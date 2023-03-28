МЗС проситиме іноземні держави передавати всі випадки обмеження батьківських прав українських біженців під юрисдикцію України

Діти українських біженців за кордоном мають перебувати під захистом законодавства України.

Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В обговоренні взяли участь міністр соціальної політики Оксана Жолнович, представники МЗС, Міністерства юстиції, Національної соціальної сервісної служби, обласних військових адміністрацій, а також народні депутати і представники громадських організацій.

"Нові виклики, пов’язані з війною, спонукають державу більш виважено формувати державну політику у сфері захисту інтересів дітей", - зазначила віцепрем’єр.

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Учасники засідання розглянули питання захисту прав дітей, які тимчасово перебувають за кордоном у зв’язку зі збройною агресією Росії.

"Відомо, що в деяких іноземних державах підвищені вимоги до дотримання прав дитини. Через це виникають ситуації вилучення у батьків (інших законних представників) дітей органами іноземних країн", - поінформували у Мінреінтеграції.

За результатами наради Міністерству закордонних справ доручено звернутися з нотою до іноземних держав, куди евакуйовано українських дітей. У ноті слід зазначити, що в усіх випадках обмеження прав батьків і законних представників українських дітей необхідно передавати під юрисдикцію України.

"До наших дітей повинно застосовуватися національне законодавство. Україна має сприяти захисту прав та інтересів своїх маленьких громадян. Органи іноземних держав повинні розуміти, що наші діти перебувають за кордоном тимчасово. Повернення цих дітей на Батьківщину – сьогодні наш пріоритет", – наголосила Верещук.

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Нагадаємо, Україна підтвердила інформацію про викрадення Росією майже 4,4 тис. дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавлені батьківського піклування.