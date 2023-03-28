Словаччина може збільшити виробництво боєприпасів для допомоги Україні до 150 тис снарядів на рік

Словаччина може наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні вп’ятеро.

Про це заявив міністр оборони країни Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами Надя, Словаччина вже інвестує в розширення промислових потужностей. Це має збільшити річний обсяг виробництва до 100 тис. снарядів. За умови додаткової підтримки з боку Євросоюзу словацький військово-промисловий комплекс здатний виробляти 150 тис. снарядів на рік, зазначив міністр.

"У нас є дві компанії у Словаччині, які можуть робити 155-мм боєприпаси, що викликає найбільший інтерес... На основі ймовірних інвестицій вони зможуть багаторазово збільшити кількість продукції", – сказав очільник Міноборони.

Надь розповів, що один із зазначених військових заводів на 50% належить державі, а другий – повністю. Сьогодні Словаччина виготовляє приблизно 30 тис. снарядів стандарту НАТО на рік, додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завод боєприпасів у Польщі значно збільшить їх виробництво для потреб України, - Моравецький