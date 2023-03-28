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Росія готова до переговорів з МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС, - росЗМІ

заес

Росія готова вести переговори про ситуацію на станції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі.

Про це заявив радник генерального директора "Росатома" Ренат Карчаа в ефірі пропагандистського каналу "Россия 24", передає Цензор.НЕТ. 

"Москва готова вести переговори про гарантування ядерної безпеки і розуміння розвитку ситуації на станції під час візиту Ґроссі на станцію", - заявив Карчаа. Візит Ґроссі має відбутися цього тижня.

Раніше Ґроссі писав у своєму Твіттері, що відвідає ЗАЕС для оцінки на власні очі "ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті". 27 березня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідував Запорізьку та Дніпропетровську області. Зеленський звинуватив Росію в ядерному шантажі через контроль над АЕС.

Також читайте: У МАГАТЕ відмовилися від ідеї демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Запоріжжя (2263) МАГАТЕ (709) окупація (6681) ядерна безпека (562) Росатом (216) Гроссі Рафаель (290) атака на ЗАЕС (173)


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Знову буде проштовхувати свої наративи.
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28.03.2023 16:12 Відповісти
Таким чином через подібне переговори, Путлєр ********** права русні на нашу атомну станцію. Які можуть бути офіційні перемовини з крадієм і загарбником чужого майна?
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28.03.2023 16:18 Відповісти
намагаються показати себе голубами миру перед нашим контр-наступом.
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28.03.2023 16:32 Відповісти
гросі і 3,14дерація одного поля ягоди....
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28.03.2023 16:35 Відповісти
пашли накуй!!!
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28.03.2023 16:52 Відповісти
ОБЕРЕЖНО:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.03.2023 17:24 Відповісти
 
 