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Новини Війна
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На окупованих територіях України працюватимуть російські прокурори, бо не вдалося набрати достатньо колаборантів, - Центр нацспротиву

прокуратура,рф

Росіяни не можуть знайти колаборантів для наповнення каральних органів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву, 23 березня президент РФ В. Путін підписав указ №187 "Об особенностях поступления на службу в органы и организации прокуратуры РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области".

Документ визначає особливості прийому громадян РФ на "службу" в органи "прокуратури", утворені окупантами на ТОТ сходу та півдня України.

До 1 січня 2026 року на "службу" до органів та організації російської "прокуратури" на ТОТ сходу та півдня України прийматимуть громадяни Росії, які пройдуть так звану медичну комісію без складання будь-яких іспитів. Наразі, російські прокурори працюватимуть у форматі відряджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завозять силовиків на окупований південь, - Центр національного спротиву

"Таке рішення - це черговий доказ відсутності підтримки окупантів серед цивільного населення на ТОТ. Раніше, Центр національного спротиву повідомляв, що ухвалили рішення відправляти працівників фсб, поліції, мвс та прокуратури з території рф. Причина все та ж - відсутність охочих працювати на ворога", - йдеться у повідомленні.

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росія (65035) силовики (2513) колабораціонізм (1158)


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"працюватимуть" "гинутимуть"
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28.03.2023 17:37 Відповісти
якось не вірится що з наших судів та прокурорів не знайшлася потрібна кількість зрадників
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28.03.2023 17:41 Відповісти
Вони при Україні ********,і онукам вистачить.Потім стануть патріотами і далі по старій схемі
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28.03.2023 17:48 Відповісти
Всіх поіменно в розшук як посібників тероризму.
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28.03.2023 17:47 Відповісти
Не знайшли зрадників?Значить наша так звана влада готує героїв,таких як Штепа.
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28.03.2023 19:53 Відповісти
так не вигідно набирати місцевих.
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28.03.2023 21:01 Відповісти
 
 