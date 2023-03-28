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Новини Війна
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Через обіцянку Росії надати Білорусі тактичну ядерну зброю проти режиму Лукашенка запровадять нові санкції, - Моравецький

зброя,ядерна

Білорусь зіткнеться з новими санкціями у зв’язку з російським планом розміщення тактичної ядерної зброї у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції у Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до запровадження додаткових санкцій. Санкції будуть набагато суворішими для режиму Лукашенка", - наголосив глава Кабміну.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графік Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі видається нереалістичним, - The Guardian

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11802) ядерна зброя (1149) Моравецький Матеуш (371)


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28.03.2023 16:55 Відповісти
Так чипс сам клянчил яо. Так шо, напросился.
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28.03.2023 16:57 Відповісти
Это наверно будут опять персональные санкции которые белокацапам до сраки.
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28.03.2023 16:57 Відповісти
Це ті санкції, що дозволять спортсменам орків і бсср брати участь з людьми в олімпіадах і інших спортивних змаганнях?
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28.03.2023 17:04 Відповісти
Єдині ефективні санкції та справді працюючі санкції це удари товстими ракетами та дронами камікадзе.

Всі інші санкції це імітація та ідіотизм. Ізраїль накладає санкції ракетними ударами, а не як лохи з оон...
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28.03.2023 17:13 Відповісти
Цікаво, а бульбаші вкурсах, що наступним кроком будуть терористичні акти у людний місцях, багатоповерхівках..гексагеновий цукор мокши дуже **********..будуть визітівки Яроша (може Залужного почнуть підкидати), запчастини від байрактарів - не просто ж так їх збирають, якщо знаходять.

Нового не винайдуть..старими, провіреними шляхами підуть товарищі
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28.03.2023 17:21 Відповісти
 
 