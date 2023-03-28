Росія готова до переговорів з МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС, - росЗМІ

Росія готова вести переговори про ситуацію на станції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі.

Про це заявив радник генерального директора "Росатома" Ренат Карчаа в ефірі пропагандистського каналу "Россия 24", передає Цензор.НЕТ.

"Москва готова вести переговори про гарантування ядерної безпеки і розуміння розвитку ситуації на станції під час візиту Ґроссі на станцію", - заявив Карчаа. Візит Ґроссі має відбутися цього тижня.

Раніше Ґроссі писав у своєму Твіттері, що відвідає ЗАЕС для оцінки на власні очі "ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті". 27 березня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідував Запорізьку та Дніпропетровську області. Зеленський звинуватив Росію в ядерному шантажі через контроль над АЕС.

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