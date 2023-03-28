МОК повернеться до питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024, коли це буде можливо, - Бах
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.
Про це заявив президент МОК Томас Бах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"МОК залишає за собою право повернутись до питання їхньої участі в Олімпіаді 2024 року, коли це буде можливо", - сказав Бах на пресконференції у вівторок.
Глава МОК зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.
Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.
У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів для участі в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Його розкритикували США, Канада та більшість європейських країн.
Згодом понад 30 інших країн-"однодумців" підтримали запропоновану заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.
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"Международный олимпийский комитет распространил рекомендации о том, как спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных соревнованиях.
- Сборные России и Беларуси не смогут участвовать в командных видах спорта даже под нейтральными флагами.
- В индивидуальных видах спорта к соревнованиям не допустят спортсменов, связанных с армией, силовыми структурами и органами безопасности.
- Остальные спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом - и при условии, что они не поддерживают военные действия России в Украине."
Береза тут же зазначає: "Я хочу видеть, как российские спортсмены будут говорить о том, что они не поддерживают войну и после возвращения будут получать сроки." Але я хочу знати, як МОК в будь-якому, в загальному випадку буде визначати, підтримує чи ні той чи інший касап (бульбаш) розв'язану ****** та Лукою війну? Опитуванням, чи як? А як з оприлюдненням для міжнародного суспільства?
https://telegraf.com.ua/sport-cat/2023-03-28/5784814-mok-rekomendoval-dopustit-rossiyan-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-nazvany-usloviya Це рекомендації МОКу по організації змагань на час до ОІ-24 , всіх міжнародних змагань. Додати до слів Берези можна деякі пункти з наведеної ссилі, а саме:
"6. Санкции в отношении правительств и государств (рф и рб) остаются. Никаких соревнований в рф или РБ не может происходить. 7. Запрет на использование любой символики рф и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах. 8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) рф и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования."
Але, зважаючи на п.2 цих рекомендацій "Командам и дальше запрещено выступать" - як зрозуміти, що білоруси виступають ще в деяких командних міжнародних змаганнях - зокрема, з футболу? А як зрозуміти, що у боксі, наприклад, виступають касапи з військових структур? А зрозуміти можна не інакше, як те, що деякі міжнародні федерації насрали навіть на такі "рекомендації" МОКу.
Ну, і самі важливі приписки з цього прес-релізу МОКу: "Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. ... Решение по Олимпиаде примут позже"