Через обіцянку Росії надати Білорусі тактичну ядерну зброю проти режиму Лукашенка запровадять нові санкції, - Моравецький
Білорусь зіткнеться з новими санкціями у зв’язку з російським планом розміщення тактичної ядерної зброї у країні.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції у Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до запровадження додаткових санкцій. Санкції будуть набагато суворішими для режиму Лукашенка", - наголосив глава Кабміну.
Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі інші санкції це імітація та ідіотизм. Ізраїль накладає санкції ракетними ударами, а не як лохи з оон...
Нового не винайдуть..старими, провіреними шляхами підуть товарищі