту, припинивши війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, що в моїх силах, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024, - мер Парижа Ідальго

Автор: 

Білорусь (7927) МОК (173) росія (65035) спорт (1617) Бах Томас (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Г@ндон...
показати весь коментар
28.03.2023 15:54
+33
Адепти руSSкого міра активізувалися по всьому світу....
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
показати весь коментар
28.03.2023 15:54
+33
Падло! Візьми м'ячик та погоняй його по мінному полю. Внєпоітичний ти наш!
показати весь коментар
28.03.2023 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Г@ндон...
показати весь коментар
28.03.2023 15:54 Відповісти
само собою...
Але тут нічого особистого, просто бізнес.
показати весь коментар
28.03.2023 16:04 Відповісти
і про чому доволі штопаний ...
показати весь коментар
28.03.2023 16:04 Відповісти
гандон, отримав бабла від *****
от і продався
питання в другому
а де рада МОК???
невже ***** всіх купило, що мовчать як риба
показати весь коментар
28.03.2023 16:15 Відповісти
Адепти руSSкого міра активізувалися по всьому світу....
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
показати весь коментар
28.03.2023 15:54 Відповісти
Як вже заїБАХав цей Бах!
показати весь коментар
28.03.2023 15:55 Відповісти
Бах як і Шредер на підсосі у *****..
показати весь коментар
28.03.2023 15:56 Відповісти
бах - це 100% кацапська консерва, яку підігнав адепт руZZкого міра шрьодер путіну....а газпром "заніс вчасно" 30-срібних.....
показати весь коментар
28.03.2023 20:50 Відповісти
П*дораси топлять за своїх!
показати весь коментар
28.03.2023 15:57 Відповісти
Падло! Візьми м'ячик та погоняй його по мінному полю. Внєпоітичний ти наш!
показати весь коментар
28.03.2023 15:58 Відповісти
ще одна консерва вздулась...
показати весь коментар
28.03.2023 15:58 Відповісти
Участь спортсменів з російськими та білоруськими ветеринарними паспортами...
показати весь коментар
28.03.2023 15:58 Відповісти
як розуміти "участь працює"?
Чи це некоректний переклад по смислу сказаного? Чи Бах взагалі забелібердив?
показати весь коментар
28.03.2023 16:01 Відповісти
підарБах
показати весь коментар
28.03.2023 16:01 Відповісти
Синод ПЦУ створив релігійну організацію Почаївська лавра і затвердив її священноархимандрита

https://risu.ua/sinod-pcu-stvoriv-religijnu-organizaciyu-pochayivska-lavra-i-zatverdiv-yiyi-svyashchennoarhimandrita_n137912
показати весь коментар
28.03.2023 16:03 Відповісти
Шльондра не може не бути шльондрою-бо шльондра...
показати весь коментар
28.03.2023 16:03 Відповісти
цікаво скільки цьому підару кацапи разом з *********** грошів занесли що він так ті два підорські народи захищає
показати весь коментар
28.03.2023 16:05 Відповісти
Ідіот!
показати весь коментар
28.03.2023 16:07 Відповісти
Авжеж спорт і політика - різні речі. Не треба соромитись. Почніть, наприклад, зображувати зміни гербів німецького футбольного клубу FC Bayern, не "втрачаючи" періоду 1939-1945 р.
показати весь коментар
28.03.2023 16:07 Відповісти
Цей пан увійде в історію, як потурач агресорові та корупціонер.
показати весь коментар
28.03.2023 16:08 Відповісти
їх треба вбивати, як вони вбивають українських спортсменів
показати весь коментар
28.03.2023 16:09 Відповісти
аморальне чмо, як і більшість бюрократів міжнародних організацій-кормушєк

всі російські чемпіони тренуються або в цска або в дінамо, і є військовослужбовцями
показати весь коментар
28.03.2023 16:10 Відповісти
Президент МОК не цікавався тим, скільки українських спортсменів не приймуть участі у змаганнях, бо віддали життя, захищаючи Україну від кацапської наволочі?
То що там про паспорт?
Фу, безпринципний хробак.
показати весь коментар
28.03.2023 16:11 Відповісти
Именно! ****, публично, на камеру ткнут этой мрази в лицо 2 списка: один с погибшими украинскими спортсменами и второй со спортсменами рашистами-лукашистами, поддерживающими путлера.
показати весь коментар
28.03.2023 17:31 Відповісти
А при чому тут політика? Іде війна, а росіяни військові злочинці, гвалтівники та вбивці, а не політики.
показати весь коментар
28.03.2023 16:11 Відповісти
Поц!
показати весь коментар
28.03.2023 16:14 Відповісти
Тупая отмазка. Отбирать деньги и имущество по паспорту можно, а не пускать на соревнования нельзя?
показати весь коментар
28.03.2023 16:15 Відповісти
навіть якщо вони майори та підполковники НКВС-ФСБ?...
показати весь коментар
28.03.2023 16:16 Відповісти
******* ,купленный ******.
показати весь коментар
28.03.2023 16:16 Відповісти
Спортсмени з Аль-Каїди та Талібану братимуть участь? Політика ж не може бути частиною спортивних змаганнь, не можна дискримінувати спортсменів тільки через те, що вони терористи.
показати весь коментар
28.03.2023 16:18 Відповісти
тварь, я б подивився шо б ця **** сказала якшо б в його країні росіяни-мразоти вбили дітей або гвалтували
показати весь коментар
28.03.2023 16:20 Відповісти
Купленный ****** дебил. Это очевидно.
Украинский олимп.комитет должен бить в набат -- поднимать вопрос о смене руководства МОК, искать единомышленников в этом вопросе...
имхо.
показати весь коментар
28.03.2023 16:20 Відповісти
Как удобно путать политику с преступлениями.
показати весь коментар
28.03.2023 16:25 Відповісти
А давайте проведём олимпийские игры в Бухенвалде? Бах одобрит.
показати весь коментар
28.03.2023 16:26 Відповісти
Пшел нах.
показати весь коментар
28.03.2023 16:27 Відповісти
Президент МОК Бах про допуск спортсменів із Білорусі та РФ до змагань: Політика не може бути частиною змагань, карати за паспорти не треба Джерело:
Ххх

Прокацапское чмо бах, защищая Украину иногда гибнут украинские спортсменьі. Скажи, чмо, ето родственникам погибших спортсменов.
Вьівези обладателей кацапо-белорусских паспортов, козел, в районьі с разрушенной инфраструктурой для подготовки к соревнованиям, и заявляй, ублюдок, что частью соревнований не может бьіть политика
показати весь коментар
28.03.2023 16:27 Відповісти
Бах або ідіот,або йому добре заплатили.Порівнювати росіян з цивілізованим світом,це втрата здорового глузду.
показати весь коментар
28.03.2023 16:27 Відповісти
А карають не за паспорти, а за те що вони себе вище всіх вважають.
А пану Томасу Баху, за його зусилля вони саміж і "висруться" на голову називаючи "імпотентной гейропой". Навить хвилини не пройде😉
показати весь коментар
28.03.2023 16:30 Відповісти
Росіянами це буде трактовано не інакше як слабкість заходу,Ми убиваємо ,гвалтуємо,а нас запрошують ,значить ми все правильно робити.Так на відміну від цивілізованого світу працюють мізки у росіян.
показати весь коментар
28.03.2023 16:32 Відповісти
життя українців яких вбили косорилі убивці теж повернеш, гнида кацапська?
показати весь коментар
28.03.2023 16:35 Відповісти
Під час змагань спортсменів з цих країн потрібно обливати червоною фарбою, вони мусять відчувати постійний сором за свою країну!!! Це будуть найяскравіші акції які відібють бажання цих спортсменів приймати в них участь.
показати весь коментар
28.03.2023 16:37 Відповісти
Гниль продажна. Заходу треба якнайшвидше позбавлятися таких утирків, бо вони й "срущій мір" за собою притягнуть.
показати весь коментар
28.03.2023 16:37 Відповісти
Президент МОК Бах просто очень любит зелень. И всё.
показати весь коментар
28.03.2023 16:50 Відповісти
А як на мене,хай змагаються.
На камеру скажуть«путін х#йло»і« лукашенко гандон»,і змагайтеся .
показати весь коментар
28.03.2023 16:51 Відповісти
А сколько украинских спортсменов уже погибло, защищая Украину от кацапской нечести? А сколько спортивных учреждений кацапы разгромили в Украине? Это тоже к
спорту не не имеет отношения? Перечеркнуть логику и здравый смысл может только большая коррупция. Этот бабах совершенно не палиться
показати весь коментар
28.03.2023 16:53 Відповісти
На протязі останіх десяти років мордор скупляв посадовців різних міжнародних інституцій. Кошти передавались особисто керівнику, згадайте тільки скільки було скандалів у футбольних лігах.
показати весь коментар
28.03.2023 17:02 Відповісти
Спорт --- це складова частина зовнішньої політики країни.
З цього починав Гітлер. А продовжував СРСР - в країні не
було професіоналів спортсменів , але спортсмени не прцювали,
за винятком малої частини.
показати весь коментар
28.03.2023 17:02 Відповісти
Цей світ став жалюгідним,вбивати потрібно таких бахів.
показати весь коментар
28.03.2023 17:12 Відповісти
Ну вбивати може й не потрібно, але добре пиз...ти точно потрібно.
показати весь коментар
28.03.2023 17:22 Відповісти
Пподажна шавка ві д МОК ввімкнула вар'ята і відпрацьовує кремлівську пайку.
показати весь коментар
28.03.2023 17:14 Відповісти
Спортсмени, крім власних досягнень, представляють свою країну, піднімають іі престиж на міжнародній арені. Тому цей вузьколобий ідіот має розуміти, що агресор що розпочав геноцид і війну в іншій незалежній державі має бути покараний, як і народ, що за нього голосував і не взмозі зупинити цього кривавого ублюдка. фашисти мають бути ізольовані від будь яких змагань, інші спортсмени мають бридатися їм руку потиснути і поруч стояти. Позор баху.
показати весь коментар
28.03.2023 17:20 Відповісти
Ось що гроші , в данному випадку російські криваві гроші роблять з людьми. Перетворюють не продажних безпринципних, ненажерливих тварюк.
показати весь коментар
28.03.2023 17:21 Відповісти
Ну і йдіть на йух зі своїми "іграми"
показати весь коментар
28.03.2023 17:29 Відповісти
Кацапів з бульбашами карають не за паспорти, а за злочини проти людства, відповідальність за які є кодективною. Бо навіть найстрашніший маньяк не міг би вчини ти злочин проти всього людства без підтримки цілої орди.
показати весь коментар
28.03.2023 17:35 Відповісти
Цікаво. А ну нагадайте, що там було з олімпійськими іграми з 1936 по 1945 рік!!!

Чи то була не політика?

Чи Бах виправдовує фашизм, назвиваючи його "політикою"?
показати весь коментар
28.03.2023 18:12 Відповісти
У него БАБЛО мордора из ушей торчит!
показати весь коментар
28.03.2023 18:20 Відповісти
А за поддержку этими спортсменами убийства детей карать надо?
показати весь коментар
28.03.2023 18:30 Відповісти
ОЛІМПІАДА БЕЗ МОСКАЛІВ ТА БУЛЬБАШІВ ❗️❗️❗️💙
показати весь коментар
28.03.2023 19:17 Відповісти
а то что эти спартсмены вне политики военные, это ничо
показати весь коментар
28.03.2023 19:46 Відповісти
справді навіщо фашистів карати,
хай собі вбивають всіх підряд,

хай приїде хоча б в харків і побачить чи ракети і снаряди поза політикою
показати весь коментар
28.03.2023 21:21 Відповісти
То карайте не за паспорти, а за рашистські світогляд, переконання і підтримку фашистської хунти.
показати весь коментар
28.03.2023 22:06 Відповісти
Проблема решается элементарно. Ведущие спорт страны объявляют бойкот олимпиаде и её финансированию. Пусть мок за свои деньги устраивать и соревнование рашки, картоплестана и ретреи...
показати весь коментар
29.03.2023 10:43 Відповісти
 
 