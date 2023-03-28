Через обіцянку Росії надати Білорусі тактичну ядерну зброю проти режиму Лукашенка запровадять нові санкції, - Моравецький

Білорусь зіткнеться з новими санкціями у зв’язку з російським планом розміщення тактичної ядерної зброї у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції у Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до запровадження додаткових санкцій. Санкції будуть набагато суворішими для режиму Лукашенка", - наголосив глава Кабміну.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графік Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі видається нереалістичним, - The Guardian