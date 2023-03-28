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Блінкен: "Припинення вогню дасть Росії можливість закріпитися та підготуватися до нової атаки"

блінкен

Росія використає припинення вогню, щоб накопичити сили та завдати нового удару.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми з найкращими намірами закликаємо до припинення вогню, до заморожування конфлікту... це дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки", - наголосив він.

Блінкен зазначив, що наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.

"Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого миру", - додав він.

Нещодавно Блінкен заявляв, що США не хочуть, щоб Росія відпочила, перегрупувалась та знову напала на Україну. 

Також читайте: Агресія РФ - гостра загроза для інтересів США, - Блінкен

Держдепартамент США (1619) США (22665) допомога і підтримка (1158) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
це було зрозуміло всім і давно окрім опи і її аргохімичних намагань-перемовин з кацапнею рік тому.
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28.03.2023 17:10
+6
Прозріли. Але не усі, нажаль.
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28.03.2023 17:04
+4
А що каже говнокомандуючий.?
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28.03.2023 17:11
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Прозріли. Але не усі, нажаль.
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28.03.2023 17:04 Відповісти
А Блинкин, ніколи «сліпий» не був.
Плутаешь події
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28.03.2023 18:49 Відповісти
капитан очевидность ...
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28.03.2023 17:08 Відповісти
Все правильно, про це говориться не високому рівні, для тих хто робить вигляд що цього не розуміє, для того щоб навіть не обговорювали такі можливості. А Китаю, якщо хоче, слід шукати дієві рішення.+ для «внутрішнього споживача».
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28.03.2023 18:41 Відповісти
це було зрозуміло всім і давно окрім опи і її аргохімичних намагань-перемовин з кацапнею рік тому.
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28.03.2023 17:10 Відповісти
А що каже говнокомандуючий.?
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28.03.2023 17:11 Відповісти
Відосик знімає
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28.03.2023 17:12 Відповісти
Передышка московитам теперь может только сниться.
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28.03.2023 17:27 Відповісти
По прошл. опыту, недобитая московия, независимо от фамилий вождей, каждый мирный год использ. для подготовки очередн. РЕВАНША прибл. через 22-23 года. Примеры: 1917 - 39(40) или 1991 - 2013(14). Перемирие в 2023г. будет означать РЕВАНШ в 2045-46гг. Вероятнее, в 2045-ом ввиду юбилея...
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28.03.2023 17:38 Відповісти
Країни Балтії надали військової допомоги найбільше зі всіх у 2022...1% власного ВВП. Зараз чергова (2га чи 4та хвиля) могилізації на росіїї...
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28.03.2023 18:04 Відповісти
Зеля закликав, що треба просто «пєрєстать стрєлять» , а значить помагав рашці, про розмінування на Чонгарі і нічого казати
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28.03.2023 19:06 Відповісти
Зе казав не стрелять
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28.03.2023 19:36 Відповісти
 
 