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МОК повернеться до питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024, коли це буде можливо, - Бах

олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Про це заявив президент МОК Томас Бах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОК залишає за собою право повернутись до питання їхньої участі в Олімпіаді 2024 року, коли це буде можливо", - сказав Бах на пресконференції у вівторок.

Глава МОК зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент МОК Бах про допуск спортсменів із Білорусі та РФ до змагань: Політика не може бути частиною змагань, карати за паспорти не треба

Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів для участі в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Його розкритикували США, Канада та більшість європейських країн.

Згодом понад 30 інших країн-"однодумців" підтримали запропоновану заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Автор: 

Білорусь (7927) МОК (173) Олімпіада (687) росія (65035) Бах Томас (13)


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Топ коментарі
+14
Українці мають бойкотувати Олімпійські ігри якщо допустять рашистов й їх посіпак білорашистов.
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28.03.2023 17:54
+8
Бах---ЗДОХНИ.
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28.03.2023 17:54
+6
Франція могла б просто не пустити козломордих спортсменів на свою територію, а принагідно ще й виставити Баха під×уйловським поцом.
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28.03.2023 18:11
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Бах---ЗДОХНИ.
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28.03.2023 17:54 Відповісти
Українці мають бойкотувати Олімпійські ігри якщо допустять рашистов й їх посіпак білорашистов.
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28.03.2023 17:54 Відповісти
зі скаженими звірями не змагаються.
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28.03.2023 17:57 Відповісти
ih vbyvajut´
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28.03.2023 18:52 Відповісти
Франція могла б просто не пустити козломордих спортсменів на свою територію, а принагідно ще й виставити Баха під×уйловським поцом.
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28.03.2023 18:11 Відповісти
Оскільки Франція входить в Шенгенську зону то не пустити московитів складно навіть не видавши їм візи. Не забуваймо про угрів, які теж входять в Шенген і які залюбки можуть нададативідповідні візи своїм братам по крові.
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28.03.2023 18:41 Відповісти
Про персони нон ґрата чули? Навіть дипломатам підсрачника можна дати. Було б лише бажання.
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28.03.2023 19:24 Відповісти
Не тільки про персон нон ґрата я чув, але і багато чого іншого, оскільки юриспруденція це моя професія, і навряд ви мені в цій царині розкажете щось нове. Я написав лише про те, що просто недопустити цих спортсменів до Франції без юридичногообґрунтування складно. В Європейському союзі намагаються з повагою ставитись до законів на відміну від диктаторських режимів. Якщо ви прихильник вирішувати проблеми підсрачниками, то я не прихильник таких методів.
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28.03.2023 19:40 Відповісти
Коли в вас так туго навіть з метафорами, то ваша освіта не викликає довіри. Якщо чули про персони нон ґрата, то спробуйте і почитати. За бажання французькі юристи без проблем могли обґрунтувати все що потрібно в ім'я справедливости - це набагато легше, ніж намагатися зберігати обличчя кінченому диктатору.
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28.03.2023 20:28 Відповісти
Смішно читати дописи дилетантів, які навіть уявлення не мають наскільки складна юридична наука і для яких все вирішується елементарно. До ваших порад французькі юристи обов'язково прислухаються і все обґрунтують без проблем.
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28.03.2023 20:41 Відповісти
В вас є дещо спільне з пуйлом - йому теж було смішно, поки МКС у розшук не подав. Певен, що французькі юристи впораються навіть без ваших порад - було б бажання.
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28.03.2023 21:03 Відповісти
Ви навіть примітивніший чим я собі уявляв. Типовий прихильник зеленої влади. Навіщо морочитися з тими законами коли все можна вирішити по справедливості і т.д. і т.п. Для прикладу пуйло рахує що він відновлює історичну справедливість і має право захопити Україну. У когось є інша своя справедливість. То може краще по міжнародним нормам права діяти. Але ділетантам це все китайська грамота. Відняти та поділити типова шаріковщина у вирішенні будь-якихскладних питань.
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28.03.2023 21:13 Відповісти
Така безпорадна і беззмістовна шариківська істерика на рівному місці. Ви точно юрист? )) Питання риторичне.
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28.03.2023 21:34 Відповісти
Не тільки юрист а і спеціаліст по судовій психіатрії. Ви чудовий екземпляр. Тільки не кажіть що ви Наполеон не повірю. Перестрибуєте з теми на тему, плутаєтесь у своїх твердженнях, які протирічать одне одному. Продовжуйте, бажано побільше агресії, лайки і обовязково кажіть що всі хто вам не подобається схожі на пуйла. Я колекціоную таку беззмістовну балаканину неадекватних особистостей. Не зупиняйтесь. Ви будете рости в своїх очах.
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28.03.2023 21:42 Відповісти
Чекають коли ху.ло валізу занесе.
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28.03.2023 18:20 Відповісти
О, вже риторика дещо змінилася. Напевне від ''когось'' по шиї відхопив.
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28.03.2023 18:21 Відповісти
Друзі,перед тим,як проклинати якогось корумпованого Баха з МОК....почитайте про статки Шуфрича,поцікавтеся скільки олігархів,росагентів,колаборантів,Слуг,євриків богоізбраних тощо постраждали за 13 міс війни.Скількох пузатих-бородатих попів УПЦ МП взяли за жабри тощо...А потім можете покричати на всяких там бахів,моцартів,пучіні...
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28.03.2023 18:35 Відповісти
Не ранее, чем сдохнет кровавый лубянский ублюдок. Даже после оконч. войны. Он - главный заказчик мельдониевых моськ. подвигов и ночных забегов с мочой... Орден моченосцев...
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28.03.2023 18:50 Відповісти
Колись Йозеф Блаттер ферєрично брав гроші за чеемпіонати по футболу. Виплачував всім членам виконкому. Найбільше заплатили лапті. Потім їх всіх судили, і Платіні теж пішов паровозом. Цей перець продовжувач "спорту, який вище політики, але поряд з грубими грошима. Але обломилось.
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28.03.2023 19:03 Відповісти
І МОК, і ООН, і Червоний Хрест--найух з пляжу! В Любєрци, Балашиху, Подольск, Коломну. Куди небуть, поближче до хазяїв!
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28.03.2023 19:06 Відповісти
Ото Прадажна мразота
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28.03.2023 19:21 Відповісти
"Відклали вирішення питання, але можуть повернутись до його розгляду" - натяк блідої кремлівської воші щоб прислав ще одного "кабанчика" з десятком мільйонів баксів (або євро). МОК - звичайні авантюристи і корцпціонери.
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28.03.2023 20:08 Відповісти
Якщо так, як оце пише https://t.me/BerezaJuice/29869 Борислав Береза - то це ще "мадам-найопапалам". А саме:
"Международный олимпийский комитет распространил рекомендации о том, как спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных соревнованиях.
- Сборные России и Беларуси не смогут участвовать в командных видах спорта даже под нейтральными флагами.
- В индивидуальных видах спорта к соревнованиям не допустят спортсменов, связанных с армией, силовыми структурами и органами безопасности.
- Остальные спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом - и при условии, что они не поддерживают военные действия России в Украине."

Береза тут же зазначає: "Я хочу видеть, как российские спортсмены будут говорить о том, что они не поддерживают войну и после возвращения будут получать сроки." Але я хочу знати, як МОК в будь-якому, в загальному випадку буде визначати, підтримує чи ні той чи інший касап (бульбаш) розв'язану ****** та Лукою війну? Опитуванням, чи як? А як з оприлюдненням для міжнародного суспільства?
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28.03.2023 20:30 Відповісти
Ага, я розібрався.
https://telegraf.com.ua/sport-cat/2023-03-28/5784814-mok-rekomendoval-dopustit-rossiyan-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-nazvany-usloviya Це рекомендації МОКу по організації змагань на час до ОІ-24 , всіх міжнародних змагань. Додати до слів Берези можна деякі пункти з наведеної ссилі, а саме:
"6. Санкции в отношении правительств и государств (рф и рб) остаются. Никаких соревнований в рф или РБ не может происходить. 7. Запрет на использование любой символики рф и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах. 8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) рф и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования."
Але, зважаючи на п.2 цих рекомендацій "Командам и дальше запрещено выступать" - як зрозуміти, що білоруси виступають ще в деяких командних міжнародних змаганнях - зокрема, з футболу? А як зрозуміти, що у боксі, наприклад, виступають касапи з військових структур? А зрозуміти можна не інакше, як те, що деякі міжнародні федерації насрали навіть на такі "рекомендації" МОКу.
Ну, і самі важливі приписки з цього прес-релізу МОКу: "Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. ... Решение по Олимпиаде примут позже"
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28.03.2023 21:15 Відповісти
«МОК залишає за собою право повернутись до питання їхньої участі в Олімпіаді 2024 року, коли це буде можливо", а зараз що заважає? Чекаєте на доплату х...ла?
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29.03.2023 00:15 Відповісти
 
 