На окупованих територіях України працюватимуть російські прокурори, бо не вдалося набрати достатньо колаборантів, - Центр нацспротиву

Росіяни не можуть знайти колаборантів для наповнення каральних органів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву, 23 березня президент РФ В. Путін підписав указ №187 "Об особенностях поступления на службу в органы и организации прокуратуры РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области".

Документ визначає особливості прийому громадян РФ на "службу" в органи "прокуратури", утворені окупантами на ТОТ сходу та півдня України.

До 1 січня 2026 року на "службу" до органів та організації російської "прокуратури" на ТОТ сходу та півдня України прийматимуть громадяни Росії, які пройдуть так звану медичну комісію без складання будь-яких іспитів. Наразі, російські прокурори працюватимуть у форматі відряджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завозять силовиків на окупований південь, - Центр національного спротиву

"Таке рішення - це черговий доказ відсутності підтримки окупантів серед цивільного населення на ТОТ. Раніше, Центр національного спротиву повідомляв, що ухвалили рішення відправляти працівників фсб, поліції, мвс та прокуратури з території рф. Причина все та ж - відсутність охочих працювати на ворога", - йдеться у повідомленні.