Блінкен: "Припинення вогню дасть Росії можливість закріпитися та підготуватися до нової атаки"

Росія використає припинення вогню, щоб накопичити сили та завдати нового удару.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми з найкращими намірами закликаємо до припинення вогню, до заморожування конфлікту... це дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки", - наголосив він.

Блінкен зазначив, що наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.

"Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого миру", - додав він.

Нещодавно Блінкен заявляв, що США не хочуть, щоб Росія відпочила, перегрупувалась та знову напала на Україну.

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