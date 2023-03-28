МОК повернеться до питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024, коли це буде можливо, - Бах

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Про це заявив президент МОК Томас Бах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОК залишає за собою право повернутись до питання їхньої участі в Олімпіаді 2024 року, коли це буде можливо", - сказав Бах на пресконференції у вівторок.

Глава МОК зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.

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Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів для участі в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Його розкритикували США, Канада та більшість європейських країн.

Згодом понад 30 інших країн-"однодумців" підтримали запропоновану заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.